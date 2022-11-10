Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

43' Г О О О О Л - Жадсон бьет в цель!

39' Айртон Лукас получил желтую карточку от судьи

36' Г О О О О Л - Пауло Энрике бьет в цель!

31' Жадсон получил желтую карточку от судьи

29' Капишаба получил желтую карточку от судьи

10' Перес Фелипе получил желтую карточку от судьи

8' Жоао Гомес получил желтую карточку от судьи