Продолжает "Факел" давить на ворота "Крыльев Советов" на старте матча. Сейчас уже последовал заброс в центр штрафной площади, Аппаев головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, где уже Альшин нарушил правила против Гапонова.

Чиркович с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Свинов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Солдатенков в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Ивахнова.

Чиркович выполнил передачу на ход Горшкову по правому флангу, Квеквескири грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Глушенков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Факела" сыграли внимательно и выбили мяч на повторный корнер.

Теперь уже Глушенков разыграл корнер с Чирковичем, а затем Максим на левом фланге заработал ещё один угловой под давлением Альшина.

Глушенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади. Вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

9' Костанца с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской на Ивахнова, Ломаев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

8' Игроки "Факела" достаточно неплохо разыграли угловой, после подачи в центр штрафной площади Магаль головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

7' Акбашев из центра поля выполнил хороший заброс на правый угол штрафной площади, Аппаев подработал мяч и попытался направить мяч мимо Ломаева, но всё же переиграть голкипера "Крыльев Советов" не удалось, мяч вновь ушёл на угловой.

6' Альшин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Аппаев попытался перевести мяч в центр вратарской, но защитники "Крыльев Советов" сыграли внимательно и перехватили мяч без всякого труда.

5' Бабкин на левом углу своей штрафной площади замешкался с мячом и едва не подарил для "Факела" голевой момент, но партнёры по команде успели подстраховать, Аппаев не смог пробить по воротам, мяч ушёл на угловой.

4' Цыпченко в борьбе за верховой мяч в центре поля влетел в Калинина. Игроки "Факела" довольно долго разыгрывали стандарт.

3' Глушенков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Костанца в борьбе за верховой мяч нарушил правила.