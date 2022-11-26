Второй тайм стартовал в Сочи! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Карраскаль на поле появился в перерыве вместо Облякова. Все-таки не зря Иван морщил лоб и невольно поглядывал в сторону скамейки запасных.

В офсайде сейчас оказались игроки "Сочи" на левом фланге. Причем сразу два футболиста во "вне игры" попали. Судейская бригада сегодня четко и слаженно работает.

Угловой у ворот соперника подали игроки ЦСКА. Навес последовал в район 11-метровой отметки, где первыми до мяча добрались защитники сочинцев.

Ничего пока не удается ЦСКА во втором тайме. А вот у "Сочи" очередная атака закончилась ударом Жоаозиньо. Тороп смог проявить себя в игре.

Виллиан получил повреждение у ЦСКА. Прихрамывая, покидает он пределы футбольного поля. Травма, которая не позволит продолжить встречу.

И выходит вместо Виллиана у нас сейчас Фукс. Пожелаем только здоровья четвертому номеру ЦСКА.

Жоаозиньо пытался с правого фланга доставить мяч в штрафную Торопа, но попал в своего же игрока футболист. Мяч по итогу за лицевую линию улетел.

Совсем немного остается играть соперникам в первом тайме. Бегут впереди игроки "Сочи", которые хотят сравнять счет в матче, но пока ничего из этого не получается.

Набабкина накрыли сейчас, когда он выносил мяч со своей половины поля, но в ногу сопернику он попал сейчас. В результате сфера за пределы газона улетела.

Показали нам поморщившего лоб Облякова. Судя по всему, повреждение его беспокоит. Вполне вероятно, что будет замена в перерыве.

Обляков на ровном месте получает карточку желтого цвета. На правом фланге он сыграл рукой. Локтем помешал футболист разыграть сопернику стандартное положение.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДРКУШИЧ! 1:1! Классное подключение защитника во время подачи углового. После подачи от Жоаозиньо пробил он головой по позиции Торопа. Тот успел среагировать, но отбил снаряд на того же Дркушича, который успешно сыграл на добивании, послав сферу прямо под перекладину!

Далее уже прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья во встрече Фонбет Кубка России между "Сочи" и ЦСКА.

40' Вроде как, без травмы дело обошлось. Неслись игроки ЦСКА в атаку, и с 23-х метров Мухин пробил по воротам "Сочи". Мяч угодил в голову Дркушичу и достался сочинцам.

38' Виллиан да Силва получил повреждение в борьбе с Сарвели. Оказывается помощь игроку ЦСКА. Будем надеяться, что и тут без травмы дело обойдется.

37' Пошла подача в итоге с левого края на ближнюю штангу - Маргасов не добрался до мяча. Ермаков, пришедший в защиту, сыграв головой подальше от собственной рамки.

36' Макарчук с левого края простреливал мяч на ближнюю штангу, и один из защитников ЦСКА успел сыграть в подкате за лицевую линию. Новый угловой в нашей встрече.

35' 10 минут до конца первого тайма. Оба наставника расположились у кромки поля. Гонят они свои команды вперед. Преимущество в 1 мяч вообще ничего ЦСКА не гарантирует в игре.

34' Какая-то музыка даже на трибунах сейчас слышна. Скорее, это даже барабанная дробь. Неужели музыкальный оркестр сегодня на трибунах?

32' Дракушич в подкате сыграл против Облякова, выбив мяч за боковую линию. Угловой не лучшим образом подали футболисты ЦСКА в этой ситуации.

31' Кстати говоря, немного сегодня фанатов на стадионе сидит. Но шумовая поддержка солидная. Причем и тех, кто переживает сегодня за "Сочи", немало.

30' Полчаса отыграли соперники. Мяч перехватили сейчас игроки "Сочи". Юсупов с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но Набабкин коленом сыграл за боковую линию.