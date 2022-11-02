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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Динамо Махачкала
0:0
Второй тайм
Динамо Владивосток

Ход матча

46'
Магомедов Рашид
Абдурагимов Рамазан
 
51'
Атабаев Эрбол
 
67'
Вагидов Арсен
Гаджиев Абакар
 
Прогнозы 146
Динамо Махачкала 85.6% (125)
X 4.1% (6)
Динамо Владивосток 10.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Динамо Владивосток
4.40
3.78
7.80
Все Коэффициенты
Динамо Махачкала
Динамо Владивосток

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдурагимов Рамазан 1 0.5
Шумахов Идар 1 0.5
Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баев Алексей 2 0.5
Дудкин Сергей 1 0.25
Сергеев Александр Сергеевич 1 0.25

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атабаев Эрбол 0 1
Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамаренко Сергей 1 1
Дудкин Сергей 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Владивосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Владивосток
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1
Авангард Курск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Владивосток
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0
Динамо Владивосток - ФК Космос Долгопрудный 2:1 Динамо Владивосток - Химки-2 4:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Балашиха - Динамо Владивосток 2:1 Сатурн - Динамо Владивосток 2:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 1:3 Динамо Владивосток - СКА-2 Хабаровск 1:0 Динамо Владивосток - Иртыш Омск 2:1 Динамо Владивосток - Сатурн 0:2 Динамо Владивосток - Балашиха 3:0 Динамо Владивосток - Новосибирск 1:1 Химки-2 - Динамо Владивосток 2:1 ФК Космос Долгопрудный - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Калуга 1:1 Динамо Владивосток - Салют 2:2 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:4

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Динамо Владивосток

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Динамо Владивосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Акрон Базелюк Константин 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Второй тайм тоже не балует нас острыми эпизодами, постепенно подбираясь к завершению. Велика вероятность того, что мы будем смотреть серию пенальти. 
  • 78'
    Команда из Владивостока завершила наступление дальним ударом, который получился точным, но не создал проблем Хазбулату Хамкоеву. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Свисток арбитра завершил позиционную атаку хозяев. Арсен Вагидов подыграл себе рукой в момент обработки мяча в центральном круге. 
  • 76'
    Владислав Кучейко вышел из ворот и зафиксировал игровой снаряд после кросса Идара Шумахова с левого фланга. 
  • 75'
    Ника Гиголаев попытался начать атаку передачей со своей половины поля, но до партнёров игровой снаряд не довёл. 
  • 73'
    Одиннадцатый корнер в матче ничего не принёс хозяевам, более того, они едва не получили контратаку, но всё-таки успели вернуться и закрыть зоны. 
  • Угловой
    72'
    Залимхан Юсупов ворвался в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, который был заблокирован. Угловой лишь заработан. 
  • 71'
    Серия ошибок в передачах произошла в районе центрального круга, а первыми точный пас выполнили гости, сохранив контроль над игровым снарядом. 
  • 70'
    Около двадцати минут остаётся до конца основного времени, а счёт до сих пор 0-0. И это при том, что гостевая команда играет в большинстве. 
  • Замена
    69'
    Двойную замену провело "Динамо" из Махачкалы. Ушли Гаджиев и Дибиргаджиев, вышли Вагидов и Исаев. 
  • 68'
    Несколько быстрых атак провели хозяева, но ударами их не завершили. Лишь добирались до штрафной площади, а потом мяч теряли. 
  • Угловой
    66'
    Третий угловой в матче исполнило "Динамо-Владивосток", но ничем опасным он не сопровождался. 
  • 65'
    Показали нам соотношение владения мячом - на стороне махачкалинского клуба перевес, 54 против 46%. 
  • 64'
    Несмотря на удаление, хозяева по-прежнему часто встречаются с игровым снарядом, но завершающая фаза во время атак отсутствует. 
  • 63'
    Сейчас не помешали бы команде из Владивостока замены, чтобы освежить атакующую линию, но пока стартовые сочетания остаются на поле. 
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    • 62'
      Сергей Дудкин попытался загрузить мяч в штрафную площадку с правого фланга, но круглый сошёл с ноги и отправился за пределы поля. 
    • 60'
      Преимущественно флангами атакуют гости, что подразумевает частые стандартные положения в виде корнеров, но пока это не так. Лишь два корнера исполнило "Динамо-Владивосток", а соперник уже десять. 
    • 59'
      Юсупов получил мяч на правом фланге и попытался пробиться в штрафную площадку, но сразу два соперника ему противостояли. 
    • 57'
      "Динамо-Владивосток" проводит атаку за атакой, но пока не хватает остроты, а лишь дальние и неточные удары наблюдаются. 
    • 56'
      Фёдор Первушин совершил рейд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной, где Дмитрий Пытлев проиграл позицию Сослану Кагермазову. 
    • 55'
      Чингиз Магомадов попытался прорваться к штрафной площадке по центру, но Дудкин и Смородский совместными усилиями мяч отобрали. 
    • 54'
      Сложнейший второй тайм предстоит махачкалинскому "Динамо", которое владело инициативой, но теперь осталось вдесятером, и вынуждено играть от обороны. 
    • 53'
      После исполнения стандартного положения Алексей Баев выиграл воздух у Рустама Халимбекова и нанёс удар, но неточный. 
    • Красная карточка
      52'
      Эрбол Атабаев срывает контратаку соперника, совершая грубый подкат, после которого получает прямую красную карточку. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Алексей Подпругин отобрал мяч у Муталипа Алибекова на правом фланге, но не обошёлся без нарушения правил. 
    • 49'
      Сразу после перерыва "Динамо" Махачкала берётся за дело, отправляясь большими силами в атаку. Именно под диктовку хозяев проходили начало и концовка первой половины встречи. 
    • 48'
      Не самым насыщенным получился первый тайм, но будем надеяться, что вторая 45-минутка порадует нас голами. 
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе хозяев произошла замена. Вместо Абдурагимова вышел Магомадов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Поединок продолжается. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не добавил Михаил Черемных к первому тайму, отправив команды в раздевалки. Пока 0-0. 
    • 44'
      Олег Красильниченко сместился с левого фланга в центр и нанёс удар в правый верхний угол - не попал в створ. 
    • 43'
      На старте матча гости вынуждены были уделять внимание обороне, а теперь ещё и в концовке первого тайма не могут зацепиться за игровой снаряд и провести атаку. 
    • Угловой
      42'
      Увлеклись хозяева угловыми, выполнив ещё два подряд, но в обоих случаях футболисты "Динамо-Владивосток" оказывались лучше в воздухе. 
    • Угловой
      41'
      Уже шестой угловой зарабатывает "Динамо" Махачкала. На сей раз подача будет выполнена с правого фланга. 
    • Угловой
      39'
      Хозяева продолжают собирать корнеры, но пока не могут преобразовать количество в качество. Сейчас с левого фланга последовал кросс, но гости отбились, выиграв верх. 
    • 38'
      Владислав Кучейко выполнил передачу на левый фланг на Максима Машнева, который мяч принял, но очень далеко его отпустил, позволив соперникам себя обокрасть. 
    • 37'
      Постепенно подходит первый тайм к завершению. По-прежнему нет голов, но несколько опасных моментов мы увидели. Будем надеяться, что реализация у команд улучшится. 
    • 35'
      Залимхан Юсупов довёл мяч до ворот ударом издали, но мощи ему не хватило, поэтому Владислав Кучейко легко остановил предмет раздора. 
    • 34'
      В начале второй трети поединка "Динамо-Владивосток" перехватывает инициативу и проводит ещё одну атаку, которую завершает ударом, но в "молоко". 
    • 33'
      Фёдор Первушин увидел рывок Дмитрия Котова по левому флангу и выполнил передачу, которая получилась слишком сильной, за лицевую ушёл круглый. 
    • 32'
      И второе стандартное положение "Динамо-Владивосток" свело на нет, выбив мяч из штрафной площадки. Однако подбор за махачкалинским клубом. 
    • Угловой
      31'
      С первым корнером соперника гости справились, но предстоит ещё один, так как круглый отправился за лицевую линию от головы Ники Гиголаева. 
    • Угловой
      30'
      Сослан Кагермазов проник в штрафную площадку с правого фланга и выполнил прострел, найдя ногу Алексея Подпругина. Угловой заработан. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Свисток Михаила Черемных поставил игру на паузу. Сергей Дудкин перестарался в борьбе за мяч, уронив на газон Идара Шумахова. 
    • 27'
      По очереди команды владеют игровым снарядом, поэтому и соотношение сейчас абсолютно равное - 50 на 50%. 
    • 26'
      И снова хозяевам удалось завершить розыгрыш стандарта ударом, но мяч пролетел значительно выше владений Владислава Кучейко. 
    • Угловой
      25'
      Рустам Халимбеков набрал скорость на левом фланге, добежал до штрафной и выполнил прострел, который прервал один из соперников - угловой назначен. 
    • 24'
      Мало работы сегодня у вратарей, так как с точностью у команд серьёзные проблемы. Пока защита явно переигрывает футболистов атакующей группы. 
    • 23'
      Идар Шумахов подключился к атаке, получил мяч и выстрелил с дальней дистанции - в створ не попал. 
    • 22'
      Пока преимущественно через правый фланг свои атаки проводит "Динамо-Владивосток", но редко удаётся добираться до штрафной площадки. 
    • 20'
      Эрбол Атабаев увидел рывок Джамала Дибиргаджиева в штрафную площадку и выполнил передачу, которую прочитал Алексей Подпругин. 
    • Угловой
      19'
      Второй угловой записало на свой счёт "Динамо-Владивосток", но снова ничего полезного выжать из стандартного положения не получилось. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Юсупов выиграл воздух у Дудкина в центре поля, а потом Сергей нарушил правила, придержав за футболку Залимхана. 
    • 17'
      Дмитрий Пытлев разогнал атаку правым флангом и выполнил подачу. Алексей Баев попытался пробить из борьбы с Муталипом Алибековым, но безуспешно. 
    • 15'
      Ещё одним ударом отметилось "Динамо" из Махачкалы, но снова игровой снаряд разминулся со створом ворот. 
    • 14'
      После подачи с угла поля Рамазан Абдурагимов выиграл воздух и нанёс удар, отправив мяч выше владений Владислава Кучейко. 
    • Угловой
      13'
      Пока маловато стандартных положений, но сейчас хозяева пробуют исправить ситуацию, зарабатывая корнер на левом фланге. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Эрбол Атабаев и Алексей Баев сошлись в борьбе за мяч в центральном круге. Со стороны Алексея были нарушены правила. 
    • 10'
      Непростым получилось начало встречи для команды из Владивостока, но последние минут пять именно она больше работает с игровым снарядом. 
    • 9'
      Сергей Смородский попытался прорваться по правому флангу. Алибекова обыграл, а потом сработала подстраховка в лице Кагермазова. 
    • 8'
      Дебютный корнер в матче ничего полезного гостям не принёс. Хазбулат Хамкоев вышел из ворот и выбил мяч кулаками. 
    • Угловой
      6'
      А вот и "Динамо-Владивосток" показывает, что не намерено только отбиваться. Проводит атаку правым флангом, добиваясь права на угловой. 
    • 5'
      Хозяева окружили штрафную площадку соперника, после чего принялись переводить мяч с фланга на фланг, пытаясь найти пространство. 
    • 4'
      Олег Красильниченко отправил мяч верхом в центр штрафной, где разобрался Сергей Дудкин, выбив игровой снаряд в район центрального круга. 
    • 3'
      Атакой на атаку отвечают команды, но с обострением пока у обеих имеются трудности. Даже навесов в штрафную очень мало. 
    • 2'
      На правах хозяина "Динамо" из Махачкалы отправилось в наступление левым флангом, но лишь добралось до штрафной, а потом мяч был потерян. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал. 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча 5-го раунда Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором силами померятся "Динамо" Махачкала и "Динамо-Владивосток". Комментирует Дудник Кирилл. 
    Прогнозы 146
    Динамо Махачкала 85.6% (125)
    X 4.1% (6)
    Динамо Владивосток 10.3% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Динамо Владивосток
    4.40
    3.78
    7.80
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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Динамо Владивосток

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    85.6% (125)
    Ничья
    4.1% (6)
    Динамо Владивосток
    10.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.75% (40)
    Меньше
    68.25% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    30.95% (39)
    Нет
    69.05% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Махачкала
    28.8% (42)
    1:0 Динамо Махачкала
    26% (38)
    2:1 Динамо Махачкала
    16.4% (24)
    3:1 Динамо Махачкала
    2.7% (4)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    1:2 Динамо Владивосток
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    3:0 Динамо Махачкала
    1.4% (2)
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