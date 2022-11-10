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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
АТК
0:0
Первый тайм: 33'
Нортист Юнайтед
0'
Лучшие коэффициенты
АТК
Ничья
Нортист Юнайтед
1.14
7.70
17.00
Все Коэффициенты
1
Vishal
Kaith
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
22
Deepak
Tangri
10
Hugo
Boumous
7
Кауко
Йони
11
Сингх
Манвир
9
Петратос
Димитри
17
Колако
Листон
32
Mirshad
Michu
14
Joe
Zoherliana
24
Aaron
Evans
2
Michael
Jakobsen
II
5
Gurjinder
Kumar
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
91
Гастаньяга
Йон
10
Филиппото
Ромен
15
Emil
Benny
8
Imran
Khan
11
Parthib
Gogoi
АТК
Нортист Юнайтед

История личных встреч

АТК
Нортист Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СИ
3:1
СИ
2:3
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
0:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 3 0.6
Сингх Манвир 2 0.4
Hugo Boumous 1 0.2
Кауко Йони 1 0.2
Макхью Карл 1 0.2
Lenny Rodrigues 1 0.2
Колако Листон 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дербишир Мэтт 1 0.17

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lenny Rodrigues 0 1
Vishal Kaith 1 0
Deepak Tangri 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 1 0
Gani Nigam 1 0
Mohammed Irshad 1 0
Rochharzela Rochharzela 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Parthib Gogoi 1 0

Результаты матчей

АТК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нортист Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
АТК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
9

Волевые поражения

6
0
АТК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Нортист Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
9

Волевые поражения

7
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
100%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2
АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Хайдарабад - АТК 1:2 Мумбаи Сити - АТК 1:1 АТК - Ист Бенгал 3:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 5:1

Результаты матчей

АТК
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АТК
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 6 5 1 0 10 - 3 16
2. Гоа 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Мумбаи Сити 5 2 3 0 10 - 6 9
4. Дели Динамос 5 3 0 2 6 - 6 9
5. АТК 0:0 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Ченнаин 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Керала Бластерс 5 2 0 3 9 - 10 6
8. Бенгалуру 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Джамшедпур 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Ист Бенгал 5 1 0 4 5 - 9 3
11. Нортист Юнайтед 0:0 6 0 1 5 1 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Мумбаи Сити 3 1 2 0 5 - 3 5
4. АТК 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
5. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бенгалуру 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Керала Бластерс 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ченнаин 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Ист Бенгал 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Нортист Юнайтед 0:0 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Гоа 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. АТК 0:0 2 1 1 0 7 - 4 4
5. Мумбаи Сити 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Дели Динамос 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Керала Бластерс 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Ист Бенгал 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Бенгалуру 3 0 1 2 1 - 3 1
11. Нортист Юнайтед 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
АТК Петратос Димитри 3 (4)
Керала Бластерс Калюжный Иван 3
Хайдарабад Нарзари Холичаран 2 (2)
Хайдарабад Ясир Мохаммад 2 (2)
Хайдарабад Огбече Бартоломью 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АТК
Ничья
Нортист Юнайтед
1.14
7.70
17.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АТК 0:0 Нортист Юнайтед онлайн

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