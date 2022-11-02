0:0
Второй тайм
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алексич Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Баев АлексейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Тарэк МаратНападающий
-
Главный тренер: Фомин Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдурагимов Рамазан
|1
|0.5
|Шумахов Идар
|1
|0.5
Динамо Владивосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баев Алексей
|2
|0.5
|Дудкин Сергей
|1
|0.25
|Сергеев Александр Сергеевич
|1
|0.25
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атабаев Эрбол
|0
|1
Динамо Владивосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамаренко Сергей
|1
|1
|Дудкин Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Владивосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Владивосток
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1
Авангард Курск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Владивосток
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0
Динамо Владивосток - ФК Космос Долгопрудный 2:1 Динамо Владивосток - Химки-2 4:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Балашиха - Динамо Владивосток 2:1 Сатурн - Динамо Владивосток 2:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 1:3 Динамо Владивосток - СКА-2 Хабаровск 1:0 Динамо Владивосток - Иртыш Омск 2:1 Динамо Владивосток - Сатурн 0:2 Динамо Владивосток - Балашиха 3:0 Динамо Владивосток - Новосибирск 1:1 Химки-2 - Динамо Владивосток 2:1 ФК Космос Долгопрудный - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Калуга 1:1 Динамо Владивосток - Салют 2:2 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:4
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Динамо Владивосток
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Динамо Владивосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Крылья Советов
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|3.
|Зенит
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Факел
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Урал
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Торпедо Москва
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Сочи
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Акрон
|Базелюк Константин
|3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Енисей
|Кичин Валерий
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Динамо Владивосток
Исход игры
Динамо Махачкала
85.6% (125)
Ничья
4.1% (6)
Динамо Владивосток
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.75% (40)
Меньше
68.25% (86)
Обе команды забьют
Да
30.95% (39)
Нет
69.05% (87)
Популярный счёт
2:0 Динамо Махачкала
28.8% (42)
1:0 Динамо Махачкала
26% (38)
2:1 Динамо Махачкала
16.4% (24)
3:1 Динамо Махачкала
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Динамо Владивосток
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Динамо Махачкала
1.4% (2)
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