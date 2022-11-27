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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|2
|0.4
|Малком Филипе
|2
|0.4
|Сергеев Иван II
|2
|0.4
|Вендел Жералдо
|0
|0
|Клаудиньо Родригес
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|3
|0.6
|Мелёшин Павел
|2
|0.4
|Соболев Александр
|1
|0.2
|Чернов Никита
|1
|0.2
|Рассказов Николай
|1
|0.2
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.2
|Николсон Шамар
|1
|0.2
|Зиньковский Антон
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаудиньо Родригес
|1
|1
|Ерохин Александр
|1
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Вендел Жералдо
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пруцев Данил
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Рыбус Мацей
|1
|0
|Мевля Миха
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Соболев Александр
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Умяров Наиль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|10
|2.
|Пари НН
|5
|4
|0
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Локомотив Москва
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|8
|4.
|Химки
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|2.
|Крылья Советов
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|3.
|Зенит
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Факел
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|10
|2.
|Ростов
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|3.
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|4.
|Оренбург
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|14
|2.
|ЦСКА Москва
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|13
|3.
|Торпедо Москва
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|7
|4.
|Сочи
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Химки
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Крылья Советов
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Зенит
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Факел
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Ахмат
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Динамо Москва
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Оренбург
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Торпедо Москва
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|1
|4.
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|3.
|Пари НН
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|Крылья Советов
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|1
|2.
|Ростов
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|3.
|Ахмат
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|4.
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|7
|2.
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Звезда Санкт-Петербург
|Суконкин Дмитрий
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|ФК Кубань
|Щёткин Алексей
|1 1
|Енисей
|Кичин Валерий
|1 1