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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Родина Москва
 
Позже
Звезда Санкт-Петербург
Прогнозы 45
Родина Москва 75.6% (34)
X 22.2% (10)
Звезда Санкт-Петербург 2.2% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Родина Москва
Звезда Санкт-Петербург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

П
3:3
П
3:2
ВДЗЗ
3:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 1 1
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Першин Никита 2 (1) 0.67
Суконкин Дмитрий 1 0.33
Великородный Дмитрий 1 0.33
Евсютин Степан 1 (1) 0.33

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орлов Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Уфа - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Енисей 0:2
Космос Долгопрудный - Родина Москва 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1
Звезда Санкт-Петербург
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Луки-Энергия - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Зенит-2 4:1 Динамо СПб - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Родина-М 2:1
Енисей-2 - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Зоркий 1:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 4:2 Ядро - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Великий Новгород - Звезда Санкт-Петербург 0:7 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 2:1 Зенит-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 3:0 Зоркий - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Ленинградец 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Балтика-БФУ 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 3
Весь список

Топ нарушителей
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Урал Каштанов Алексей 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 дня 6 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Родина Москва 75.6% (34)
    X 22.2% (10)
    Звезда Санкт-Петербург 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург онлайн

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    Прогнозы на матч Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург

    Исход игры
    Родина Москва
    75.6% (34)
    Ничья
    22.2% (10)
    Звезда Санкт-Петербург
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.59% (15)
    Меньше
    63.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    48.78% (20)
    Нет
    51.22% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Родина Москва
    37.8% (17)
    2:1 Родина Москва
    24.4% (11)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    2:0 Родина Москва
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    Звезда Санкт-Петербург
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