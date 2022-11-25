ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Динамо Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 65
Динамо Москва 84.6% (55)
X 7.7% (5)
Оренбург 7.7% (5)
0
выиграет Динамо Москва
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Оренбург
3.75
1.83
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Оренбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 0.4
Грулёв Вячеслав 2 0.4
Захарян Арсен 1 0.2
Гладышев Ярослав 1 0.2
Макаров Денис 1 0.2
Кутицкий Александр 1 0.2
Фомин Даниил 0 0
Лесовой Даниил 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 3 (2) 0.6
Павловец Александр 2 0.4
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1) 0.2
Сиваков Михаил 1 0.2
Полуяхтов Владимир 1 0.2
Оганесян Степан 1 0.2
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.2
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 0.2
Эктов Александр 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лещук Игорь 1 0
Фомин Даниил 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Даса Элазар 1 0
Норманн Матиас 1 0
Сазонов Саба 1 0
Захарян Арсен 1 0
Осокин Денис 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Титков Николай 1 1
Малых Андрей 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Павловец Александр 1 0
Эктов Александр 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Николаев Тимур 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Оренбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
9
Динамо Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оренбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
11

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1 Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3
Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1
Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Оренбург

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 5 3 0 2 7 - 3 10
2. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
3. Локомотив Москва 5 3 0 2 8 - 5 8
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Крылья Советов 5 3 0 2 6 - 4 9
3. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 5 3 0 2 11 - 9 9
2. Оренбург 5 3 0 2 12 - 12 8
3. Динамо Москва 5 2 0 3 8 - 8 7
4. Ростов 5 2 0 3 9 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 11
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 10
3. Торпедо Москва 5 2 0 3 5 - 5 6
4. Сочи 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Краснодар 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 3 1 0 2 5 - 3 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 4
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2022, осталось 2 дня 5 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Динамо Москва 84.6% (55)
    X 7.7% (5)
    Оренбург 7.7% (5)
    0
    выиграет Динамо Москва
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Оренбург
    3.75
    1.83
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Москва - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Оренбург

    Исход игры
    Динамо Москва
    85.7% (54)
    Ничья
    6.3% (4)
    Оренбург
    7.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (34)
    Меньше
    39.29% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (35)
    Нет
    37.5% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    41.3% (26)
    2:0 Динамо Москва
    19% (12)
    1:0 Динамо Москва
    12.7% (8)
    1:2 Оренбург
    3.2% (2)
    3:1 Динамо Москва
    3.2% (2)
    3:2 Динамо Москва
    3.2% (2)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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    Оренбург
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