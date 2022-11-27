Команда "Пари НН" хорошо закрепилась на чужой половине поля и выжидает верного момента для удара, но пока такой возможности не предоставляется.

Кротов на правом фланге выполнил передачу в центральную зону чужой штрафной, но этот замысел легко прочитал защитник и выбил мяч.

"Локомотив" завладел преимуществом по владению мячом. Хозяевам сегодня нужна только победа, никакой другой результат их не устроит.

Керк в очередной раз проявляет свою активность на правом фланге поля. Его передача в центр была отбита защитником на угловой стандарт.

"Локо" с правой стороны поля выполнил подачу с углового стандарта. Мяч полетел на ближнюю штангу, где был отбит игроком защитником, но подбор остался за хозяевами, Тикнизян пробил точно в защитника.

16' С большим удовольствием Локо убегает в атаку, Керк больше всего заметен в позиции разгоняющего, но в этом моменте он отдал неточный пас и всё испортил.

15' "Пари НН" заработал право на угловой стандарт. Мяч направился с правой стороны поля, но нападающий гостей не смог переиграть в воздухе своего оппонента.

13' Куликов выполнил удар после стремительной атаки хозяев, но мяч полетел точно в игрока нижегородской команды и угроза воротам была нейтрализована.

12' Хозяева стараются при атаках больше задействовать фланги, сейчас Керк с фланга делал передачу на Марадишвили, но Константин не справился с обработкой и потерял мяч.

10' "Локомотив" выстроил позиционную атаку на чужой половине поля, но обостряющие действия создать не может, соперник всё грамотно перекрывает.

9' Хозяева второй корнер предпочли разыграть коротким пасом, только после отправился мяч в штрафную, но адресата там не нашлось.

7' Хозяева заработали право на угловой стандарт на левом фланге поля. Миранчук выполнил подачу в центральную зону, где произошла небольшая паника у защитников, мяч рикошетит на Камано, но в последний момент вратарь сумел разрядить обстановку.