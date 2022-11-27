No comment No comment No comment
sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|2
|0.33
|Ахметов Ильзат
|2
|0.33
|Литвинов Вячеслав
|2
|0.33
|Сперцян Эдуард
|1
|0.17
|Олусегун Олакунле
|1
|0.17
|Бородин Сергей Алексеевич
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|1
|0.17
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.17
|Мирзов Резиуан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камышев Илья
|1
|1
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Волков Захар
|0
|1
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Идову Брайн Оладапо
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Камлашев Даниил
|1
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|1
|0
|_Gbane M.
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|13
|2.
|Пари НН
|0:0
|6
|4
|1
|1
|5 - 4
|11
|3.
|Локомотив Москва
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|9
|4.
|Химки
|0:1
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|6
|4
|0
|2
|10 - 3
|13
|2.
|Крылья Советов
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|6 - 6
|11
|4.
|Факел
|6
|0
|0
|6
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|10
|2.
|Ростов
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|3.
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|4.
|Оренбург
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|14
|2.
|ЦСКА Москва
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|13
|3.
|Торпедо Москва
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|7
|4.
|Сочи
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Пари НН
|0:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Локомотив Москва
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 2
|6
|4.
|Химки
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Ахмат
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Динамо Москва
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Оренбург
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Торпедо Москва
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|1
|4.
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Пари НН
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|3
|3.
|Локомотив Москва
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|4.
|Химки
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|1
|2.
|Ростов
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|3.
|Ахмат
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|4.
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|7
|2.
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Звезда Санкт-Петербург
|Суконкин Дмитрий
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Спартак Москва
|Николсон Шамар
|1 2
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Спартак Москва
|Пруцев Данил
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1