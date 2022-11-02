В перерыве были сделаны замены у команды "Шинник". Вышли на поле: Батютин Андрей и Павлович Петар.

"Кубань" пыталась организовать свою атаку по левому флангу поля, но передачу в штрафную от Махатадзе получилась сильно неточной и мяч покинул пределы поля.

Угловой зарабатывает команда команды хозяев на правом фланге поля. Мяч отправился на ближнюю штангу, но был отбит из-за пределов штрафной, а после чего на подборе с ударом сыграл игрок "Шинника", но мяч полетел мимо ворот.

Иван Хомуха получил повреждение от главного арбитра матча. Игрок наказан жёлтой карточкой за срыв атаки соперника в центральной части поля.

Звучит свисток об окончании первого тайма! Пока нули в нашей игре, надеемся на более результативный футбол во втором тайме.

Кулишев протащил мяч к линии чужой штрафной и выполнил передачу под удар, Кузнецов выполнил удар в дно касание, но мяч не смог поразить цель.

Третий горчичник у команды "Кубань". Родин срубает игрока в центральной зоне и садится на жёлтый цвет. Штрафной зафиксирован в центральной части поля.

Кулишев нарушает правила на своей половине поля, толкнув руками своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч.

Цаллагов выполнил подачу со штрафного стандарта. Мяч полетел на ближнюю штангу, где был выбит защитником, после чего последовала контратака.

Хозяева заработали очередной корнер. Канаев выполнил подачу с левого фланга, но никто из партнёров не смог переиграть соперника на втором этаже.

Кузнецов принял мяч, улучшил позицию и выполнил удар издали из центральной зоны, мяч полетел в правый угол ворот, но разминулся со штангой.

Таказов получил небольшое повреждение после столкновения со своим оппонентом, Сослан лежит на газоне и ожидает медицинскую помощь.

33' Цаллагов получил жёлтую карточку за задержку игрока руками в центральной части поля. Главный арбитр сажает уже второго игрока команды "Кубань" на горчичник.

31' Кулишев отлично сыграл на подборе после выбитого мяча из штрафной, Артём выполнил плотный удар по воротам издали, но мяч полетел мимо ворот.

30' Хозяева выполнили подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где игрок нападения сделал скидку головой в центр, но от туда мяч был выбит из штрафной.

29' Стешин хорошо поборолся за мяч на углу поля и заработал для своей команд корнер на левом фланге поля. Гудков не сумел оставить мяч в поля, находясь под опекой соперника.

27' Канаев в очередной раз выполняет подачу с корнера на правом фланге. Мяч полетел в центральную зону штрафной, где Соколов выполнил удар головой, но мяч полетел сильно высоко от ворот.

26' Пауза в игре связанная с тем ,что у Щёткина усилилось кровотечение после столкновения с соперником в чужой штрафной. Возможно потребуется наложение швов.

24' Канаев на правом фланге поля выполнил передачу на дальнюю штангу поля, но никто из партнёров не сумел добраться до мяча и защитник спокойно отбил мяч на своего партнёра.

23' За пройденное время стоит отметить, что хозяева более остры в атаках и уже имели дважды хорошую возможность забить, но точность ударов подвела.

21' Очень эмоционально реагируют тренеры на игру своих команд. Очень заряжено они выглядят, будто идёт финальная игра за кубок!