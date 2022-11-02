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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Шинник
0:0
Перерыв
ФК Кубань

Ход матча

9'
 
Солоп Аркадий
30'
 
Цаллагов Дзамболат
32'
 
Родин Даниил
44'
 
Хомуха Иван
Прогнозы 140
Шинник 82.9% (116)
X 7.9% (11)
ФК Кубань 9.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
ФК Кубань
2.07
3.45
3.78
Все Коэффициенты
Шинник
ФК Кубань

История личных встреч

Шинник
ФК Кубань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КФ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.5

Среднее время на гол

225
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.8

Среднее время на гол

120
112

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

162
135

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савинов Андрей 1 0.5
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батютин Андрей 1 0
Кузнецов Павел 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуканов Андреа 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0
Родин Даниил 1 0
Солоп Аркадий 1 0

Результаты матчей

Шинник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Кубань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Шинник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Кубань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шинник - Арсенал Тула 2:1 Шинник - КАМАЗ 1:0 Волгарь - Шинник 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0
Ротор - Шинник 1:1 Алания - Шинник 3:1 Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1
ФК Кубань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0
Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0

Результаты матчей

Шинник
ФК Кубань

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шинник
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Акрон Базелюк Константин 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В перерыве были сделаны замены у команды "Шинник". Вышли на поле: Батютин Андрей и Павлович Петар.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток об окончании первого тайма! 
    Пока нули в нашей игре, надеемся на более результативный футбол во втором тайме.
  • Желтая карточка
    45'
    Иван Хомуха получил повреждение от главного арбитра матча. Игрок наказан жёлтой карточкой за срыв атаки соперника в центральной части поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил главный судья к первому тайму.
  • Угловой
    45'
    Угловой зарабатывает команда команды хозяев на правом фланге  поля. Мяч отправился на ближнюю штангу, но был отбит из-за пределов штрафной, а после чего на подборе с ударом сыграл игрок "Шинника", но мяч полетел мимо ворот.
  • 44'
    "Кубань" пыталась организовать свою атаку по левому флангу поля, но передачу в штрафную от Махатадзе получилась сильно неточной и мяч покинул пределы поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Таказов получил небольшое повреждение после столкновения со своим оппонентом, Сослан лежит на газоне и ожидает медицинскую помощь.
  • 42'
    "Кубань" старается концовку первого тайма провести под своим контролем, но высокий прессинг соперника вынуждает потерять мяч.
  • 41'
    Кузнецов принял мяч, улучшил позицию и выполнил удар издали из центральной зоны, мяч полетел в правый угол ворот, но разминулся со штангой.
  • 40'
    Хозяева заработали очередной корнер. Канаев выполнил подачу с левого фланга, но никто из партнёров не смог переиграть соперника на втором этаже.
  • 39'
    Цаллагов выполнил подачу со штрафного стандарта. Мяч полетел на ближнюю штангу, где был выбит защитником, после чего последовала контратака.
  • Фол, нарушение
    37'
    Кулишев нарушает правила на своей половине поля, толкнув руками своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч.
  • Желтая карточка
    36'
    Третий горчичник у команды "Кубань".  Родин срубает игрока в центральной зоне и садится на жёлтый цвет. Штрафной зафиксирован в центральной части поля.
  • 34'
    Кулишев протащил мяч к линии чужой штрафной и выполнил передачу под удар, Кузнецов выполнил удар в дно касание, но мяч не смог поразить цель.
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    • Желтая карточка
      33'
      Цаллагов получил жёлтую карточку за задержку игрока руками в центральной части поля. Главный арбитр сажает уже второго игрока команды "Кубань" на горчичник.
    • 31'
      Кулишев отлично сыграл на подборе после выбитого мяча из штрафной, Артём выполнил плотный удар по воротам издали, но мяч полетел мимо ворот.
    • 30'
      Хозяева выполнили подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где игрок нападения сделал скидку головой в центр, но от туда мяч был выбит из штрафной.
    • 29'
      Стешин хорошо поборолся за мяч на углу поля и заработал для своей команд корнер на левом фланге поля. Гудков не сумел оставить мяч в поля, находясь под опекой соперника.
    • Угловой
      27'
      Канаев в очередной раз выполняет подачу с корнера на правом фланге. Мяч полетел в центральную зону штрафной, где Соколов выполнил удар головой, но мяч полетел сильно высоко от ворот.
    • Травма, повреждение
      26'
      Пауза в игре связанная с тем ,что у Щёткина усилилось кровотечение после столкновения с соперником в чужой штрафной. Возможно потребуется наложение швов.
    • 24'
      Канаев на правом фланге поля выполнил передачу на дальнюю штангу поля, но никто из партнёров не сумел добраться до мяча и защитник спокойно отбил мяч на своего партнёра.
    • 23'
      За пройденное время стоит отметить, что хозяева более остры в атаках и уже имели дважды хорошую возможность забить, но точность ударов подвела.
    • 21'
      Очень эмоционально реагируют тренеры на игру своих команд. Очень заряжено они выглядят, будто идёт финальная игра за кубок!
    • Опасный момент
      20'
      Кузнецов открылся под передачу и выполнил пас в чужую штрафную площадь, где Соколов нанёс удар в одно касание, но мяч пролетел рядом со штангой.
    • Фол, нарушение
      19'
      Семейкин нарушил правила в центральной зоне, сбив соперника с ног в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья зафиксировал штрафной удар.
    • Угловой
      17'
      Заработали право на угловой стандарт хозяева поля. Канаев выполнил подачу с правого фланга. но мяч не нашёл своего адресата и был отбит защитником на дальней штанги.
    • Травма, повреждение
      16'
      Опасный момент у ворот Филиппова, но Щёткин нарушил правила в голевом моменте. Сразу два игрока получили травму, столкнувшись головами.
    • 14'
      Хозяева провели неплохой отрезок в матче, организовав атаку по центральной части поля, но довести дело до удара в последнем моменте не получилось.
    • Опасный момент
      13'
      Низамутдинов хорошо приложился по мячу из-за пределов штрафной площади после скидки от партнёра на линии штрафной. Мяч полетел в дальний угол, но разминулся со штангой.
    • Желтая карточка
      11'
      Солоп влетел по ногами сзади в соперника и получил за это жёлтую карточку. Главный судья зафиксировал нарушение правил в центральной зоне.
    • Угловой
      10'
      Угловой стандарт заработал "Шинник" на левом фланге поля. Мяч полетел в центральную, после чего был выбит головой от штрафной площади.
    • 8'
      "Шинник" теперь отвечает своим стандартным положением на чужой половине поля. Мяч полетел в штрафную площадь, но защитник справился с борьбой на втором этаже, выбив мяч за лицевую линию ворот.
    • 7'
      Цаллагов выполнил подачу со штрафного стандарта на правом фланге поля на чужой половине поля. Мяч полетел в штрафную площадь, где Филиппов вышел из ворот и забрал мяч.
    • 6'
      Хитяев преградил путь своему сопернику, совершив блокировку на своей половине поля. Главный судья зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.
    • 5'
      Матч проходит в Ярославле в отличную погоду для футбола! Несмотря на будничный день. Болельщиков достаточно, команды точно не остались без поддержки в этот вечер.
    • 3'
      Гости владеют мячом и неторопливо организовывают позиционную атаку, пока без острых моментов, команды не форсируют события.
    • 2'
      Хозяева играют в белых цветах, а гостям выдан комплект жёлтой формы. Мяч с центра поля ввели футболисты "Кубани" игра началась с длинной передачи вперёд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и мы начинаем! "Шинник" принимает на своём поле "Кубань". Нас ждёт интересное противостояние. Погнали!
       
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
      Совсем скоро начнётся матч между командами: "Шинник" - "Кубань" в рамках Кубка страны путь регионов пятый раунд.
      Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Всем приятного просмотра и хорошего футбола!
    Прогнозы 140
    Шинник 82.9% (116)
    X 7.9% (11)
    ФК Кубань 9.3% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    ФК Кубань
    2.07
    3.45
    3.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шинник 0:0 ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Шинник 0:0 ФК Кубань

    Исход игры
    Шинник
    82.9% (116)
    Ничья
    7.9% (11)
    ФК Кубань
    9.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.4% (58)
    Меньше
    53.6% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    51.2% (64)
    Нет
    48.8% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Шинник
    32.9% (46)
    1:0 Шинник
    32.1% (45)
    2:0 Шинник
    7.9% (11)
    1:1 Ничья
    6.4% (9)
    1:2 ФК Кубань
    4.3% (6)
    3:0 Шинник
    1.4% (2)
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