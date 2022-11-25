ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Крылья Советов
 
Позже
Факел
Прогнозы 60
Крылья Советов 86.7% (52)
X 10% (6)
Факел 3.3% (2)
0
выиграет Факел
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Факел
4.40
1.42
7.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Крылья Советов
Факел

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КФ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
0.75

Среднее время на гол

33
120

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиркович Александар 2 0.4
Пиняев Сергей 1 0.2
Коваленко Александр 1 0.2
Глушенков Максим 1 0.2
Цыпченко Дмитрий 1 0.2
Бейл Гленн 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 1 (1) 0.2

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Зотов Георгий 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черняков Даниил 2 0
Дашаев Аслан 1 0
Акбашев Роман 1 0
Божин Сергей 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Максимов Максим 1 0
Мендель Андрей 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Морозов Евгений 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Факел
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Крылья Советов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

1
0
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
75%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1
Урал - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1
Факел
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1
Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3

Результаты матчей

Крылья Советов
Факел

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 5 3 0 2 7 - 3 10
2. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
3. Локомотив Москва 5 3 0 2 8 - 5 8
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Крылья Советов 5 3 0 2 6 - 4 9
3. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 5 3 0 2 11 - 9 9
2. Оренбург 5 3 0 2 12 - 12 8
3. Динамо Москва 5 2 0 3 8 - 8 7
4. Ростов 5 2 0 3 9 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 11
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 10
3. Торпедо Москва 5 2 0 3 5 - 5 6
4. Сочи 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Краснодар 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 3 1 0 2 5 - 3 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 4
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Крылья Советов 86.7% (52)
    X 10% (6)
    Факел 3.3% (2)
    0
    выиграет Факел
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Факел
    4.40
    1.42
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Крылья Советов - Факел онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Крылья Советов - Факел

    Исход игры
    Крылья Советов
    86.2% (50)
    Ничья
    10.3% (6)
    Факел
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    37.9% (22)
    1:0 Крылья Советов
    22.4% (13)
    1:1 Ничья
    10.3% (6)
    2:0 Крылья Советов
    10.3% (6)
    3:1 Крылья Советов
    5.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Крылья Советов
    Факел
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     