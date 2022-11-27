Главчич рвался по левому флангу, в борьбе с Литвиновым балканец вылетел за пределы поля, однако рефери нарушения не определяет.

После навеса Сперцяна с углового Ленини, оставшийся без опеки, получил шанс для удара слёта, однако не попал Кевин по мячу как следует.

Ионов после проникающего паса партнера мог выйти на рандеву с Митрюшкиным, однако Алексей не обработал мяч и упустил свой шанс.

Идову исполнил неаккуратный пас назад, однако Митрюшкин вовремя устремился к мячу и в подкате выбил его за боковую.

Долгов грубо фолит против Баньяца на фланге, Рафаэль Шафеев обходится устным внушением для нарушителя.

Баньяцу подняться на ноги сразу не удается, врачи "Краснодара" на газоне.

20' В позиционное русло переходит игра, "Химки" в эти минуты даже больше владеют мячом, но без продвижения вперед.

18' Кордоба ворвался в штрафную с левого края, однако обыграть защитника один в один не сумел.

16' Митрюшкин дарит мяч краснодарцам перед собственной штрафной, однако Ионова без нарушения правил остановили защитники.

15' Посмотрим, удастся ли команде Александра Сторожука развить свой успех. С "Локомотивом" гол на первых секундах остался единственным.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭДУАРД СПЕРЦЯН!

Комбинируют хозяева перед штрафной, Баньяц подошвой откатывает мяч на Сперцяна, который с 23 метров нанес отличный удар в правый верхний угол!

12' Напомним, что в первом круге в Химках гости победили благодаря голам Литвинова и Ахметова. Также "Краснодар" был сильнее на своем поле в рамках РПЛ - 3:1.

11' После розыгрыша углового мяч был доставлен в центральную зону, Малыхин пробивает метров с 25, однако в створ не попадает.