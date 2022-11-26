Самсонов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Помазун грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Симонян не дал Памазуну быстро ввести мяч в игру, Ян Бобровский дал свисток в пользу "Урала", но решил обойтись без жёлтой карточки.

Бикфалви под давлением Смольникова протолкнул мяч с левого фланга на левый угол штрафной площади, Каштанов под давлением Шапича оказался на газоне, Ян Бобровский показал, что будет удар от ворот.

На повторе было видно, что Шапич не успел сыграть в мяч и в итоге попал по ноге Каштанову. Ян Бобровский в итоге отправился сам пересматривать повтор момента.

Начинается второй тайм. Посмотрим, будут ли сейчас игроки "Торпедо" и "Урала" как-то добавлять в темпе этого противостояния. Всё же пока "Урал" играет чуть активнее, а проигрывать на своём поле московский клуб наверняка не собирается.

В составе "Торпедо" после перерыва произошла замена. Вместо Михаила Каймакова на поле вышел Александр Орехов.

В составе "Урала" после перерыва также произошла замена. Вместо Лазара Ранджеловича на поле вышел Александр Юшин.

С правой половины поля последовал заброс в центр штрафной площади "Торпедо", Егорычев и Каштанов слишком много суетились, в итоге никто так и не смог как следует пробить по воротам.

Караев слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге на половине поля "Урала", в итоге Давид нарушил правила против Сиссе.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Торпедо" в "Лужниках" играет вничью с "Уралом" из Екатеринбурга. Обе команды пока что играют не столь активно в атаке, а поэтому счёт в нашем противостоянии не открыт. В целом, по темпу игра получается не столь плохой, а поэтому мы вправе рассчитывать на забитые голы во второй половине матча.

43' Кожемякин далее попытался разогнать контратаку по левому флангу, но Газинский в итоге нарушил правила против защитника "Торпедо".

42' Угловой у ворот "Торпедо". Ранджелович выполнил подачу в центр штрафной площади, Бегич головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Кожемякин выиграл позиционную борьбу у Газинского и перехватил мяч.

41' Самсонов из аута с левого фланга вбросил мяч на левый угол штрафной площади, Лаптев головой сбросил мяч чуть дальше к центру штрафной, но Филипенко грамотно подстраховал Бегича и выбил мяч подальше от своих ворот.

40' Караев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Филипенко головой выбил мяч в аут.

39' Теперь уже "Торпедо" провело атаку по левому флангу, которая завершилась подачей в штрафную площадь на Лаптева, защитникам "Урала" пришлось постараться, чтобы выбить мяч на угловой.

38' Из глубины поля последовал заброс на ход Егорычеву по левому флангу, Андрей в касание под давлением Смольникова сбросил мяч на ход Каштанову, форвард "Урала" забрался в офсайд.

37' Чурич разогнал атаку по левой половине поля, а затем Марио выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Караева, Давид под давлением Бегича оказался на газоне, Ян Бобровский показал, что нужно играть дальше.

36' Газинский выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади для партнёров по команде, в итоге Бабурин спокойно сыграл на выходе и забрал его в руки.

35' Енин перестарался в борьбе за мяч в центре поля, правила были нарушены против Бегича.