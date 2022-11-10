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Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
АТК
2:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
1:0
35' Гол
Колако Листон
52' Желтая карточка
Michael Jakobsen II
57' Желтая карточка
Петратос Димитри
58' Желтая карточка
Mashoor Thangalakath
60' Желтая карточка
Aaron Evans
67' Желтая карточка
Гастаньяга Йон
78' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
1:1
81' Гол
Aaron Evans
85' Желтая карточка
Кауко Йони
2:1
90' Гол
Босе Субхасиш
90'+7
1
Vishal
Kaith
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
22
Deepak
Tangri
10
Hugo
Boumous
7
Кауко
Йони
11
Сингх
Манвир
9
Петратос
Димитри
17
Колако
Листон
32
Mirshad
Michu
14
Joe
Zoherliana
24
Aaron
Evans
2
Michael
Jakobsen
II
5
Gurjinder
Kumar
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
91
Гастаньяга
Йон
10
Филиппото
Ромен
15
Emil
Benny
8
Imran
Khan
11
Parthib
Gogoi
АТК
Нортист Юнайтед

История личных встреч

АТК
Нортист Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СИ
3:1
СИ
2:3
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
0:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 3 0.6
Сингх Манвир 2 0.4
Hugo Boumous 1 0.2
Колако Листон 1 0.2
Кауко Йони 1 0.2
Макхью Карл 1 0.2
Lenny Rodrigues 1 0.2
Босе Субхасиш 1 0.2
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дербишир Мэтт 1 0.17
Aaron Evans 1 0.17
Гастаньяга Йон 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lenny Rodrigues 0 1
Кауко Йони 1 0
Хэмилл Брендан 1 0
Петратос Димитри 1 0
Vishal Kaith 1 0
Deepak Tangri 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 2 0
Michael Jakobsen II 1 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Mohammed Irshad 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Rochharzela Rochharzela 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Parthib Gogoi 1 0

Результаты матчей

АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нортист Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
АТК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
9

Волевые поражения

6
0
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Нортист Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

7
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
100%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
3
38%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2
АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Хайдарабад - АТК 1:2 Мумбаи Сити - АТК 1:1 АТК - Ист Бенгал 3:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 5:1

Результаты матчей

АТК
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

АТК
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 6 5 1 0 10 - 3 16
2. АТК 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Гоа 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Мумбаи Сити 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Дели Динамос 5 3 0 2 6 - 6 9
6. Ченнаин 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Керала Бластерс 5 2 0 3 9 - 10 6
8. Бенгалуру 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Джамшедпур 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Ист Бенгал 5 1 0 4 5 - 9 3
11. Нортист Юнайтед 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Мумбаи Сити 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бенгалуру 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Керала Бластерс 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ченнаин 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Ист Бенгал 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Гоа 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. АТК 2 1 1 0 7 - 4 4
5. Мумбаи Сити 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Дели Динамос 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Керала Бластерс 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Ист Бенгал 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Бенгалуру 3 0 1 2 1 - 3 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Керала Бластерс Калюжный Иван 3
Хайдарабад Нарзари Холичаран 2 (2)
Хайдарабад Ясир Мохаммад 2 (2)
Хайдарабад Огбече Бартоломью 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      60'
      Aaron Evans получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      58'
      Mashoor Thangalakath получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      57'
      Петратос Димитри получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      52'
      Микаэль Якобсен получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Колако Листон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АТК 2:1 Нортист Юнайтед онлайн

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