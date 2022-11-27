Первый тайм

14' Что интересно, Мацея Рыбуса в стартовом составе не было, но не вышел на поле Павел Маслов. Судя по всему, какое-то повреждение получил защитник "Спартака".

13' Начинают всё больше владеть мячом игроки "Зенита", Рыбус сейчас жестковато сыграл против Малкома в борьбе за позицию, в итоге оба получили неприятные удары, но всё в порядке.

12' Клаудиньо попытался низом сделать проникающую передачу в штрафную площадь, но на перехвате сыграл защитник "Спартака". Пока уверенно обороняется московская команда.

11' Чуть больше владеют мячом игроки "Зенита", но пока к воротам Максименко подобраться не получается.

9' Футболисты "Зенита" провели атаку, которая завершилась прострелом с левого фланга, но отбились игроки "Спартака".

7' Теперь уже игроки "Спартака" немного мяч покатали, "Зенит" тоже решил попрессинговать.