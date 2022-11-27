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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Ivanov S.
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм
Пари НН
Прогнозы 135
Локомотив Москва 74.1% (100)
X 19.3% (26)
Пари НН 6.7% (9)
-1
выиграет Локомотив Москва
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Локомотив Москва
Ничья
Пари НН
3.15
2.36
3.05
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Локомотив Москва
Пари НН

История личных встреч

Локомотив Москва
Пари НН

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Педро 4 0.67
Миранчук Антон 1 (1) 0.17
Камано Франсуа 1 0.17
Керк Джирано 1 0.17
Изидор Вильсон 1 0.17
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александров Виктор 3 0.5
Сулейманов Тимур 1 0.17
Шильцов Константин 1 0.17
Калинский Николай 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Жоао Фелисио Мендеш 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магкеев Станислав 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Миранчук Антон 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Керк Джирано 1 0
Педринью Роша 1 0
Ненахов Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нигматуллин Артур 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Кротов Вячеслав 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Гойло Никита 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Александров Виктор 1 0
Жоао Фелисио Мендеш 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пари НН
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
4
Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пари НН
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0
Пари НН
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Пари НН

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1:0 6 4 0 2 8 - 3 13
2. Пари НН 0:0 6 4 1 1 5 - 4 11
3. Локомотив Москва 0:0 6 3 1 2 8 - 5 9
4. Химки 0:1 6 0 0 6 2 - 11 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 6 4 0 2 10 - 3 13
2. Крылья Советов 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Зенит 6 4 0 2 6 - 6 11
4. Факел 6 0 0 6 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 6 3 0 3 9 - 8 10
2. Ростов 6 3 0 3 12 - 11 9
3. Ахмат 6 3 0 3 11 - 12 9
4. Оренбург 6 3 0 3 12 - 13 8

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 6 5 0 1 9 - 5 14
2. ЦСКА Москва 6 4 0 2 8 - 4 13
3. Торпедо Москва 6 2 0 4 6 - 7 7
4. Сочи 6 1 0 5 6 - 13 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Пари НН 0:0 3 3 0 0 4 - 1 8
3. Локомотив Москва 0:0 3 2 1 0 3 - 2 6
4. Химки 0:1 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Зенит 3 3 0 0 4 - 1 8
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Динамо Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 3 0 0 3 2 - 5 1
4. Сочи 3 0 0 3 4 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1:0 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Пари НН 0:0 3 1 1 1 1 - 3 3
3. Локомотив Москва 0:0 3 1 0 2 5 - 3 3
4. Химки 0:1 3 0 0 3 1 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 1 0 2 3 - 3 4
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
3. Ахмат 3 0 0 3 3 - 9 0
4. Оренбург 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 1 7
2. Урал 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 2
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Ростов Голенков Егор 5
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Спартак Москва Николсон Шамар 1 2
Урал Юшин Александр 3
Спартак Москва Пруцев Данил 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    27'
    Масоэро держится за заднюю поверхность бедра, ему требуется медицинская помощь, а возможно замена.
  • Угловой
    25'
    "Локо" с правой стороны поля выполнил подачу с углового стандарта. Мяч полетел на ближнюю штангу, где был отбит игроком защитником, но подбор остался за хозяевами, Тикнизян пробил точно в защитника.
  • 24'
    Керк в очередной раз проявляет свою активность на правом фланге поля. Его передача в центр была отбита защитником на угловой стандарт.
  • 22'
    Миранчук отлично открылся под передачу, приблизившись к штрафной нанёс удар по воротам, но мяч полетел мимо цели.
  • 21'
    "Локомотив" завладел преимуществом по владению мячом. Хозяевам сегодня нужна только победа, никакой другой результат их не устроит.
  • 19'
    Кротов на правом фланге выполнил передачу в центральную зону чужой штрафной, но этот замысел легко прочитал защитник и выбил мяч.
  • 18'
    Команда "Пари НН" хорошо закрепилась на чужой половине поля и выжидает верного момента для удара, но пока такой возможности не предоставляется.
  • 16'
    С большим удовольствием Локо убегает в атаку, Керк больше всего заметен в позиции разгоняющего, но в этом моменте он отдал неточный пас и всё испортил.
  • Угловой
    15'
    "Пари НН" заработал право на угловой стандарт. Мяч направился с правой стороны поля, но нападающий гостей не смог переиграть в воздухе своего оппонента.
  • 13'
    Куликов выполнил удар после стремительной атаки хозяев, но мяч полетел точно в игрока нижегородской команды и угроза воротам была нейтрализована.
  • 12'
    Хозяева стараются при атаках больше задействовать фланги, сейчас Керк с фланга делал передачу на Марадишвили, но Константин не справился с обработкой и потерял мяч.
  • 10'
    "Локомотив" выстроил позиционную атаку на чужой половине поля, но обостряющие действия создать не может, соперник всё грамотно перекрывает.
  • Угловой
    9'
    Хозяева второй корнер предпочли разыграть коротким пасом, только после отправился мяч в штрафную, но адресата там не нашлось.
  • 7'
    Хозяева заработали право на угловой стандарт на левом фланге поля. Миранчук выполнил подачу в центральную зону, где произошла небольшая паника у защитников, мяч рикошетит на Камано, но в последний момент вратарь сумел разрядить обстановку.
  • 6'
    Из глубины поля Керк принял мяч на ход у правого фланга поля, затем отдал передачу на открытого Марадишвили, Константин нанёс удар по воротам, но мяч попал в защитника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Гости за счёт короткого паса сумели выполнить кросс в чужую штрафную, но защитник хозяев, прочитал ситуацию и выбил мяч в аут.
    • 3'
      Хозяева сегодня играют в своих традиционных цветах - красно-зелёных, а гостям выдан комплект белой формы. Команда "Локомотив" контролирует мяч, совершая надёжный перепас на своей половине поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм стартовал! Нас ожидает очень интересный матч, заключительный для команд в этом году!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
      Совсем скоро начнётся матч между командами: "Локомотив" - "Пари НН" в рамках группового этапа кубка страны.
      Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на яркий и интересный футбол!
    Прогнозы 135
    Локомотив Москва 74.1% (100)
    X 19.3% (26)
    Пари НН 6.7% (9)
    -1
    выиграет Локомотив Москва
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Пари НН
    3.15
    2.36
    3.05
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    Где смотреть матч Локомотив Москва 0:0 Пари НН онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Локомотив Москва
    74.3% (101)
    Ничья
    19.1% (26)
    Пари НН
    6.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.34% (67)
    Меньше
    47.66% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    67.19% (86)
    Нет
    32.81% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    41.2% (56)
    1:0 Локомотив Москва
    21.3% (29)
    1:1 Ничья
    14.7% (20)
    2:0 Локомотив Москва
    7.4% (10)
    1:2 Пари НН
    4.4% (6)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
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