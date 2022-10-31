История личных встреч
Родина Москва
Звезда Санкт-Петербург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
3
2
Тотал матчей
4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|1
|1
Звезда Санкт-Петербург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Першин Никита
|2 (1)
|0.67
|Суконкин Дмитрий
|1
|0.33
|Великородный Дмитрий
|1
|0.33
|Евсютин Степан
|1 (1)
|0.33
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Звезда Санкт-Петербург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орлов Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Уфа - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Енисей 0:2
Космос Долгопрудный - Родина Москва 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1
Звезда Санкт-Петербург
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Луки-Энергия - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Зенит-2 4:1 Динамо СПб - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Родина-М 2:1
Енисей-2 - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Зоркий 1:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 4:2 Ядро - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Великий Новгород - Звезда Санкт-Петербург 0:7 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 2:1 Зенит-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 3:0 Зоркий - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Ленинградец 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Балтика-БФУ 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Крылья Советов
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|3.
|Зенит
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Факел
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Урал
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Торпедо Москва
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Сочи
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Ахмат
|Олейников Иван
|3
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 1
|Динамо Владивосток
|Крамаренко Сергей
|1 1
Прогнозы на матч Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург
Исход игры
Родина Москва
75.6% (34)
Ничья
22.2% (10)
Звезда Санкт-Петербург
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.59% (15)
Меньше
63.41% (26)
Обе команды забьют
Да
48.78% (20)
Нет
51.22% (21)
Популярный счёт
1:0 Родина Москва
37.8% (17)
2:1 Родина Москва
24.4% (11)
1:1 Ничья
13.3% (6)
2:0 Родина Москва
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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