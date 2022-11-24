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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Торпедо Москва
 
Позже
Урал
Прогнозы 70
Торпедо Москва 22.9% (16)
X 41.4% (29)
Урал 35.7% (25)
0
выиграет Урал
No comment No comment No comment
sindbad111 #
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Урал

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПД
2:6
ПД
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.63

Среднее время на гол

50
144

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
2.6

Среднее время на гол

55
34

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 2 0.4
Рязанцев Александр 1 0.2
Лебеденко Игорь 1 0.2
Чурич Марио 1 (1) 0.2
Роганович Боян 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газинский Юрий 2 0.4
Юшин Александр 2 0.4
Влут Рай Хендрикюс Мартинюс 1 0.2
Каштанов Алексей 1 0.2

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 2 0
Караев Давид 2 0
Савич Игор 2 0
Каймаков Михаил 2 0
Самсонов Артём Сергеевич 1 0
Лаптев Денис 1 0
Шапич Стефан 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юшин Александр 3 0
Каштанов Алексей 1 1
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Быковский Илья 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2
Торпедо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Урал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0
Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1
Урал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2
Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3

Результаты матчей

Торпедо Москва
Урал

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 5 3 0 2 7 - 3 10
2. Пари НН 5 4 0 1 5 - 4 10
3. Локомотив Москва 5 3 0 2 8 - 5 8
4. Химки 5 0 0 5 2 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Крылья Советов 5 3 0 2 6 - 4 9
3. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 5 3 0 2 11 - 9 9
2. Оренбург 5 3 0 2 12 - 12 8
3. Динамо Москва 5 2 0 3 8 - 8 7
4. Ростов 5 2 0 3 9 - 11 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 5 4 0 1 7 - 4 11
2. ЦСКА Москва 5 3 0 2 6 - 3 10
3. Торпедо Москва 5 2 0 3 5 - 5 6
4. Сочи 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Краснодар 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Оренбург 3 3 0 0 10 - 6 8
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 3 3 0 0 3 - 0 8
2. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Торпедо Москва 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 3 1 0 2 5 - 3 3
3. Пари НН 2 1 0 1 1 - 3 2
4. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3 0 0 3 3 - 6 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 3 0 0 3 4 - 10 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 0 4
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2022, осталось 2 дня 3 часа 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 70
    Торпедо Москва 22.9% (16)
    X 41.4% (29)
    Урал 35.7% (25)
    0
    выиграет Урал
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
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    Где смотреть матч Торпедо Москва - Урал онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Урал

    Исход игры
    Торпедо Москва
    22.9% (16)
    Ничья
    41.4% (29)
    Урал
    35.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.19% (27)
    Меньше
    57.81% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    82.81% (53)
    Нет
    17.19% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (26)
    1:2 Урал
    22.9% (16)
    2:1 Торпедо Москва
    10% (7)
    0:1 Урал
    7.1% (5)
    1:0 Торпедо Москва
    5.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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    Урал
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