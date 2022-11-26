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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Бобровский Ян
Торпедо Москва
0:0
Второй тайм
Урал
Торпедо Москва
Урал

История личных встреч

Торпедо Москва
Урал

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПД
2:6
ПД
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.63

Среднее время на гол

50
144

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
2.6

Среднее время на гол

55
34

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 2 0.33
Рязанцев Александр 1 0.17
Лебеденко Игорь 1 0.17
Чурич Марио 1 (1) 0.17
Роганович Боян 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газинский Юрий 2 0.33
Юшин Александр 2 0.33
Влут Рай Хендрикюс Мартинюс 1 0.17
Каштанов Алексей 1 0.17

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 2 0
Караев Давид 2 0
Савич Игор 2 0
Каймаков Михаил 2 0
Самсонов Артём Сергеевич 1 0
Лаптев Денис 1 0
Шапич Стефан 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юшин Александр 3 0
Каштанов Алексей 1 1
Гогличидзе Лео 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Быковский Илья 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2
Торпедо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Урал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0
Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1
Урал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2
Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3

Результаты матчей

Торпедо Москва
Урал

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 5 3 0 2 7 - 3 10
2. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
3. Локомотив Москва 5 3 0 2 8 - 5 8
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Крылья Советов 5 3 0 2 6 - 4 9
3. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 5 3 0 2 11 - 9 9
2. Оренбург 5 3 0 2 12 - 12 8
3. Динамо Москва 5 2 0 3 8 - 8 7
4. Ростов 5 2 0 3 9 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 0:0 6 4 1 1 7 - 4 12
2. ЦСКА Москва 1:1 6 3 1 2 7 - 4 11
3. Торпедо Москва 0:0 6 2 1 3 5 - 5 8
4. Сочи 1:1 6 1 1 4 6 - 12 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Краснодар 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 0:0 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 1:1 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 0:0 3 0 1 2 1 - 3 2
4. Сочи 1:1 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 3 1 0 2 5 - 3 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1:1 3 1 1 1 3 - 1 5
3. Урал 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Сочи 1:1 3 1 0 2 2 - 5 2
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Видеоповтор
    56'
    На повторе было видно, что Шапич не успел сыграть в мяч и в итоге попал по ноге Каштанову. Ян Бобровский в итоге отправился сам пересматривать повтор момента. 
  • Судья
    55'
    Ян Бобровский теперь уже слушает судей из комнаты VAR на предмет возможного пенальти. 
  • Судья
    54'
    Бикфалви под давлением Смольникова протолкнул мяч с левого фланга на левый угол штрафной площади, Каштанов под давлением Шапича оказался на газоне, Ян Бобровский показал, что будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Симонян не дал Памазуну быстро ввести мяч в игру, Ян Бобровский дал свисток в пользу "Урала", но решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 52'
    Самсонов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Помазун грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 51'
    Смольников со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Урала" сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Бикфалви на правом фланге нарушил правила против Смольникова. Игроки "Торпедо" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Замена
    49'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Андрей Талалаев. Вместо Марио Чурича на поле вышел Артём Симонян. 
  • Замена
    48'
    В составе "Урала" после перерыва также произошла замена. Вместо Лазара Ранджеловича на поле вышел Александр Юшин. 
  • Замена
    47'
    В составе "Торпедо" после перерыва произошла замена. Вместо Михаила Каймакова на поле вышел Александр Орехов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будут ли сейчас игроки "Торпедо" и "Урала" как-то добавлять в темпе этого противостояния. Всё же пока "Урал" играет чуть активнее, а проигрывать на своём поле московский клуб наверняка не собирается. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Торпедо" в "Лужниках" играет вничью с "Уралом" из Екатеринбурга. Обе команды пока что играют не столь активно в атаке, а поэтому счёт в нашем противостоянии не открыт. В целом, по темпу игра получается не столь плохой, а поэтому мы вправе рассчитывать на забитые голы во второй половине матча. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Караев слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге на половине поля "Урала", в итоге Давид нарушил правила против Сиссе. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Ян Бобровский к основному времени первого тайма.
  • 44'
    С правой половины поля последовал заброс в центр штрафной площади "Торпедо", Егорычев и Каштанов слишком много суетились, в итоге никто так и не смог как следует пробить по воротам. 
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    • Фол, нарушение
      43'
      Кожемякин далее попытался разогнать контратаку по левому флангу, но Газинский в итоге нарушил правила против защитника "Торпедо". 
    • Угловой
      42'
      Угловой у ворот "Торпедо". Ранджелович выполнил подачу в центр штрафной площади, Бегич головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Кожемякин выиграл позиционную борьбу у Газинского и перехватил мяч. 
    • 41'
      Самсонов из аута с левого фланга вбросил мяч на левый угол штрафной площади, Лаптев головой сбросил мяч чуть дальше к центру штрафной, но Филипенко грамотно подстраховал Бегича и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Угловой
      40'
      Караев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Филипенко головой выбил мяч в аут. 
    • 39'
      Теперь уже "Торпедо" провело атаку по левому флангу, которая завершилась подачей в штрафную площадь на Лаптева, защитникам "Урала" пришлось постараться, чтобы выбить мяч на угловой. 
    • Офсайд
      38'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Егорычеву по левому флангу, Андрей в касание под давлением Смольникова сбросил мяч на ход Каштанову, форвард "Урала" забрался в офсайд. 
    • Судья
      37'
      Чурич разогнал атаку по левой половине поля, а затем Марио выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Караева, Давид под давлением Бегича оказался на газоне, Ян Бобровский показал, что нужно играть дальше. 
    • 36'
      Газинский выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади для партнёров по команде, в итоге Бабурин спокойно сыграл на выходе и забрал его в руки. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Енин перестарался в борьбе за мяч в центре поля, правила были нарушены против Бегича. 
    • 34'
      Бикфалви совершил рывок вперёд по центру, далее Эрик пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 33'
      Бикфалви совершил рывок вперёд по левому флангу, но Эрика всё же накрыл Смольников и выбил мяч в аут.
    • 32'
      Ранджелович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба, где в итоге получился "тычок" под правый угол ворот "Торпедо", Бабурин вновь без всякого труда забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Шапич в борьбе за верховой мяч на левой половине поля нарушил правила против Каштанова. Игроки "Урала" вновь тщательно готовятся к стандарту. 
    • 30'
      Кожемякин потерял мяч в центре поля под давлением Бикфалви, но затем и Каштанов напрасно пробил по воротам от центрального круга на половине поля соперника, мяч полетел по большой дуге, не в створ ворот и очень слабо, Бабурин спокойно забрал его. 
    • 29'
      Караев совершил рывок вперёд по правому флангу, Сиссе нагнал Давида и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      28'
      Ранджелович с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бабурин грамотно сыграл на выходе и без всякого труда забрал мяч в руки. 
    • 27'
      Егорычев из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Каштанова, Алексей грамотно зацепился за мяч и в итоге сбросил мяч обратно на Егорычева, Андрей в итоге убежал на левый угол штрафной, где под давлением двух соперников заработал угловой для своей команды. 
    • Желтая карточка
      26'
      Фланговый защитник "Урала" Лео Гогличидзе ворвался в штрафную площадь с левого фланга, удалось Гогличидзе переиграть двух соперников, но далее Лео передержал мяч и в итоге Каймаков перехватил мяч, а затем уже Гогличидзе грубо сыграл в подкате, именно за это он и был наказан жёлтой карточкой. 
    • 25'
      Ранджелович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Торпедо" спокойно выбили мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Самсонов на правом фланге огрел но ногам Ранджеловича. "Урал" тщательно готовится к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Бикфалви в центре поля теперь уже нарушил правила против Чурича. Довольно много мелких фолов у нас в игре. 
    • 22'
      Бегич под давлением Лаптева выполнил плохой пас назад на Помазуна, Илья в подкате спас уходящий мяч от углового, но в итоге получилась скидка на Лаптева, но Денис также не смог подстроиться под отскок и в итоге получился подарок для голкипера "Урала". 
    • Фол, нарушение
      21'
      Лаптев теперь уже в центре поля нарушил правила против Сиссе. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Нетфуллин в борьбе за мяч слишком активно полетел на соперника и в итоге нарушил правила против Бикфалви. 
    • 19'
      Поднялся Шапич после паузы и показал, что он готов играть дальше. Защитник "Торпедо" уже вернулся на поле. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Шапич по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Торпедо", пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев в борьбе за мяч нарушил правила против Шапича. 
    • 16'
      Гогличидзе разогнал атаку по левому флангу, далее мяч подхватил Ранджелович, Лазар сместился к радиусу штрафной площади, его уже включился Егорычев, Андрей прорвался в центр штрафной площади, но пробить по воротам под давлением соперника не смог. 
    • 15'
      Из центра поля последовал заброс от Филипенко к левому углу штрафной площади "Торпедо", Бикфалви выиграл борьбу за мяч у Смольникова, а затем Эрик от левого угла штрафной пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо, Бабурин выловил его без всякого труда. 
    • Угловой
      14'
      Ранджелович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Торпедо" сразу же выбили мяч за пределы штрафной площади. 
    • 13'
      Из центра поля последовала передача на ход Кулакову по правому флангу, Денис после рывка выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Смольников не стал рисковать и выбил сяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Каймаков в центре поля прихватил за футболку Егорычева. Игроки "Урала" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Бегич в центре поля огрел по ногам Караева. На этот раз Ян Бобровский решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 10'
      Бикфалви практически из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Самсонов за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
    • 9'
      Каштанов вновь отправился прессинговать Бабурина, но на этот раз Егор с левого угла вратарской спокойно выбил мяч на правый фланг своему партнёру по команде. 
    • 8'
      Филипенко из центра поля выполнил заброс вперёд по левой половине поля на ход Егорычеву, защитники "Торпедо" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 7'
      Караев разогнал атаку по правой половине поля, а затем последовала передача на ход Смольникову к угловому флажку, Игорь выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Желтая карточка
      6'
      Атакующий полузащитник "Урала" Лазар Ранджелович в итоге получил жёлтую карточку за грубую игру.
    • Фол, нарушение
      5'
      Самсонов при игре в подкате на правой половине поля у штрафной площади чисто сыграл против Ранджеловича, но далее Лазар невольно наступил за защитника "Торпедо", Ян Бобровский дал свисток в пользу московского клуба. 
    • 4'
      С правой половины поля последовал заброс в центр к линии вратарской "Торпедо", Бабурин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 3'
      "Урал" пока что забрал мяч под свой контроль, но дальше центра поля команде из Екатеринбурга пройти довольно трудно. 
    • 2'
      Сразу же "Урал" пошёл в высокий прессинг, Каштанов отправился в штрафную площадь и в итоге Бабурину под давлением соперника пришлось выбивать мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Москве команды играют между собой относительно формальный матч в заключении группового этапа Кубка России, но наверняка футболисты попробуют показать в этот морозный вечер относительно неплохой футбол, который можно выдать в таких условиях. 
    • До матча
    • За пять туров в группе D "Урал" неожиданно набрал 11 очков и уже ниже второго места не опустится в любом случае. В активе "Торпедо" семь очков, команде Андрея Талалаева уже будет трудно подняться выше третьего места, но этого московскому клубу вполне хватит для продолжения борьбы в Кубке России. 
    • Рассудит этот матч бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Яном Бобровским. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Ермаков и Кирилл Большаков. Резервным арбитром на этот матч назначен Алексей Лапатухин из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче шестого тура группового этапа Кубка России между московским "Торпедо" и "Уралом" из Екатеринбурга. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 147
    Торпедо Москва 17.7% (26)
    X 38.1% (56)
    Урал 44.2% (65)
    -2
    выиграет Урал
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    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Урал
    3.20
    3.45
    2.13
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Урал

    Исход игры
    Торпедо Москва
    17.7% (26)
    Ничья
    38.1% (56)
    Урал
    44.2% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.35% (51)
    Меньше
    61.65% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    75.94% (101)
    Нет
    24.06% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (50)
    1:2 Урал
    22.4% (33)
    0:1 Урал
    12.2% (18)
    2:1 Торпедо Москва
    8.2% (12)
    1:0 Торпедо Москва
    5.4% (8)
    1:3 Урал
    2% (3)
    0:0 Ничья
    2% (3)
    0:2 Урал
    1.4% (2)
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