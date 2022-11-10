Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
1:0
35' ГолКолако Листон
52' Желтая карточкаMichael Jakobsen II
57' Желтая карточкаПетратос Димитри
58' Желтая карточкаMashoor Thangalakath
60' Желтая карточкаAaron Evans
67' Желтая карточкаГастаньяга Йон
78' Желтая карточкаХэмилл Брендан
1:1
81' ГолAaron Evans
85' Желтая карточкаКауко Йони
2:1
90' ГолБосе Субхасиш
90'+7
Ход матча
35'
1:0
57'
60'
67'
75'
78'
81'
1:1
85'
90'
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
10
Hugo
Boumous
11
Сингх
Манвир
24
Aaron
Evans
15
Emil
Benny
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Arsh Shaikh
-
-
-
13 Ravi Rana
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Aaron EvansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
13 Gaurav Bora
-
-
-
-
18 Jithin M.S
-
22 Gani Nigam
-
Главный тренер: Marco Balbul
История личных встреч
АТК
Нортист Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|3
|0.6
|Сингх Манвир
|2
|0.4
|Hugo Boumous
|1
|0.2
|Колако Листон
|1
|0.2
|Кауко Йони
|1
|0.2
|Макхью Карл
|1
|0.2
|Lenny Rodrigues
|1
|0.2
|Босе Субхасиш
|1
|0.2
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дербишир Мэтт
|1
|0.17
|Aaron Evans
|1
|0.17
|Гастаньяга Йон
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lenny Rodrigues
|0
|1
|Кауко Йони
|1
|0
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Vishal Kaith
|1
|0
|Deepak Tangri
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|2
|0
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Mohammed Irshad
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Результаты матчей
АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нортист Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
АТК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
9
Волевые поражения
6
0
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Нортист Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
7
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
100%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
3
38%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2
АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Хайдарабад - АТК 1:2 Мумбаи Сити - АТК 1:1 АТК - Ист Бенгал 3:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 5:1
Результаты матчей
АТК
Нортист Юнайтед
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
АТК
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|АТК
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Гоа
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Мумбаи Сити
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Дели Динамос
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Ченнаин
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Керала Бластерс
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|8.
|Бенгалуру
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Джамшедпур
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Ист Бенгал
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|11.
|Нортист Юнайтед
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Мумбаи Сити
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бенгалуру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Керала Бластерс
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ченнаин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Ист Бенгал
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|АТК
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|5.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Дели Динамос
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Керала Бластерс
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Ист Бенгал
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Джамшедпур
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Бенгалуру
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (5)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|3
|Хайдарабад
|Нарзари Холичаран
|2 (2)
|Хайдарабад
|Ясир Мохаммад
|2 (2)
|Хайдарабад
|Огбече Бартоломью
|2 (1)
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|2