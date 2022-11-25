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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Краснодар
 
Позже
Химки
Прогнозы 58
Краснодар 96.6% (56)
X 0% (0)
Химки 3.4% (2)
0
выиграет Краснодар
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Химки
4.50
1.41
8.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Химки

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.4
Ахметов Ильзат 2 0.4
Литвинов Вячеслав 2 0.4
Олусегун Олакунле 1 0.2
Бородин Сергей Алексеевич 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 1 0.2
Руденко Александр Александрович 1 0.2
Мирзов Резиуан 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Самко Владислав 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камышев Илья 1 1
Мирзов Резиуан 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Волков Захар 0 1
Чежия Ираклий 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Долгов Александр 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Гбане Роман Мори Диаман 1 0
_Gbane M. 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Краснодар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

2
0
Краснодар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
67%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1
Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3
Химки
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1
Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0

Результаты матчей

Краснодар
Химки

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 5 3 0 2 7 - 3 10
2. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
3. Локомотив Москва 5 3 0 2 8 - 5 8
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Крылья Советов 5 3 0 2 6 - 4 9
3. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 5 3 0 2 11 - 9 9
2. Оренбург 5 3 0 2 12 - 12 8
3. Динамо Москва 5 2 0 3 8 - 8 7
4. Ростов 5 2 0 3 9 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 11
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 10
3. Торпедо Москва 5 2 0 3 5 - 5 6
4. Сочи 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Краснодар 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 3 1 0 2 5 - 3 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 4
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Краснодар 96.6% (56)
    X 0% (0)
    Химки 3.4% (2)
    0
    выиграет Краснодар
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Химки
    4.50
    1.41
    8.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Краснодар - Химки

    Исход игры
    Краснодар
    96.4% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Химки
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    40.38% (21)
    Нет
    59.62% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    30.4% (17)
    2:0 Краснодар
    28.6% (16)
    1:0 Краснодар
    12.5% (7)
    3:0 Краснодар
    10.7% (6)
    3:1 Краснодар
    5.4% (3)
    0:1 Химки
    3.6% (2)
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    Краснодар
    Химки
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