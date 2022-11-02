  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Акрон
2:0
Перерыв
Пересвет Домодедово
2:0. Гол Константина Базелюка (в...
1:0. Гол Ивана Рогача (видео). Ф...

Ход матча

1'
 
Кириченко Даниил
34'
Базелюк Константин
1:0
41'
Базелюк Константин
2:0
Прогнозы 135
Акрон 91.9% (124)
X 5.2% (7)
Пересвет Домодедово 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Пересвет Домодедово
9.00
6.60
18.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Акрон
Пересвет Домодедово

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 3 (1) 1.5
Пересвет Домодедово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наседкин Евгений 1 0.25
Мельниченко Владислав 1 0.25
Кудряшов Иван 1 (1) 0.25

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пересвет Домодедово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наседкин Евгений 1 0
Егиазарян Арсен 1 0
Кириченко Даниил 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Пересвет Домодедово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пересвет Домодедово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пересвет Домодедово
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Алания - Акрон 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Акрон - ФК Кубань 0:0
Торпедо Владимир - Акрон 0:1 Нефтехимик - Акрон 0:1 Акрон - Уфа 1:1 Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3 КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2
Пересвет Домодедово
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пересвет Домодедово - Строгино 1:1 Квант - Пересвет Домодедово 1:0 Пересвет Домодедово - Авангард Курск 2:1 Рязань - Пересвет Домодедово 0:0
Арсенал-2 Тула - Пересвет Домодедово 1:1 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Пересвет Домодедово - Родина-2 Москва 0:2 Динамо Брянск - Пересвет Домодедово 1:0 Пересвет Домодедово - Сахалинец 0:3 Металлург Липецк - Пересвет Домодедово 2:1 Пересвет Домодедово - Рязань 2:1 Пересвет Домодедово - Спартак Тамбов 1:0 Строгино - Пересвет Домодедово 4:1 Знамя Ногинск - Пересвет Домодедово 1:2 Пересвет Домодедово - Квант 3:2 Пересвет Домодедово - Сахалин 2:4 Авангард Курск - Пересвет Домодедово 3:2 Пересвет Домодедово - Рязань 0:1 Пересвет Домодедово - Арсенал-2 Тула 2:4 Родина-2 Москва - Пересвет Домодедово 0:3

Результаты матчей

Акрон
Пересвет Домодедово

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Акрон
Пересвет Домодедово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Акрон Базелюк Константин 3
Весь список

Топ нарушителей
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Урал Каштанов Алексей 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И все, первый тайм подошел к концу. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. "Акрон" впереди.
  • 44'
    Сухоносов снова забирает сферу в перчатки. На сей раз подавали соперники мяч в его штрафной, и Никита сыграл на опережении.
  • Угловой
    43'
    Еще один корнер (14-й в матче) подали футболисты "Акрона", но на сей раз Сухоносов встречается со снарядом в центре штрафной, забирая сферу намертво.
  • Угловой
    41'
    Еще один угловой заработали хозяева. Подача на ближнюю штангу, и Сухоносов сумел кулаками отразить сферу за пределы футбольного газона.
  • 40'
    Большую заявку на победу уже сделали футболисты "Акрона". Честно говоря, два корнера будет сложно забить "Пересвету", учитывая тот факт, что команда не выходит из обороны совершенно.
  • 2 гола - дубль!
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! БАЗЕЛЮК! 
    Второй мяч влетает в ворота "Пересвета". Разыграли угловой сейчас хозяева. Последовала передача в центр штрафной на Базелюка, который в касание переправляет сферу в сетку.
  • Фол, нарушение
    38'
    Сухоносова сейчас подталкивают хозяева при розыгрыше углового удара. Зафиксировано нарушение правил в этой ситуации.
  • Угловой
    36'
    Немного времени остается до конца первого тайма. Снова угловой зарабатывают футболисты "Акрона". Посмотрим, что из этого получится.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БАЗЕЛЮК!
    В свои ворота забивают сейчас гости. После подачи от угла поля Яковлев затылком срезает сферу в собственную рамку. Там, правда, Базелюк еще мяч зацепил. По крайней мере, на него гол записывают. Хотя я бы настаивал на автоголе.
  • Угловой
    33'
    Уже 12-й угловой подадут сейчас игроки "Акрона". Просто не выпускают хозяева из своей штрафной соперника. Удивительно, как "Пересвет" вообще держится?
  • Угловой
    32'
    Еще два корнера по итогу подали футболисты "Акрона". Оба раза в обороне сработали наилучшим образом гости. Такое ощущение, что мяч в ворота соперника скоро тольяттинцы смогут забить.
  • Опасный момент
    30'
    Продолжают угловые со скоростью света штамповать у ворот соперника футболисты "Акрона". Снова после выстрела Кожедуба ложится под мяч Сухоносов! Новый корнер.
  • Опасный момент
    29'
    МОМЕНТ! Кожедуб! Классно он пробил сейчас по воротам соперника, но до снаряда смог Сухоносов добраться, переведя сферу за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    28'
    Таааак... А тут что? Тут фол у нас! Перед штрафной площадкой "Пересвета" нарушены правила. Рогач пострадал. Готовят хозяева стандарт.
  • Офсайд
    26'
    Сасин на острие теперь. Получил он мяч в районе 11-метровой отметки, но не успел даже нанести удар по воротам. Рефери зафиксировал офсайд у футболиста "Акрона".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Кстати говоря, уже 6 угловых на двоих подали соперники. 5:1 по корнерам в нашей встрече. Понятное дело, впереди футболисты "Акрона", которые чаще соперника оказываются на острие.
    • Угловой
      24'
      Угловой заработали футболисты "Акрона" на левом фланге. Прострельная передача на ближнюю штангу, где до снаряда первым добирается голкипер.
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТ! Матвеев! С правого края ворвался игрок "Акрона" в штрафную соперника, после чего нанес плотный удар в ближний угол, и кипер хозяев смог среагировать в рамке, отбив мяч в сторону от створа.
    • 21'
      Снова голкипер "Пересвета" справляется с угрозой. После навеса Полубояринова выходит из рамки Сухоносов, который фиксирует сферу в перчатках.
    • 20'
      Середина первого тайма у нас идет. Честно говоря, пока очень уверенно смотрится команда из Домодедово. Только раз по-настоящему проспали соперника гости, когда оппонент попал в перекладину. В остальном игра уверенная.
    • 19'
      Пытается "Акрон" забить мяч еще в первом тайме, но "Пересвет" смог освоиться на газоне противника. Кириченко неожиданно на острие оказался, и даже успел пробить, но мяч намного выше цели он послал.
    • Опасный момент
      17'
      Снова оказался на ударной позиции сейчас Базелюк. Полетел мяч в сторону ворот после выстрела Константина, но слишком уж неточно получилось!
    • Фол, нарушение
      16'
      Полубояринов против Тулушева сейчас сыграл крайне грубо. Остался лежать Георгий. Арбитр устно предупредил нарушителю о возможных последствия в следующей такой ситуации.
    • 15'
      Подача в штрафную "Акрона" снова последовала - Сагуткин выносит сферу за пределы поля. Стали активнее действовать футболисты гостей.
    • Угловой
      14'
      Угловой сейчас подали футболисты гостей. Подача с правого края на дальнюю штангу, где никого из игроков "Пересвета" не оказывается.
    • Угловой
      12'
      "Акрон" снова с мячом. Тулушев сейчас выбивает мяч на угловой. Вынос последовал моментальный. Подача в центр поля была слабой, и защитник гостей сферу перехватил.
    • 11'
      Отличная поддержка у "Акрона" сегодня. 11 минут уже отыграли соперники. Честно говоря, ожидал я более стремительного старта в матче, но пока оппоненты играют спокойно.
    • 9'
      Не выходят пока со своей половины поля гости. Постоянно мяч под свой контроль забирает "Акрон", едва к центральной линии пытаются продвинуться футболисты команды из Домодедово.
    • Штанга
      8'
      МОМЕНТ! Неужели мяч не пересел линию ворот? Подача в штрафную "Пересвета", и Базелюк с близкого расстояния попадает в перекладину, от которого сфера вылетает в поле.
    • Угловой
      6'
      Два угловых подали сейчас футболисты "Акрона". Подачи с левого края не принесли команде из Тольятти ничего интересного.
    • 5'
      Попытались провести свою контратаку игроки "Акрона", и даже до удара дело довели, но мяч прилетел прямиком в руки вратарю "Пересвета".
    • 3'
      Заснеженное поле у нас в Тольятти! Скользко, морозно, так что играть будет непросто в этом противостоянии оппонентам. 
    • Желтая карточка
      2'
      Даниил Кириченко сразу же получает карточку желтого цвета. Снес игрок "Пересвета" своего соперника на чужой половине футбольного поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
      Ассистент: Алексей Линкин (Воронеж, Россия);
      Ассистент: Сергей Ядров (Калининград, Россия);
      Резервный: Артём Катайкин (Самара, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Фонбет Кубку России. В рамках полуфинальной встречи пути регионов сойдутся лицом к лицу игроки тольяттинского «Акрона» и «Пересвета» из Домодедово.

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 135
    Акрон 91.9% (124)
    X 5.2% (7)
    Пересвет Домодедово 3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Пересвет Домодедово
    9.00
    6.60
    18.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Акрон 2:0 Пересвет Домодедово онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Акрон 2:0 Пересвет Домодедово

    Исход игры
    Акрон
    91.9% (125)
    Ничья
    5.1% (7)
    Пересвет Домодедово
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.84% (37)
    Меньше
    70.16% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    27.42% (34)
    Нет
    72.58% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Акрон
    33.1% (45)
    1:0 Акрон
    27.9% (38)
    2:1 Акрон
    18.4% (25)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    3:0 Акрон
    2.9% (4)
    3:1 Акрон
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Акрон
    Пересвет Домодедово
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     