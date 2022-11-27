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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Shafeev R.
Краснодар
1:0
Первый тайм
Химки

Ход матча

13'
Сперцян Эдуард
(Баньяц Михайло)
1:0
Прогнозы 140
Краснодар 94.3% (132)
X 2.1% (3)
Химки 3.6% (5)
-1
выиграет Краснодар
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Ничья
Химки
5.30
6.00
13.00
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Химки

История личных встреч

Краснодар
Химки

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.33
Ахметов Ильзат 2 0.33
Литвинов Вячеслав 2 0.33
Сперцян Эдуард 1 0.17
Олусегун Олакунле 1 0.17
Бородин Сергей Алексеевич 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 1 0.17
Руденко Александр Александрович 1 0.17
Мирзов Резиуан 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Самко Владислав 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камышев Илья 1 1
Мирзов Резиуан 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Волков Захар 0 1
Чежия Ираклий 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Долгов Александр 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Гбане Роман Мори Диаман 1 0
_Gbane M. 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Краснодар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

2
0
Краснодар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
67%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3
Химки
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1
Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0

Результаты матчей

Краснодар
Химки

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1:0 6 4 0 2 8 - 3 13
2. Пари НН 0:0 6 4 1 1 5 - 4 11
3. Локомотив Москва 0:0 6 3 1 2 8 - 5 9
4. Химки 0:1 6 0 0 6 2 - 11 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 6 4 0 2 10 - 3 13
2. Крылья Советов 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Зенит 6 4 0 2 6 - 6 11
4. Факел 6 0 0 6 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 6 3 0 3 9 - 8 10
2. Ростов 6 3 0 3 12 - 11 9
3. Ахмат 6 3 0 3 11 - 12 9
4. Оренбург 6 3 0 3 12 - 13 8

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 6 5 0 1 9 - 5 14
2. ЦСКА Москва 6 4 0 2 8 - 4 13
3. Торпедо Москва 6 2 0 4 6 - 7 7
4. Сочи 6 1 0 5 6 - 13 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Пари НН 0:0 3 3 0 0 4 - 1 8
3. Локомотив Москва 0:0 3 2 1 0 3 - 2 6
4. Химки 0:1 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Зенит 3 3 0 0 4 - 1 8
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Динамо Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 3 0 0 3 2 - 5 1
4. Сочи 3 0 0 3 4 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1:0 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Пари НН 0:0 3 1 1 1 1 - 3 3
3. Локомотив Москва 0:0 3 1 0 2 5 - 3 3
4. Химки 0:1 3 0 0 3 1 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 1 0 2 3 - 3 4
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
3. Ахмат 3 0 0 3 3 - 9 0
4. Оренбург 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 1 7
2. Урал 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 2
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Ростов Голенков Егор 5
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Спартак Москва Николсон Шамар 1 2
Урал Юшин Александр 3
Спартак Москва Пруцев Данил 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    29'
    Позиционная атака "Краснодара" завершается отмашкой бокового арбитра, Волков не успел выйти из положения "вне игры".
  • Травма, повреждение
    28'
    Баньяцу подняться на ноги сразу не удается, врачи "Краснодара" на газоне.
  • Фол, нарушение
    27'
    Долгов грубо фолит против Баньяца на фланге, Рафаэль Шафеев обходится устным внушением для нарушителя.
  • 25'
    Идову исполнил неаккуратный пас назад, однако Митрюшкин вовремя устремился к мячу и в подкате выбил его за боковую.
  • 24'
    Ионов после проникающего паса партнера мог выйти на рандеву с Митрюшкиным, однако Алексей не обработал мяч и упустил свой шанс.
  • Угловой
    22'
    После навеса Сперцяна с углового Ленини, оставшийся без опеки, получил шанс для удара слёта, однако не попал Кевин по мячу как следует.
  • 21'
    Главчич рвался по левому флангу, в борьбе с Литвиновым балканец вылетел за пределы поля, однако рефери нарушения не определяет.
  • 20'
    В позиционное русло переходит игра, "Химки" в эти минуты даже больше владеют мячом, но без продвижения вперед.
  • 18'
    Кордоба ворвался в штрафную с левого края, однако обыграть защитника один в один не сумел.
  • 16'
    Митрюшкин дарит мяч краснодарцам перед собственной штрафной, однако Ионова без нарушения правил остановили защитники.
  • 15'
    Посмотрим, удастся ли команде Александра Сторожука развить свой успех. С "Локомотивом" гол на первых секундах остался единственным.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭДУАРД СПЕРЦЯН!
    Комбинируют хозяева перед штрафной, Баньяц подошвой откатывает мяч на Сперцяна, который с 23 метров нанес отличный удар в правый верхний угол!
  • 12'
    Напомним, что в первом круге в Химках гости победили благодаря голам Литвинова и Ахметова. Также "Краснодар" был сильнее на своем поле в рамках РПЛ - 3:1.
  • Угловой
    11'
    После розыгрыша углового мяч был доставлен в центральную зону, Малыхин пробивает метров с 25, однако в створ не попадает.
  • 10'
    Литвинов мешает Мирзову прострелить от лицевой линии, теперь угловой зарабатывает команда гостей.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      9'
      Угловой усилиями Ахметова заработали хозяева, Сперцян низом направил мяч на ближнюю штангу, но Сорокину исполнить скидку в центр не удалось.
    • 8'
      Волков промчался по правому флангу и исполнил подачу от лицевой линии - Митрюшкин забрал мяч.
    • 7'
      Магомедов исполняет безадресный заброс в чужую штрафную, улетает мяч за пределы поля.
    • 5'
      Владеет инициативой "Краснодар" на старте встречи, хотят "быки" порадовать своих поклонников в заключительном матче года.
    • Опасный момент
      4'
      Кордоба ворвался в штрафную с левого края и низом пробил в дальний угол - мяч прокатился в сантиметрах от штанги!
    • 3'
      "Краснодар" на неделе обыграл "Локомотив" с минимальным счётом, причем Ахметов забил уже на 12-й секунде встречи. "Химки" же дома в серии пенальти уступили "Пари НН".
    • 2'
      Напомним, что "Химки" точно финишируют в группе Кубка России на последнем месте, "Краснодару" же победа обеспечит первое место в квартете.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура группового этапа Кубка России "Краснодар" принимает "Химки". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
    Прогнозы 140
    Краснодар 94.3% (132)
    X 2.1% (3)
    Химки 3.6% (5)
    -1
    выиграет Краснодар
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Химки
    5.30
    6.00
    13.00
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    Где смотреть матч Краснодар 1:0 Химки онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Химки

    Исход игры
    Краснодар
    94.3% (133)
    Ничья
    2.1% (3)
    Химки
    3.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.09% (56)
    Меньше
    55.91% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    35.43% (45)
    Нет
    64.57% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    36.9% (52)
    2:1 Краснодар
    24.8% (35)
    1:0 Краснодар
    11.3% (16)
    3:0 Краснодар
    7.8% (11)
    3:1 Краснодар
    5.7% (8)
    0:1 Химки
    2.1% (3)
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    Химки
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