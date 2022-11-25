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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Зенит
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 79
Зенит 70.9% (56)
X 12.7% (10)
Спартак Москва 16.5% (13)
0
выиграет Зенит
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Спартак Москва
1.52
6.00
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

36 матчей

47.2%
30.6%
22.2%
17 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
47.2%
19.5%
12 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

51
25

Голов в среднем за матч

2.68
1.47

Среднее время на гол

33
61

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.16

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

78
47

Голов в среднем за матч

2.17
1.31

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

41
68

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 0.4
Малком Филипе 2 0.4
Сергеев Иван II 2 0.4
Вендел Жералдо 0 0
Клаудиньо Родригес 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 3 0.6
Мелёшин Павел 2 0.4
Соболев Александр 1 0.2
Чернов Никита 1 0.2
Рассказов Николай 1 0.2
Соболев Александр Сергеевич 1 0.2
Николсон Шамар 1 0.2
Зиньковский Антон 0 0
Джикия Георгий 0 0
Игнатов Михаил Александрович 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Литвинов Руслан 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаудиньо Родригес 1 1
Ерохин Александр 1 0
Родригао де Соуза 1 0
Вендел Жералдо 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Малком Филипе 1 0
Адамов Арсен 1 0
Алип Нуралы 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пруцев Данил 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Рыбус Мацей 1 0
Мевля Миха 1 0
Промес Куинси 1 0
Соболев Александр 1 0
Джикия Георгий 1 0
Николсон Шамар 1 0
Умяров Наиль 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
7
Зенит
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Пропущено

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
6
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2
Краснодар - Зенит 0:1 Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0
Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1

Результаты матчей

Зенит
Спартак Москва

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Зенит
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 5 3 0 2 7 - 3 10
2. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
3. Локомотив Москва 5 3 0 2 8 - 5 8
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Крылья Советов 5 3 0 2 6 - 4 9
3. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 5 3 0 2 11 - 9 9
2. Оренбург 5 3 0 2 12 - 12 8
3. Динамо Москва 5 2 0 3 8 - 8 7
4. Ростов 5 2 0 3 9 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 11
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 10
3. Торпедо Москва 5 2 0 3 5 - 5 6
4. Сочи 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Краснодар 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 3 1 0 2 5 - 3 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 4
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 79
    Зенит 70.9% (56)
    X 12.7% (10)
    Спартак Москва 16.5% (13)
    0
    выиграет Зенит
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Спартак Москва
    1.52
    6.00
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    70.5% (55)
    Ничья
    12.8% (10)
    Спартак Москва
    16.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.21% (48)
    Меньше
    15.79% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    91.23% (52)
    Нет
    8.77% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    34.6% (27)
    1:1 Ничья
    7.7% (6)
    3:1 Зенит
    7.7% (6)
    2:2 Ничья
    5.1% (4)
    3:2 Зенит
    3.8% (3)
    5:1 Зенит
    2.6% (2)
    4:0 Зенит
    2.6% (2)
    1:2 Спартак Москва
    2.6% (2)
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    Зенит
    Спартак Москва
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