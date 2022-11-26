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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Амелин Алексей
Сочи
1:1
Второй тайм
ЦСКА Москва

Ход матча

3'
0:1
Ермаков Никита
45'
 
Обляков Иван
45'
Дркушич Ваня
1:1
46'
 
Карраскаль Хорхе
Обляков Иван
52'
 
Де Лара Фукс Бруно
Виллиан да Силва
Прогнозы 143
Сочи 14% (20)
X 30.1% (43)
ЦСКА Москва 55.9% (80)
-2
выиграет ЦСКА Москва
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Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
3.45
3.20
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Сочи
ЦСКА Москва

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:1
ПЛ
3:0
КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Среднее время на гол

75
50

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурмистров Никита 1 0.17
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 1 0.17
Юрганов Игорь 1 0.17
Сарвели Владислав 1 0.17
Дркушич Ваня 1 0.17
Батырев Амир 1 0.17
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ермаков Никита 2 0.33
Виллиан да Силва 1 0.17
Кучаев Константин 1 0.17
Чалов Фёдор 1 0.17
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.17
Гайич Милан III 1 0.17
Мойзес Моура 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 0 1
Джорджевич Лука 1 0
Джанаев Сослан 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Юсупов Артём 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Миладинович Иван 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 0
Виллиан да Силва 1 0
Зделар Саша 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0

Результаты матчей

Сочи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
4
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2
Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1
Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2

Результаты матчей

Сочи
ЦСКА Москва

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Сочи
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 5 3 0 2 7 - 3 10
2. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
3. Локомотив Москва 5 3 0 2 8 - 5 8
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Крылья Советов 5 3 0 2 6 - 4 9
3. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 5 3 0 2 11 - 9 9
2. Оренбург 5 3 0 2 12 - 12 8
3. Динамо Москва 5 2 0 3 8 - 8 7
4. Ростов 5 2 0 3 9 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 0:0 6 4 1 1 7 - 4 12
2. ЦСКА Москва 1:1 6 3 1 2 7 - 4 11
3. Торпедо Москва 0:0 6 2 1 3 5 - 5 8
4. Сочи 1:1 6 1 1 4 6 - 12 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Краснодар 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 0:0 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 1:1 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 0:0 3 0 1 2 1 - 3 2
4. Сочи 1:1 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 3 1 0 2 5 - 3 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1:1 3 1 1 1 3 - 1 5
3. Урал 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Сочи 1:1 3 1 0 2 2 - 5 2
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    53'
    И выходит вместо Виллиана у нас сейчас Фукс. Пожелаем только здоровья четвертому номеру ЦСКА.
  • Травма, повреждение
    52'
    Виллиан получил повреждение у ЦСКА. Прихрамывая, покидает он пределы футбольного поля. Травма, которая не позволит продолжить встречу.
  • 51'
    Ничего пока не удается ЦСКА во втором тайме. А вот у "Сочи" очередная атака закончилась ударом Жоаозиньо. Тороп смог проявить себя в игре.
  • Угловой
    49'
    Угловой у ворот соперника подали игроки ЦСКА. Навес последовал в район 11-метровой отметки, где первыми до мяча добрались защитники сочинцев.
  • Офсайд
    48'
    В офсайде сейчас оказались игроки "Сочи" на левом фланге. Причем сразу два футболиста во "вне игры" попали. Судейская бригада сегодня четко и слаженно работает.
  • Замена
    47'
    Карраскаль на поле появился в перерыве вместо Облякова. Все-таки не зря Иван морщил лоб и невольно поглядывал в сторону скамейки запасных.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в Сочи! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 50'
    Да нет, все-таки немало фанатов на стадионе. Целые сектора заполнены солидным количеством болельщиков, гонящих свой коллектив вперед.
  • Перерыв
    Далее уже прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья во встрече Фонбет Кубка России между "Сочи" и ЦСКА.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДРКУШИЧ! 1:1!
    Классное подключение защитника во время подачи углового. После подачи от Жоаозиньо пробил он головой по позиции Торопа. Тот успел среагировать, но отбил снаряд на того же Дркушича, который успешно сыграл на добивании, послав сферу прямо под перекладину!
  • Желтая карточка
    45'
    Обляков на ровном месте получает карточку желтого цвета. На правом фланге он сыграл рукой. Локтем помешал футболист разыграть сопернику стандартное положение.
  • 45'
    Показали нам поморщившего лоб Облякова. Судя по всему, повреждение его беспокоит. Вполне вероятно, что будет замена в перерыве.
  • 44'
    Набабкина накрыли сейчас, когда он выносил мяч со своей половины поля, но в ногу сопернику он попал сейчас. В результате сфера за пределы газона улетела.
  • 43'
    Совсем немного остается играть соперникам в первом тайме. Бегут впереди игроки "Сочи", которые хотят сравнять счет в матче, но пока ничего из этого не получается.
  • 41'
    Жоаозиньо пытался с правого фланга доставить мяч в штрафную Торопа, но попал в своего же игрока футболист. Мяч по итогу за лицевую линию улетел.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Вроде как, без травмы дело обошлось. Неслись игроки ЦСКА в атаку, и с 23-х метров Мухин пробил по воротам "Сочи". Мяч угодил в голову Дркушичу и достался сочинцам.
    • Травма, повреждение
      38'
      Виллиан да Силва получил повреждение в борьбе с Сарвели. Оказывается помощь игроку ЦСКА. Будем надеяться, что и тут без травмы дело обойдется.
    • 37'
      Пошла подача в итоге с левого края на ближнюю штангу - Маргасов не добрался до мяча. Ермаков, пришедший в защиту, сыграв головой подальше от собственной рамки.
    • Угловой
      36'
      Макарчук с левого края простреливал мяч на ближнюю штангу, и один из защитников ЦСКА успел сыграть в подкате за лицевую линию. Новый угловой в нашей встрече.
    • 35'
      10 минут до конца первого тайма. Оба наставника расположились у кромки поля. Гонят они свои команды вперед. Преимущество в 1 мяч вообще ничего ЦСКА не гарантирует в игре.
    • 34'
      Какая-то музыка даже на трибунах сейчас слышна. Скорее, это даже барабанная дробь. Неужели музыкальный оркестр сегодня на трибунах?
    • Угловой
      32'
      Дракушич в подкате сыграл против Облякова, выбив мяч за боковую линию. Угловой не лучшим образом подали футболисты ЦСКА в этой ситуации.
    • 31'
      Кстати говоря, немного сегодня фанатов на стадионе сидит. Но шумовая поддержка солидная. Причем и тех, кто переживает сегодня за "Сочи", немало.
    • 30'
      Полчаса отыграли соперники. Мяч перехватили сейчас игроки "Сочи". Юсупов с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но Набабкин коленом сыграл за боковую линию.
    • 29'
      Набабкин получил мяч на левом фланге у своих ворот, после чего сыграл вперед, но Чалов не смог побороться за снаряд, упустив его за пределы поля.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! Чалов! Мог он забить второй гол в ворота "Сочи". С правого края он наносил удар под перекладину, сумев перехитрить защитника и голкипера, но сфера чуть выше цели полетела!
    • Анонс
      26'
      Уже завтра мы увидим центральный матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором сыграют в Санкт-Петербурге "Зенит" и "Спартак". Текстовую трансляцию матча вы сможете найти на страницах LiveResult.Ru!
    • 25'
      Подача на Мелкадзе с правого края последовала. Тороп у ЦСКА сыграл на выходе, уверенно зафиксировав мяч в своих перчатках. Слишком просто мяч достался голкиперу "армейцев".
    • 24'
      ЦСКА продолжает владеть инициативой на футбольном поле. Обляков получил снаряд сейчас на правом фланге, после чего выполнил подачу в центр штрафной. Мяч достался голкиперу "Сочи".
    • 22'
      Параллельно нашему матчу проходит другая встреча группы, где "Урал" играет в гостях против столичного "Торпедо". Там также идет середина первого тайма, и счет в игре не открыт.
    • 21'
      Заика отрабатывает в обороне сейчас, выполняя подкат против Мухина. Мяч выкатился за пределы поля, доставшись игрокам ЦСКА.
    • 20'
      Зделар попытался на правом краю принять мяч, после чего продвинулся к воротам соперника, но выполнить передачу в центр штрафной ему не удалось. Случилась потеря.
    • 19'
      Все в порядке с Обляковым. Иван уже поучаствовал в атаке своего коллектива по левому флангу, но не смог выполнить качественную передачу в центр штрафной.
    • Травма, повреждение
      17'
      Но пока медицинская бригада на поле появилась. Будет оказана медицинская помощь игроку ЦСКА. Будем надеяться, что ничего серьезного с игроком не произошло.
    • 16'
      Обляков сейчас получил удар по ногам, после чего рухнул на газон. Больно игроку ЦСКА, но нужно подниматься и продолжать встречу. 
    • 15'
      15 минут отыграли соперники уже. Пока "Сочи" только в обороне сидит. Команда отбивается и после подачи от углового флага. Хорошая игра со стороны "армейцы".
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТ! Со штрафного подали сейчас "армейцы". Зделар выполнил заброс на Облякова, и голкипер "Сочи" вступил в игру, отбив в прыжке мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      12'
      Облякову прилетел удар по ногам тем временем. Макарчук нарушил правила. ЦСКА готовится подать стандартное положение с правого края.
    • 11'
      Такое ощущение, что "Сочи" просто оказался не готов к прессингу со стороны соперника. По крайней мере, пока не видно, за счет чего же клуб может добавить впереди.
    • Фол, нарушение
      9'
      "Барсы" стандарт тоже разыграли не лучшим образом. Попытались игроки ЦСКА выбежать в атаку, но Обляков в борьбе за мяч сфолил против Кравцова.
    • Угловой
      8'
      Подача корнера с правого, но снова отбивается "Сочи". В ответ уже южане разворачивают свое наступление, что приводит к заработанному угловому у рамки ЦСКА,
    • Угловой
      7'
      Юрганов сейчас сфолил неподалеку от линии штрафной своей команды. Обляков пробил с 22-х метров по воротам, но рикошет привел к новому угловому.
    • 6'
      Федотов сейчас улыбнулся даже в камеру. Но быстро насупил и нахмурил брови. Это только начало. Дальше будет интересно.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЕРМАКОВ! 0:1!
      Классный гол от ЦСКА. Атака "армейцев" через фланг. Идет передача в центр штрафной, откуда Ермаков пробивает под перекладину, и от верхней планки сфера влетает в сетку.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой подали футболисты ЦСКА. Подача с левого края, и отбиваются игроки "Сочи", выбивая мяч подальше от собственной рамки.
    • 2'
      Футболисты "Сочи" вышли сегодня на футбольный газон в белых футболка и синих трусах, в то время, как игроки ЦСКА предстали перед нами в красно-синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала тем временем! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим ашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
      Ассистент: Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург, Россия);
      Ассистент: Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия);
      Резервный: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках поединка шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу сойдутся лицом к лицу игроки «Сочи» и столичного ЦСКА. Встреча состоится в Сочи, на стадионе «Фишт».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 143
    Сочи 14% (20)
    X 30.1% (43)
    ЦСКА Москва 55.9% (80)
    -2
    выиграет ЦСКА Москва
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    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.45
    3.20
    2.26
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 1:1 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Сочи
    14% (20)
    Ничья
    30.1% (43)
    ЦСКА Москва
    55.9% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.2% (71)
    Меньше
    45.8% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    82.44% (108)
    Нет
    17.56% (23)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    33.6% (48)
    1:1 Ничья
    25.9% (37)
    2:1 Сочи
    8.4% (12)
    0:1 ЦСКА Москва
    8.4% (12)
    0:2 ЦСКА Москва
    4.9% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    2.1% (3)
    1:0 Сочи
    2.1% (3)
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