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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 37.
Жувентуде
0:1
Первый тайм: 10'
Фламенго
0'
0:1
1' Гол
Котулио Матеус
8' Желтая карточка
Joao Gomes
31
Cesar
Ribela
96
Энрике
Пауло
34
Vitor
Mendes
36
Дуду
Эдуардо
4
Thalisson
5
Ирмер
Жан
50
Yuri
Oliveira
Lima
16
Jadson
III
19
Перес
Фелипе
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
7
Capixaba1
45
Hugo
Nogueira
22
Марсело
Родиней
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
34
Котулио
Матеус
5
Пульгар
Эрик
35
Joao
Gomes
29
Viktor
Hugo
42
Matheus
Franca
11
Эвертон
Соарес
Жувентуде
4-2-3-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Фламенго

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
270

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 5 0.14
Oscar Ruiz 5 0.14
Vitor Gabriel1 2 0.05
Ricardo Bueno 2 (1) 0.05
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.03
Paraguaio 1 0.03
Алвес Родриго 1 0.03
Capixaba1 1 0.03
Энрике Пауло 1 0.03
Moraes 1 0.03
Назарио Бруно 1 0.03
Jadson III 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Vitor Mendes 1 0.03
Перес Фелипе 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Elton I 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 0.3
Габриэл Барбоза 11 (1) 0.3
Marinho II 4 (1) 0.11
Лазаро 4 0.11
Matheus Franca 4 0.11
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.08
Айртон Лукас 2 0.05
Рибейро Эвертон 2 0.05
Эвертон Соарес 2 0.05
Viktor Hugo 2 0.05
Перейра Андреас 2 0.05
Бруно Фабрисио 2 0.05
Видаль Артуро 2 (1) 0.05
Виллиан Арао 2 0.05
Котулио Матеус 1 0.03
Энрике Бруно 1 0.03
Исла Маурисио 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 8 1
Vitor Mendes 8 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Vitor Gabriel1 6 0
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Ирмер Жан 5 0
Миранда Пауло 5 0
Перес Фелипе 5 0
Elton I 5 0
Capixaba1 5 0
Назарио Бруно 4 0
Алвес Родриго 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Moraes 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Thalisson 3 0
Pegorari 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Paraguaio 2 0
Cesar Ribela 2 0
Питта Исидро 2 0
Gabriel Tota 2 0
Ногейра 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Darlan Mendes 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 11 1
Marinho II 6 1
Joao Gomes 7 0
Тьяго Маия 6 0
Кастро Пабло 5 0
Бруно Фабрисио 5 0
Луис Давид 4 0
Котулио Матеус 4 0
Энрике Бруно 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Дос Сантос Адербар 1 0
Matheus Franca 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Фламенго
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

16
9
Жувентуде
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Фламенго
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

33
7

Волевые поражения

6
33
Жувентуде
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Фламенго
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

34
12

Волевые поражения

22
42

Голы по времени матча

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
5
21%
6
29%
76-90

Забито

10
36
4 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
28 Не забивали 21
1
10%
5
14%
1-15
2
20%
6
17%
16-30
1
10%
6
17%
31-45
1
10%
4
11%
46-60
3
30%
8
22%
61-75
2
20%
7
19%
76-90

Пропущено

38
13
16 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
4
11%
0
0%
1-15
10
26%
1
8%
16-30
2
5%
4
31%
31-45
6
16%
3
23%
46-60
7
18%
1
8%
61-75
9
24%
4
31%
76-90

Забито

27
58
9 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 19
16 Не забивали 7
2
7%
8
14%
1-15
3
11%
9
16%
16-30
4
15%
10
17%
31-45
3
11%
10
17%
46-60
8
30%
30%
10
17%
61-75
7
26%
11
19%
76-90

Пропущено

62
34
26 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 20
24 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 24
7
11%
3
9%
1-15
13
21%
5
15%
16-30
6
10%
6
18%
31-45
12
19%
6
18%
46-60
10
16%
4
12%
61-75
14
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Гойяс - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Коритиба Парана 0:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сан-Паулу 1:2
Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Коритиба Парана - Фламенго 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Сантос 3:2
Америка Минейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3

Результаты матчей

Жувентуде
Фламенго

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
4:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
8 раз 22%
1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 44%
0
15 раз 42%
2
5 раз 14%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
3
15
1.5
9
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
13
5
2
16
1.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
28
8
5
31
1.5
17
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 37 22 13 2 64 - 23 79
2. Интернасьонал Порту Алегре 37 19 13 5 55 - 31 70
3. Флуминенсе 37 20 7 10 62 - 41 67
4. Коринтианс 37 18 11 8 44 - 35 65
5. Фламенго 1:0 37 19 7 11 58 - 35 64
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 37 15 10 12 44 - 47 55
7. Америка Минейро 0:0 37 15 8 14 38 - 37 53
8. Форталеза 4:0 37 14 10 13 42 - 39 52
9. Атлетико Минейро 36 13 13 10 41 - 37 52
10. Сан-Паулу 37 12 15 10 51 - 42 51
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 36 14 8 14 38 - 40 50
12. Сантос 36 12 11 13 44 - 36 47
13. Гойяс 37 11 13 13 40 - 49 46
14. Ред Булл Брагантино 0:4 37 11 11 15 49 - 56 44
15. Коритиба Парана 37 12 6 19 38 - 58 42
16. Куяба 36 9 11 16 29 - 38 38
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 37 8 11 18 37 - 55 35
18. Сеара 37 6 16 15 30 - 40 34
19. Аваи 37 8 8 21 32 - 59 32
20. Жувентуде 0:1 37 3 12 22 26 - 64 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 19 12 5 2 37 - 11 41
2. Интернасьонал Порту Алегре 18 12 5 1 37 - 14 41
3. Коринтианс 18 12 4 2 24 - 10 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
6. Фламенго 1:0 18 11 3 4 36 - 13 36
7. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 10 6 2 28 - 17 36
8. Америка Минейро 0:0 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Сантос 18 8 5 5 28 - 17 29
11. Ред Булл Брагантино 0:4 18 8 5 5 29 - 22 29
12. Форталеза 4:0 19 7 8 4 22 - 13 29
13. Атлетико Минейро 18 7 5 6 22 - 18 26
14. Гойяс 18 6 8 4 20 - 18 26
15. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 6 5 8 21 - 22 23
17. Куяба 18 5 8 5 15 - 14 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 0:1 19 2 8 9 16 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 18 10 8 0 27 - 12 38
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 9 4 5 23 - 21 31
3. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
4. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
5. Фламенго 1:0 19 8 4 7 22 - 22 28
6. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
7. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
8. Форталеза 4:0 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Америка Минейро 0:0 19 6 5 8 17 - 20 23
10. Сан-Паулу 18 4 9 5 19 - 21 21
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 19 5 4 10 16 - 30 19
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 0:4 19 3 6 10 20 - 34 15
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 18 2 6 10 16 - 33 12
18. Жувентуде 0:1 18 1 4 13 10 - 38 7
19. Аваи 18 1 4 13 8 - 33 7
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 25 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Сеара Ричардсон 1 13
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 13
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Жоао Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Матеузиньо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Фламенго
6.20
4.10
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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