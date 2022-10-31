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Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Никитин Андрей Вадимович
|1
|1
Динамо Брянск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопатин Даниил
|2
|0.67
|Молчанов Дмитрий
|1
|0.33
|Оленев Александр
|1
|0.33
|Медведев Артем
|1
|0.33
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Брянск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молчанов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1
Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2
Динамо Брянск
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Динамо Брянск - Металлург Липецк 0:1 Спартак Тамбов - Динамо Брянск 0:1 Динамо Брянск - Строгино 3:0 Квант - Динамо Брянск 0:2
Динамо Брянск - Авангард Курск 1:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рязань - Динамо Брянск 2:0 Динамо Брянск - Пересвет Домодедово 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Брянск 1:0 Сахалинец - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Строгино 3:1 Динамо Брянск - Сахалин 2:0 Металлург Липецк - Динамо Брянск 0:1 Квант - Динамо Брянск 0:3 Динамо Брянск - Спартак Тамбов 3:1 Строгино - Динамо Брянск 0:2 Динамо Брянск - Квант 2:1 Авангард Курск - Динамо Брянск 0:0 Динамо Брянск - Рязань 0:0 Пересвет Домодедово - Динамо Брянск 0:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Крылья Советов
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|3.
|Зенит
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Факел
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Урал
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Торпедо Москва
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Сочи
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Ахмат
|Олейников Иван
|3
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 1
|Динамо Владивосток
|Крамаренко Сергей
|1 1
Прогнозы на матч Уфа - Динамо Брянск
Исход игры
Уфа
78.8% (41)
Ничья
7.7% (4)
Динамо Брянск
13.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
41.86% (18)
Нет
58.14% (25)
Популярный счёт
1:0 Уфа
30.8% (16)
2:1 Уфа
26.9% (14)
2:0 Уфа
13.5% (7)
1:2 Динамо Брянск
3.8% (2)
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