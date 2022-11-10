Тур: 37.
Ход матча
1'
0:1
8'
31
Cesar
Ribela
96
Энрике
Пауло
34
Vitor
Mendes
36
Дуду
Эдуардо
16
Jadson
III
19
Перес
Фелипе
30
Кастро
Пабло
35
Joao
Gomes
29
Viktor
Hugo
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
-
36 Дуду ЭдуардоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
19 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
-
1 Pegorari
-
26 Para
-
88 Gabriel Tota
-
Главный тренер: Celso Roth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
29 Viktor HugoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
47 Пауло МаркосНападающий
-
24 Kaua Santos
-
51 Diegao
-
46 Mateusao
-
-
19 Werton
-
39 Kayke David
-
48 Jesus Igor
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Жувентуде
Фламенго
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
270
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|5
|0.14
|Oscar Ruiz
|5
|0.14
|Vitor Gabriel1
|2
|0.05
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.05
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1 (1)
|0.03
|Paraguaio
|1
|0.03
|Алвес Родриго
|1
|0.03
|Capixaba1
|1
|0.03
|Энрике Пауло
|1
|0.03
|Moraes
|1
|0.03
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|Jadson III
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Vitor Mendes
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Elton I
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11
|0.3
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|0.3
|Marinho II
|4 (1)
|0.11
|Лазаро
|4
|0.11
|Matheus Franca
|4
|0.11
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.08
|Айртон Лукас
|2
|0.05
|Рибейро Эвертон
|2
|0.05
|Эвертон Соарес
|2
|0.05
|Viktor Hugo
|2
|0.05
|Перейра Андреас
|2
|0.05
|Бруно Фабрисио
|2
|0.05
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.05
|Виллиан Арао
|2
|0.05
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Энрике Бруно
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|8
|1
|Vitor Mendes
|8
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Vitor Gabriel1
|6
|0
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Ирмер Жан
|5
|0
|Миранда Пауло
|5
|0
|Перес Фелипе
|5
|0
|Elton I
|5
|0
|Capixaba1
|5
|0
|Назарио Бруно
|4
|0
|Алвес Родриго
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Moraes
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Thalisson
|3
|0
|Pegorari
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Paraguaio
|2
|0
|Cesar Ribela
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Gabriel Tota
|2
|0
|Ногейра
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|Marinho II
|6
|1
|Joao Gomes
|7
|0
|Тьяго Маия
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Котулио Матеус
|4
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Эвертон Соарес
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|Matheus Franca
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Фламенго
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
16
9
Жувентуде
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Фламенго
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
33
7
Волевые поражения
6
33
Жувентуде
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Фламенго
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
34
12
Волевые поражения
22
42
Голы по времени матча
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
5
21%
6
29%
76-90
Забито
10
36
4 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
28 Не забивали 21
1
10%
5
14%
1-15
2
20%
6
17%
16-30
1
10%
6
17%
31-45
1
10%
4
11%
46-60
3
30%
8
22%
61-75
2
20%
7
19%
76-90
Пропущено
38
13
16 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
4
11%
0
0%
1-15
10
26%
1
8%
16-30
2
5%
4
31%
31-45
6
16%
3
23%
46-60
7
18%
1
8%
61-75
9
24%
4
31%
76-90
Забито
27
58
9 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 19
16 Не забивали 7
2
7%
8
14%
1-15
3
11%
9
16%
16-30
4
15%
10
17%
31-45
3
11%
10
17%
46-60
8
30%
30%
10
17%
61-75
7
26%
11
19%
76-90
Пропущено
62
34
26 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 20
24 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 24
7
11%
3
9%
1-15
13
21%
5
15%
16-30
6
10%
6
18%
31-45
12
19%
6
18%
46-60
10
16%
4
12%
61-75
14
23%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Гойяс - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Коритиба Парана 0:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сан-Паулу 1:2
Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Коритиба Парана - Фламенго 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Сантос 3:2
Америка Минейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3
Результаты матчей
Жувентуде
Фламенго
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
4:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
8 раз 22%
1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
0
15 раз 42%
2
5 раз 14%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
315
99
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
135
216
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2115
Больше Меньше
288
531
1719
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|37
|22
|13
|2
|64 - 23
|79
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|37
|19
|13
|5
|55 - 31
|70
|3.
|Флуминенсе
|37
|20
|7
|10
|62 - 41
|67
|4.
|Коринтианс
|37
|18
|11
|8
|44 - 35
|65
|5.
|Фламенго
|1:0
|37
|19
|7
|11
|58 - 35
|64
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|37
|15
|10
|12
|44 - 47
|55
|7.
|Америка Минейро
|0:0
|37
|15
|8
|14
|38 - 37
|53
|8.
|Форталеза
|4:0
|37
|14
|10
|13
|42 - 39
|52
|9.
|Атлетико Минейро
|36
|13
|13
|10
|41 - 37
|52
|10.
|Сан-Паулу
|37
|12
|15
|10
|51 - 42
|51
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|36
|14
|8
|14
|38 - 40
|50
|12.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|44 - 36
|47
|13.
|Гойяс
|37
|11
|13
|13
|40 - 49
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|0:4
|37
|11
|11
|15
|49 - 56
|44
|15.
|Коритиба Парана
|37
|12
|6
|19
|38 - 58
|42
|16.
|Куяба
|36
|9
|11
|16
|29 - 38
|38
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|37
|8
|11
|18
|37 - 55
|35
|18.
|Сеара
|37
|6
|16
|15
|30 - 40
|34
|19.
|Аваи
|37
|8
|8
|21
|32 - 59
|32
|20.
|Жувентуде
|0:1
|37
|3
|12
|22
|26 - 64
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|19
|12
|5
|2
|37 - 11
|41
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|12
|5
|1
|37 - 14
|41
|3.
|Коринтианс
|18
|12
|4
|2
|24 - 10
|40
|4.
|Флуминенсе
|19
|12
|3
|4
|39 - 20
|39
|5.
|Коритиба Парана
|19
|11
|4
|4
|25 - 16
|37
|6.
|Фламенго
|1:0
|18
|11
|3
|4
|36 - 13
|36
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|8.
|Америка Минейро
|0:0
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|30
|10.
|Сантос
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|11.
|Ред Булл Брагантино
|0:4
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|12.
|Форталеза
|4:0
|19
|7
|8
|4
|22 - 13
|29
|13.
|Атлетико Минейро
|18
|7
|5
|6
|22 - 18
|26
|14.
|Гойяс
|18
|6
|8
|4
|20 - 18
|26
|15.
|Аваи
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|19
|6
|5
|8
|21 - 22
|23
|17.
|Куяба
|18
|5
|8
|5
|15 - 14
|23
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|0:1
|19
|2
|8
|9
|16 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|18
|10
|8
|0
|27 - 12
|38
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|9
|4
|5
|23 - 21
|31
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|8
|4
|18 - 17
|29
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|5.
|Фламенго
|1:0
|19
|8
|4
|7
|22 - 22
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|7.
|Коринтианс
|19
|6
|7
|6
|20 - 25
|25
|8.
|Форталеза
|4:0
|18
|7
|2
|9
|20 - 26
|23
|9.
|Америка Минейро
|0:0
|19
|6
|5
|8
|17 - 20
|23
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|9
|5
|19 - 21
|21
|11.
|Гойяс
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|19
|5
|4
|10
|16 - 30
|19
|13.
|Сантос
|18
|4
|6
|8
|16 - 19
|18
|14.
|Сеара
|19
|3
|8
|8
|14 - 19
|17
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|0:4
|19
|3
|6
|10
|20 - 34
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|18
|2
|6
|10
|16 - 33
|12
|18.
|Жувентуде
|0:1
|18
|1
|4
|13
|10 - 38
|7
|19.
|Аваи
|18
|1
|4
|13
|8 - 33
|7
|20.
|Коритиба Парана
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|25 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 13
|Атлетико Гойяненсе
|Лео Перейра
|13