Залимхан Юсупов ворвался в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, который был заблокирован. Угловой лишь заработан.

Одиннадцатый корнер в матче ничего не принёс хозяевам, более того, они едва не получили контратаку, но всё-таки успели вернуться и закрыть зоны.

Ника Гиголаев попытался начать атаку передачей со своей половины поля, но до партнёров игровой снаряд не довёл.

Владислав Кучейко вышел из ворот и зафиксировал игровой снаряд после кросса Идара Шумахова с левого фланга.

Свисток арбитра завершил позиционную атаку хозяев. Арсен Вагидов подыграл себе рукой в момент обработки мяча в центральном круге.

Команда из Владивостока завершила наступление дальним ударом, который получился точным, но не создал проблем Хазбулату Хамкоеву.

Второй тайм тоже не балует нас острыми эпизодами, постепенно подбираясь к завершению. Велика вероятность того, что мы будем смотреть серию пенальти.

Сейчас не помешали бы команде из Владивостока замены, чтобы освежить атакующую линию, но пока стартовые сочетания остаются на поле.

Несмотря на удаление, хозяева по-прежнему часто встречаются с игровым снарядом, но завершающая фаза во время атак отсутствует.

Показали нам соотношение владения мячом - на стороне махачкалинского клуба перевес, 54 против 46%.

Третий угловой в матче исполнило "Динамо-Владивосток", но ничем опасным он не сопровождался.

Несколько быстрых атак провели хозяева, но ударами их не завершили. Лишь добирались до штрафной площади, а потом мяч теряли.

Двойную замену провело "Динамо" из Махачкалы. Ушли Гаджиев и Дибиргаджиев, вышли Вагидов и Исаев.

Около двадцати минут остаётся до конца основного времени, а счёт до сих пор 0-0. И это при том, что гостевая команда играет в большинстве.

Серия ошибок в передачах произошла в районе центрального круга, а первыми точный пас выполнили гости, сохранив контроль над игровым снарядом.

Алексей Подпругин отобрал мяч у Муталипа Алибекова на правом фланге, но не обошёлся без нарушения правил.

Эрбол Атабаев срывает контратаку соперника, совершая грубый подкат, после которого получает прямую красную карточку.

После исполнения стандартного положения Алексей Баев выиграл воздух у Рустама Халимбекова и нанёс удар, но неточный.

Сложнейший второй тайм предстоит махачкалинскому "Динамо", которое владело инициативой, но теперь осталось вдесятером, и вынуждено играть от обороны.

Чингиз Магомадов попытался прорваться к штрафной площадке по центру, но Дудкин и Смородский совместными усилиями мяч отобрали.

Фёдор Первушин совершил рейд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной, где Дмитрий Пытлев проиграл позицию Сослану Кагермазову.

"Динамо-Владивосток" проводит атаку за атакой, но пока не хватает остроты, а лишь дальние и неточные удары наблюдаются.

Юсупов получил мяч на правом фланге и попытался пробиться в штрафную площадку, но сразу два соперника ему противостояли.

Преимущественно флангами атакуют гости, что подразумевает частые стандартные положения в виде корнеров, но пока это не так. Лишь два корнера исполнило "Динамо-Владивосток", а соперник уже десять.

Сергей Дудкин попытался загрузить мяч в штрафную площадку с правого фланга, но круглый сошёл с ноги и отправился за пределы поля.

В перерыве в составе хозяев произошла замена. Вместо Абдурагимова вышел Магомадов.

Не самым насыщенным получился первый тайм, но будем надеяться, что вторая 45-минутка порадует нас голами.

Сразу после перерыва "Динамо" Махачкала берётся за дело, отправляясь большими силами в атаку. Именно под диктовку хозяев проходили начало и концовка первой половины встречи.

Первый тайм

— Ничего не добавил Михаил Черемных к первому тайму, отправив команды в раздевалки. Пока 0-0.

44' Олег Красильниченко сместился с левого фланга в центр и нанёс удар в правый верхний угол - не попал в створ.

43' На старте матча гости вынуждены были уделять внимание обороне, а теперь ещё и в концовке первого тайма не могут зацепиться за игровой снаряд и провести атаку.

42' Увлеклись хозяева угловыми, выполнив ещё два подряд, но в обоих случаях футболисты "Динамо-Владивосток" оказывались лучше в воздухе.

41' Уже шестой угловой зарабатывает "Динамо" Махачкала. На сей раз подача будет выполнена с правого фланга.

39' Хозяева продолжают собирать корнеры, но пока не могут преобразовать количество в качество. Сейчас с левого фланга последовал кросс, но гости отбились, выиграв верх.

38' Владислав Кучейко выполнил передачу на левый фланг на Максима Машнева, который мяч принял, но очень далеко его отпустил, позволив соперникам себя обокрасть.

37' Постепенно подходит первый тайм к завершению. По-прежнему нет голов, но несколько опасных моментов мы увидели. Будем надеяться, что реализация у команд улучшится.

35' Залимхан Юсупов довёл мяч до ворот ударом издали, но мощи ему не хватило, поэтому Владислав Кучейко легко остановил предмет раздора.

34' В начале второй трети поединка "Динамо-Владивосток" перехватывает инициативу и проводит ещё одну атаку, которую завершает ударом, но в "молоко".

33' Фёдор Первушин увидел рывок Дмитрия Котова по левому флангу и выполнил передачу, которая получилась слишком сильной, за лицевую ушёл круглый.

32' И второе стандартное положение "Динамо-Владивосток" свело на нет, выбив мяч из штрафной площадки. Однако подбор за махачкалинским клубом.

31' С первым корнером соперника гости справились, но предстоит ещё один, так как круглый отправился за лицевую линию от головы Ники Гиголаева.

30' Сослан Кагермазов проник в штрафную площадку с правого фланга и выполнил прострел, найдя ногу Алексея Подпругина. Угловой заработан.

28' Свисток Михаила Черемных поставил игру на паузу. Сергей Дудкин перестарался в борьбе за мяч, уронив на газон Идара Шумахова.

27' По очереди команды владеют игровым снарядом, поэтому и соотношение сейчас абсолютно равное - 50 на 50%.

26' И снова хозяевам удалось завершить розыгрыш стандарта ударом, но мяч пролетел значительно выше владений Владислава Кучейко.

25' Рустам Халимбеков набрал скорость на левом фланге, добежал до штрафной и выполнил прострел, который прервал один из соперников - угловой назначен.

24' Мало работы сегодня у вратарей, так как с точностью у команд серьёзные проблемы. Пока защита явно переигрывает футболистов атакующей группы.

23' Идар Шумахов подключился к атаке, получил мяч и выстрелил с дальней дистанции - в створ не попал.

22' Пока преимущественно через правый фланг свои атаки проводит "Динамо-Владивосток", но редко удаётся добираться до штрафной площадки.

20' Эрбол Атабаев увидел рывок Джамала Дибиргаджиева в штрафную площадку и выполнил передачу, которую прочитал Алексей Подпругин.

19' Второй угловой записало на свой счёт "Динамо-Владивосток", но снова ничего полезного выжать из стандартного положения не получилось.

18' Юсупов выиграл воздух у Дудкина в центре поля, а потом Сергей нарушил правила, придержав за футболку Залимхана.

17' Дмитрий Пытлев разогнал атаку правым флангом и выполнил подачу. Алексей Баев попытался пробить из борьбы с Муталипом Алибековым, но безуспешно.

15' Ещё одним ударом отметилось "Динамо" из Махачкалы, но снова игровой снаряд разминулся со створом ворот.

14' После подачи с угла поля Рамазан Абдурагимов выиграл воздух и нанёс удар, отправив мяч выше владений Владислава Кучейко.

13' Пока маловато стандартных положений, но сейчас хозяева пробуют исправить ситуацию, зарабатывая корнер на левом фланге.

12' Эрбол Атабаев и Алексей Баев сошлись в борьбе за мяч в центральном круге. Со стороны Алексея были нарушены правила.

10' Непростым получилось начало встречи для команды из Владивостока, но последние минут пять именно она больше работает с игровым снарядом.

9' Сергей Смородский попытался прорваться по правому флангу. Алибекова обыграл, а потом сработала подстраховка в лице Кагермазова.

8' Дебютный корнер в матче ничего полезного гостям не принёс. Хазбулат Хамкоев вышел из ворот и выбил мяч кулаками.

6' А вот и "Динамо-Владивосток" показывает, что не намерено только отбиваться. Проводит атаку правым флангом, добиваясь права на угловой.

5' Хозяева окружили штрафную площадку соперника, после чего принялись переводить мяч с фланга на фланг, пытаясь найти пространство.

4' Олег Красильниченко отправил мяч верхом в центр штрафной, где разобрался Сергей Дудкин, выбив игровой снаряд в район центрального круга.

3' Атакой на атаку отвечают команды, но с обострением пока у обеих имеются трудности. Даже навесов в штрафную очень мало.

2' На правах хозяина "Динамо" из Махачкалы отправилось в наступление левым флангом, но лишь добралось до штрафной, а потом мяч был потерян.