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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Уфа
1:0
Второй тайм
Динамо Брянск

Ход матча

9'
Касинтура Эгаш
1:0
35'
 
Новик Антон
Пикатов Дмитрий
58'
 
_Kataev N.
Фомичев Даниил
61'
Голубев Артём
Минаев Роман
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 75 Владение мячом, % 25
  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 158
Уфа 81% (128)
X 5.1% (8)
Динамо Брянск 13.9% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Динамо Брянск
1.68
6.10
5.35
Все Коэффициенты
Уфа
Динамо Брянск

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Андрей Вадимович 1 0.5
Касинтура Эгаш 1 0.5
Динамо Брянск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопатин Даниил 2 0.5
Молчанов Дмитрий 1 0.25
Оленев Александр 1 0.25
Медведев Артем 1 0.25

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Брянск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молчанов Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Динамо Брянск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Брянск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Брянск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1
Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2
Динамо Брянск
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Динамо Брянск - Металлург Липецк 0:1 Спартак Тамбов - Динамо Брянск 0:1 Динамо Брянск - Строгино 3:0 Квант - Динамо Брянск 0:2
Динамо Брянск - Авангард Курск 1:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рязань - Динамо Брянск 2:0 Динамо Брянск - Пересвет Домодедово 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Брянск 1:0 Сахалинец - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Строгино 3:1 Динамо Брянск - Сахалин 2:0 Металлург Липецк - Динамо Брянск 0:1 Квант - Динамо Брянск 0:3 Динамо Брянск - Спартак Тамбов 3:1 Строгино - Динамо Брянск 0:2 Динамо Брянск - Квант 2:1 Авангард Курск - Динамо Брянск 0:0 Динамо Брянск - Рязань 0:0 Пересвет Домодедово - Динамо Брянск 0:2

Результаты матчей

Уфа
Динамо Брянск

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уфа
Динамо Брянск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 3
Весь список

Топ нарушителей
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Урал Каштанов Алексей 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Красная карточка
    62'
    Удаление в составе "Динамо"! Новиков получает прямую красную.
  • Замена
    61'
    Первая замена в составе "Уфы". Голубев вместо Минаева.
  • 59'
    Касинтура отдал к правой штанге ворот соперника на Евсеева, против которого на опережение сыграл Сухорученко, не позволив нанести удар.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Динамо". Катаев вместо Фомичёва.
  • 57'
    Касинтура буквально везде рулит атаками "Уфы". Сейчас подобрал он мяч в глубине поля после выноса гостей, организовав второй темп атаки.
  • Опасный момент
    55'
    И ещё один момент у хозяев! Быструю атаку разогнал Касинтура по центру и покатил в штрафную на Никитина. Тот пробил примерно под перекладину, а вышедший на перехват Сухорученко выставил руки вверх и вновь выручил свою команду.
  • Опасный момент
    53'
    Отличный удар низом в исполнении Никитина аккурат под правую от Сухорученко стойку, в прыжке с трудом отражает голкипер.
  • 52'
    Касинтура на входе в штрафную принял передачу Никитина справа, развернулся и сильно пробил чуть выше перекладины.
  • 50'
    Никитин выполняет неплохой прострел в штрафную, и получается у хозяев пробить, Сухорученко на месте.
  • Опасный момент
    47'
    Первый удар по воротам в исполнении динамовцев, и сразу же получается опасно. Не без труда, выставив руки, отражает Кукушкин удар с нескольких метров.
  • 46'
    Неплохо начинает "Динамо", Казимир цепляется за мяч у левой бровки, а вскоре после этого зарабатывают штрафной гости.
  • Второй тайм начался

    Стартовал второй тайм.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Ничего не получается у "Динамо" в созидании, но минимальная разница в счёте сохраняет шансы для гостей. "Уфа" же хороша с мячом, хотя есть ощущение, что не выкладывается полностью башкирская команда, ориентируясь на преимущество в счёте и выжидая ошибку соперника.
  • Угловой
    45'
    Подача от левого углового флажка на ближнюю штангу получается у хозяев неудачной, там первыми на мяче оказываются защитники.
  • 45'
    Сухорученко в очередной раз отводит угрозу от своих ворот, сыграв кулаками, однако продолжается атака хозяев, и зарабатывает Конюхов угловой.
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    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута добавлена.
    • 45'
      Аут заработали гости на левом фланге, но после ввода мяча в игру у ближней границы штрафной выиграли борьбу уфимцы.
    • 44'
      Дрогунов устремляется к лицевой соперника в надежде успеть к мячу, но не добирается до него, удар от ворот.
    • 43'
      Не самый удачный навес сейчас в исполнении уфимцев, Сухорученко не стал играть на выходе и на линии вратарской дождался, когда мяч придёт к нему в руки.
    • 41'
      Сильный прострел справа вдоль линии вратарской в штрафную гостей, Касинтура на дальней штанге к мячу не успевает, но ещё на какое-то время сохраняет владение "Уфы", подобрав ближе к левой бровке.
    • Угловой
      40'
      Сумели динамовцы заработать корнер на правом фланге, и пошла подача от углового флажка к ближнему краю вратарской, там верх остался за хозяевами.
    • 37'
      Чуть отодвинули динамовцы сейчас игру от своих ворот, но долго возились с мячом в попытках перейти центральную линию.
    • Замена
      35'
      Итак, вынужденная замена у "Динамо". Новиков вместо травмированного Пикатова выходит.
    • Штанга
      34'
      Перекладина! После розыгрыша штрафного с угла вратарской наносит Темников удар головой с отскоком от газона и попадает в верхнюю стойку.
    • Травма, повреждение
      32'
      Повреждение у Пикатова, оказывают ему помощь медики. И потребуется замена. Проблемы с задней поверхностью бедра, кажется, у Дмитрия.
    • Угловой
      30'
      Евсеев от левого углового флажка исполнил высокую подачу на дальнюю штангу, где мог пробовать замкнуть подключавшийся туда Плиев. Однако Сухорученко на выходе задел мяч рукой и усложнил сопернику задачу. От Константина в итоге ушёл мяч за лицевую, удар от ворот.
    • 28'
      С помощью голкипера через фланг после долгого розыгрыша вышли, наконец, уфимцы из обороны. Ну, подобные действия должны определённый оптимизм вселять в брянских болельщиков. Надо создавать сопернику максимум проблем при владении хотя бы для начала.
    • 26'
      Пошёл достаточно сильный снег над стадионом, а "Динамо" новый элемент включает в своей игре, впервые в этой встрече прессингуя соперника на чужой половине.
    • 24'
      Молчанов пробовал зацепиться за мяч на углу штрафной соперника, однако поставил ему спину защитник, успешно сыграв на опережение.
    • 22'
      Не торопится никуда "Уфа" уже, подолгу разыгрывая мяч. Динамовцы тоже не хотят форсировать, всё ещё занимая выжидательную позицию и пытаясь выстроить контригру.
    • Офсайд
      21'
      Нечастый выпад "Динамо" с использованием длинной передачи в линию атаки завершается из-за офсайда.
    • 20'
      Уверенно на выходе играет Сухорученко, забирая мяч в руки после очередной подачи уфимцев. 
    • 18'
      Прерывается передача к линии вратарской "Динамо" после открывания на правом краю штрафной. Стоит отметить, что выше гости периодически неплохо встречают соперника и создают проблемы при продвижении мяча, но вот уже в своей штрафной и около неё действуют недостаточно плотно.
    • 16'
      Хороший прострел на средней высоте теперь слева в штрафную гостей. Могли там замкнуть Никитин и Касинтура, но никто из них до мяча дотянуться не сумел.
    • 15'
      Зарабатывают хозяева аут на левом фланге, после чего следует длинный заброс к противоположному краю штрафной, на выходе забирает там мяч Сухорученко.
    • 13'
      Активный Никитин вновь пробовал обострить и продвинуться к штрафной, но выдавил Брянск соперника к центральной линии.
    • Фол, нарушение
      11'
      Неплохо по центру перед чужой штрафной пытались продавить динамовцы, однако фол в атаке зафиксировал судья.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-Л! Касинтура, 1:0! Никитин поборолся на линии штрафной и покатил в штрафную на ход Касинтуре, который сильным ударом вколотил мяч под перекладину!
    • 7'
      Продолжается игра в том же ключе. Был выпад у "Динамо", но уфимцы значительно больше мячом владеют.
    • 5'
      Тянулся в пределах штрафной к мячу Никитин в борьбе на правом краю штрафной и выполнил в итоге тычок в ближний угол. Сухорученко, впрочем, всё равно было непросто, однако справился голкипер и ногами остановил мяч.
    • 4'
      Передача из глубины в штрафную "Уфы" в направлении Новикова, получается неточно, приходит мяч к голкиперу.
    • 3'
      Ещё одна атака хозяев правым краем, теперь уже не без труда выносят из штрафной мяч динамовцы.
    • 1'
      Башкирская команда активно начинает и проводит неплохую атаку правым флангом с доставкой мяча в штрафную, там внимательно действуют защитники.
    • Первый тайм начался
      Матч начался!
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      Добро пожаловать на матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Идущая 12-й в Первой лиге "Уфа" примет возглавляющее таблицу своей подгруппы во Второй лиге брянское "Динамо". На предыдущем этапе динамовцы уже выбили одного экс-представителя элиты, обыграв тульский "Арсенал". Не исключено, что находящаяся в хорошей форме брянская команда даст бой ещё одному статусному сопернику и сегодня. Обслужит встречу Ранэль Зияков (Набережные Челны). А текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
    Прогнозы 158
    Уфа 81% (128)
    X 5.1% (8)
    Динамо Брянск 13.9% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Динамо Брянск
    1.68
    6.10
    5.35
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    Прогнозы на матч Уфа 1:0 Динамо Брянск

    Исход игры
    Уфа
    81% (128)
    Ничья
    5.1% (8)
    Динамо Брянск
    13.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.93% (35)
    Меньше
    71.07% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    30.58% (37)
    Нет
    69.42% (84)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    33.5% (53)
    2:1 Уфа
    19% (30)
    2:0 Уфа
    18.4% (29)
    1:2 Динамо Брянск
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
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    Динамо Брянск
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