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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Уфа
 
Позже
Динамо Брянск
Прогнозы 52
Уфа 78.8% (41)
X 7.7% (4)
Динамо Брянск 13.5% (7)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Андрей Вадимович 1 1
Динамо Брянск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопатин Даниил 2 0.67
Молчанов Дмитрий 1 0.33
Оленев Александр 1 0.33
Медведев Артем 1 0.33

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Брянск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молчанов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1
Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2
Динамо Брянск
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Динамо Брянск - Металлург Липецк 0:1 Спартак Тамбов - Динамо Брянск 0:1 Динамо Брянск - Строгино 3:0 Квант - Динамо Брянск 0:2
Динамо Брянск - Авангард Курск 1:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рязань - Динамо Брянск 2:0 Динамо Брянск - Пересвет Домодедово 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Брянск 1:0 Сахалинец - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Строгино 3:1 Динамо Брянск - Сахалин 2:0 Металлург Липецк - Динамо Брянск 0:1 Квант - Динамо Брянск 0:3 Динамо Брянск - Спартак Тамбов 3:1 Строгино - Динамо Брянск 0:2 Динамо Брянск - Квант 2:1 Авангард Курск - Динамо Брянск 0:0 Динамо Брянск - Рязань 0:0 Пересвет Домодедово - Динамо Брянск 0:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 3
Весь список

Топ нарушителей
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Урал Каштанов Алексей 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Динамо Брянск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 дня 4 часа 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Уфа 78.8% (41)
    X 7.7% (4)
    Динамо Брянск 13.5% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Уфа - Динамо Брянск онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - Динамо Брянск

    Исход игры
    Уфа
    78.8% (41)
    Ничья
    7.7% (4)
    Динамо Брянск
    13.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    30.8% (16)
    2:1 Уфа
    26.9% (14)
    2:0 Уфа
    13.5% (7)
    1:2 Динамо Брянск
    3.8% (2)
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    Уфа
    Динамо Брянск
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