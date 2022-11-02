Отличный удар низом в исполнении Никитина аккурат под правую от Сухорученко стойку, в прыжке с трудом отражает голкипер.

И ещё один момент у хозяев! Быструю атаку разогнал Касинтура по центру и покатил в штрафную на Никитина. Тот пробил примерно под перекладину, а вышедший на перехват Сухорученко выставил руки вверх и вновь выручил свою команду.

Касинтура буквально везде рулит атаками "Уфы". Сейчас подобрал он мяч в глубине поля после выноса гостей, организовав второй темп атаки.

Касинтура отдал к правой штанге ворот соперника на Евсеева, против которого на опережение сыграл Сухорученко, не позволив нанести удар.

Неплохо начинает "Динамо", Казимир цепляется за мяч у левой бровки, а вскоре после этого зарабатывают штрафной гости.

Первый удар по воротам в исполнении динамовцев, и сразу же получается опасно. Не без труда, выставив руки, отражает Кукушкин удар с нескольких метров.

Никитин выполняет неплохой прострел в штрафную, и получается у хозяев пробить, Сухорученко на месте.

Касинтура на входе в штрафную принял передачу Никитина справа, развернулся и сильно пробил чуть выше перекладины.

Сухорученко в очередной раз отводит угрозу от своих ворот, сыграв кулаками, однако продолжается атака хозяев, и зарабатывает Конюхов угловой.

Подача от левого углового флажка на ближнюю штангу получается у хозяев неудачной, там первыми на мяче оказываются защитники.

Свисток на перерыв. Ничего не получается у "Динамо" в созидании, но минимальная разница в счёте сохраняет шансы для гостей. "Уфа" же хороша с мячом, хотя есть ощущение, что не выкладывается полностью башкирская команда, ориентируясь на преимущество в счёте и выжидая ошибку соперника.

45' Одна минута добавлена.

45' Аут заработали гости на левом фланге, но после ввода мяча в игру у ближней границы штрафной выиграли борьбу уфимцы.

44' Дрогунов устремляется к лицевой соперника в надежде успеть к мячу, но не добирается до него, удар от ворот.

43' Не самый удачный навес сейчас в исполнении уфимцев, Сухорученко не стал играть на выходе и на линии вратарской дождался, когда мяч придёт к нему в руки.

41' Сильный прострел справа вдоль линии вратарской в штрафную гостей, Касинтура на дальней штанге к мячу не успевает, но ещё на какое-то время сохраняет владение "Уфы", подобрав ближе к левой бровке.

40' Сумели динамовцы заработать корнер на правом фланге, и пошла подача от углового флажка к ближнему краю вратарской, там верх остался за хозяевами.

37' Чуть отодвинули динамовцы сейчас игру от своих ворот, но долго возились с мячом в попытках перейти центральную линию.

35' Итак, вынужденная замена у "Динамо". Новиков вместо травмированного Пикатова выходит.

34' Перекладина! После розыгрыша штрафного с угла вратарской наносит Темников удар головой с отскоком от газона и попадает в верхнюю стойку.