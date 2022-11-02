Сухоносова сейчас подталкивают хозяева при розыгрыше углового удара. Зафиксировано нарушение правил в этой ситуации.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! БАЗЕЛЮК! Второй мяч влетает в ворота "Пересвета". Разыграли угловой сейчас хозяева. Последовала передача в центр штрафной на Базелюка, который в касание переправляет сферу в сетку.

Большую заявку на победу уже сделали футболисты "Акрона". Честно говоря, два корнера будет сложно забить "Пересвету", учитывая тот факт, что команда не выходит из обороны совершенно.

Еще один угловой заработали хозяева. Подача на ближнюю штангу, и Сухоносов сумел кулаками отразить сферу за пределы футбольного газона.

Еще один корнер (14-й в матче) подали футболисты "Акрона", но на сей раз Сухоносов встречается со снарядом в центре штрафной, забирая сферу намертво.

Сухоносов снова забирает сферу в перчатки. На сей раз подавали соперники мяч в его штрафной, и Никита сыграл на опережении.

И все, первый тайм подошел к концу. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. "Акрон" впереди.

Сасин на острие теперь. Получил он мяч в районе 11-метровой отметки, но не успел даже нанести удар по воротам. Рефери зафиксировал офсайд у футболиста "Акрона".

Таааак... А тут что? Тут фол у нас! Перед штрафной площадкой "Пересвета" нарушены правила. Рогач пострадал. Готовят хозяева стандарт.

МОМЕНТ! Кожедуб! Классно он пробил сейчас по воротам соперника, но до снаряда смог Сухоносов добраться, переведя сферу за лицевую линию.

Продолжают угловые со скоростью света штамповать у ворот соперника футболисты "Акрона". Снова после выстрела Кожедуба ложится под мяч Сухоносов! Новый корнер.

Еще два корнера по итогу подали футболисты "Акрона". Оба раза в обороне сработали наилучшим образом гости. Такое ощущение, что мяч в ворота соперника скоро тольяттинцы смогут забить.

Уже 12-й угловой подадут сейчас игроки "Акрона". Просто не выпускают хозяева из своей штрафной соперника. Удивительно, как "Пересвет" вообще держится?

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БАЗЕЛЮК! В свои ворота забивают сейчас гости. После подачи от угла поля Яковлев затылком срезает сферу в собственную рамку. Там, правда, Базелюк еще мяч зацепил. По крайней мере, на него гол записывают. Хотя я бы настаивал на автоголе.

Немного времени остается до конца первого тайма. Снова угловой зарабатывают футболисты "Акрона". Посмотрим, что из этого получится.

25' Кстати говоря, уже 6 угловых на двоих подали соперники. 5:1 по корнерам в нашей встрече. Понятное дело, впереди футболисты "Акрона", которые чаще соперника оказываются на острие.

24' Угловой заработали футболисты "Акрона" на левом фланге. Прострельная передача на ближнюю штангу, где до снаряда первым добирается голкипер.

22' МОМЕНТ! Матвеев! С правого края ворвался игрок "Акрона" в штрафную соперника, после чего нанес плотный удар в ближний угол, и кипер хозяев смог среагировать в рамке, отбив мяч в сторону от створа.

21' Снова голкипер "Пересвета" справляется с угрозой. После навеса Полубояринова выходит из рамки Сухоносов, который фиксирует сферу в перчатках.

20' Середина первого тайма у нас идет. Честно говоря, пока очень уверенно смотрится команда из Домодедово. Только раз по-настоящему проспали соперника гости, когда оппонент попал в перекладину. В остальном игра уверенная.

19' Пытается "Акрон" забить мяч еще в первом тайме, но "Пересвет" смог освоиться на газоне противника. Кириченко неожиданно на острие оказался, и даже успел пробить, но мяч намного выше цели он послал.

17' Снова оказался на ударной позиции сейчас Базелюк. Полетел мяч в сторону ворот после выстрела Константина, но слишком уж неточно получилось!

16' Полубояринов против Тулушева сейчас сыграл крайне грубо. Остался лежать Георгий. Арбитр устно предупредил нарушителю о возможных последствия в следующей такой ситуации.

15' Подача в штрафную "Акрона" снова последовала - Сагуткин выносит сферу за пределы поля. Стали активнее действовать футболисты гостей.