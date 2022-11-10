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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 37.
Жувентуде
2:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
1' Гол
Котулио Матеус
8' Желтая карточка
Joao Gomes
10' Желтая карточка
Перес Фелипе
29' Желтая карточка
Capixaba1
31' Желтая карточка
Jadson III
1:1
36' Гол
Энрике Пауло
39' Желтая карточка
Айртон Лукас
2:1
43' Гол
Jadson III
51' Желтая карточка
Vitor Mendes
69' Желтая карточка
Ирмер Жан
78' Желтая карточка
Jose M.F. Moreno Chico II
83' Желтая карточка
Mateusao
2:2
90' Гол
Werton
90' Желтая карточка
Энрике Пауло
90'+6
31
Cesar
Ribela
96
Энрике
Пауло
34
Vitor
Mendes
4
Thalisson
36
Дуду
Эдуардо
5
Ирмер
Жан
50
Yuri
Oliveira
Lima
16
Jadson
III
19
Перес
Фелипе
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
7
Capixaba1
45
Hugo
Nogueira
22
Марсело
Родиней
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
5
Пульгар
Эрик
35
Joao
Gomes
34
Котулио
Матеус
42
Matheus
Franca
11
Эвертон
Соарес
Жувентуде
4-2-3-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Фламенго

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
270

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 5 0.14
Oscar Ruiz 5 0.14
Энрике Пауло 2 0.05
Jadson III 2 0.05
Vitor Gabriel1 2 0.05
Ricardo Bueno 2 (1) 0.05
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.03
Paraguaio 1 0.03
Алвес Родриго 1 0.03
Capixaba1 1 0.03
Moraes 1 0.03
Назарио Бруно 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Vitor Mendes 1 0.03
Перес Фелипе 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Ирмер Жан 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Elton I 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 0.3
Габриэл Барбоза 11 (1) 0.3
Marinho II 4 (1) 0.11
Лазаро 4 0.11
Matheus Franca 4 0.11
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.08
Айртон Лукас 2 0.05
Эвертон Соарес 2 0.05
Рибейро Эвертон 2 0.05
Viktor Hugo 2 0.05
Перейра Андреас 2 0.05
Бруно Фабрисио 2 0.05
Видаль Артуро 2 (1) 0.05
Виллиан Арао 2 0.05
Котулио Матеус 1 0.03
Энрике Бруно 1 0.03
Исла Маурисио 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Werton 1 0.03
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 9 1
Vitor Mendes 9 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Ирмер Жан 6 0
Перес Фелипе 6 0
Capixaba1 6 0
Vitor Gabriel1 6 0
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Миранда Пауло 5 0
Elton I 5 0
Jose M.F. Moreno Chico II 3 1
Назарио Бруно 4 0
Алвес Родриго 4 0
Энрике Пауло 3 0
Moraes 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Thalisson 3 0
Pegorari 3 0
Витор да Силва 1 1
Paraguaio 2 0
Cesar Ribela 2 0
Питта Исидро 2 0
Gabriel Tota 2 0
Ногейра 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Darlan Mendes 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 11 1
Joao Gomes 8 0
Marinho II 6 1
Тьяго Маия 6 0
Кастро Пабло 5 0
Бруно Фабрисио 5 0
Луис Давид 4 0
Котулио Матеус 4 0
Айртон Лукас 4 0
Энрике Бруно 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Дос Сантос Адербар 1 0
Matheus Franca 1 0
Mateusao 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Фламенго
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

18
11
Жувентуде
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Фламенго
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

33
7

Волевые поражения

6
33
Жувентуде
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Фламенго
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

34
12

Волевые поражения

24
44

Голы по времени матча

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
26%
4
17%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
5
26%
5
21%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
4
15%
3
13%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
6
23%
6
26%
76-90

Забито

10
36
4 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
29 Не забивали 22
1
10%
5
14%
1-15
2
20%
6
17%
16-30
1
10%
6
17%
31-45
1
10%
4
11%
46-60
3
30%
8
22%
61-75
2
20%
7
19%
76-90

Пропущено

38
13
16 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
4
11%
0
0%
1-15
10
26%
1
8%
16-30
2
5%
4
31%
31-45
6
16%
3
23%
46-60
7
18%
1
8%
61-75
9
24%
4
31%
76-90

Забито

29
60
11 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 20
16 Не забивали 7
2
7%
9
15%
1-15
3
10%
9
15%
16-30
6
21%
10
17%
31-45
3
10%
10
17%
46-60
8
28%
10
17%
61-75
7
24%
12
20%
76-90

Пропущено

64
36
27 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 20
25 Пропускали первыми 15
33 Не пропускали 25
8
13%
3
8%
1-15
13
20%
5
14%
16-30
6
9%
8
22%
31-45
12
19%
6
17%
46-60
10
16%
4
11%
61-75
15
23%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Гойяс - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Коритиба Парана 0:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сан-Паулу 1:2
Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Коритиба Парана - Фламенго 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Сантос 3:2
Америка Минейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3

Результаты матчей

Жувентуде
Фламенго

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
4:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
2
9 раз 47%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:2
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
8 раз 22%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
15 раз 41%
2
6 раз 16%
1
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
3
4
15
1.5
9
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
14
5
2
16
1.5
9
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
29
8
6
31
1.5
18
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 37 23 12 2 66 - 24 81
2. Интернасьонал Порту Алегре 37 19 13 5 55 - 31 70
3. Флуминенсе 37 20 7 10 62 - 41 67
4. Коринтианс 37 18 11 8 44 - 35 65
5. Фламенго 37 18 8 11 59 - 37 62
6. Атлетико Паранаэнсе 37 15 10 12 45 - 48 55
7. Америка Минейро 37 15 7 15 39 - 39 52
8. Форталеза 37 14 10 13 44 - 39 52
9. Атлетико Минейро 36 13 13 10 41 - 37 52
10. Сан-Паулу 37 12 15 10 51 - 42 51
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 36 14 8 14 38 - 40 50
12. Сантос 36 12 11 13 44 - 36 47
13. Гойяс 37 11 13 13 40 - 49 46
14. Ред Булл Брагантино 37 11 11 15 49 - 58 44
15. Коритиба Парана 37 12 6 19 38 - 58 42
16. Куяба 36 9 11 16 29 - 38 38
17. Атлетико Гойяненсе 37 8 11 18 38 - 56 35
18. Сеара 37 6 16 15 30 - 40 34
19. Аваи 37 8 8 21 32 - 59 32
20. Жувентуде 37 3 13 21 28 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 13 4 2 39 - 12 43
2. Интернасьонал Порту Алегре 18 12 5 1 37 - 14 41
3. Коринтианс 18 12 4 2 24 - 10 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
6. Фламенго 18 11 3 4 36 - 13 36
7. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Сантос 18 8 5 5 28 - 17 29
11. Ред Булл Брагантино 18 8 5 5 29 - 22 29
12. Форталеза 19 7 8 4 24 - 13 29
13. Атлетико Минейро 18 7 5 6 22 - 18 26
14. Гойяс 18 6 8 4 20 - 18 26
15. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
16. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 22 - 23 23
17. Куяба 18 5 8 5 15 - 14 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 19 2 9 8 18 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 8 0 27 - 12 38
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 9 4 5 23 - 21 31
3. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
4. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
5. Фламенго 19 7 5 7 23 - 24 26
6. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
7. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
8. Форталеза 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Америка Минейро 19 6 4 9 18 - 22 22
10. Сан-Паулу 18 4 9 5 19 - 21 21
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 17 - 31 19
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 19 3 6 10 20 - 36 15
17. Атлетико Гойяненсе 18 2 6 10 16 - 33 12
18. Жувентуде 18 1 4 13 10 - 38 7
19. Аваи 18 1 4 13 8 - 33 7
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 25 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Сеара Ричардсон 1 13
Палмейрас Сан-Паулу Рафаэл Жозе 1 12
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Пауло Энрике получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Werton бьет в цель!
  • 86'
    Ирмер Жан уходит с поля. Para выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Mateusao получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    78'
    Чико получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Матеузиньо уходит с поля. Kayke David выходит вместо него
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Жадсон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Айртон Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Пауло Энрике бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Жадсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Капишаба получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Перес Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Жоао Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Матеузиньо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жувентуде 2:2 Фламенго онлайн

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