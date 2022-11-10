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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Волос
2:1
Конец матча
ПАС Янина
0'
27' Желтая карточка
Мескида Николас
36' Желтая карточка
Сьелис Христос
1:0
47' Гол
Ожегович Огнен
2:0
55' Гол
Ожегович Огнен
62' Желтая карточка
Пилиос Ставрос
2:1
82' Гол
Claudiu Cristian Balan
84' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
90'+4

Ход матча

9'
Dimitris Metaxas
Цоканис Тасос
 
27'
Мескида Николас
 
36'
Сьелис Христос
 
46'
Кноккар Антони
Мескида Николас
 
47'
Ожегович Огнен
(Луна Антонио)
1:0
55'
Ожегович Огнен
2:0
62'
 
Пилиос Ставрос
64'
 
Claudiu Cristian Balan
Лиасос Ангелос
80'
Куциас Георгиос
Фернандес Пауло
 
82'
2:1
Claudiu Cristian Balan
(Морейра Ахмад Мендес)
84'
 
Карахалиос Зисис
86'
Фернандеш Виктор
Ожегович Огнен
 
86'
Пиринен Юха
Делетич Милош
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
20
Мескида
Николас
7
Делетич
Милош
10
Фернандес
Пауло
9
Ожегович
Огнен
99
Атанасиу
Василис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
40
Багалианис
Петрос
3
Пилиос
Ставрос
6
Бильбао
Икер
21
Цимас
Панайотис
80
Лиасос
Ангелос
11
Kevin
Rosero
14
Памлидис
Георгиос
7
Морейра
Ахмад
Мендес
Волос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Волос
ПАС Янина

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.42
Ожегович Огнен 4 0.33
Фернандес Пауло 3 0.25
Цоканис Тасос 3 0.25
Баррьентос Жан 2 (1) 0.17
Луна Антонио 1 0.08
Ван Веерт Том 1 0.08
Куциас Георгиос 1 0.08
Кноккар Антони 1 (1) 0.08
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.42
Claudiu Cristian Balan 3 0.25
Kevin Rosero 2 0.17
Пантелакис Эпаминондас 1 0.08
Manssour Fofana 1 0.08
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьелис Христос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Луна Антонио 3 0
Эшковал Жоау 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Матилья Хавьер 2 0
Мескида Николас 2 0
Клейман Борис 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Алхо Николай 0 1
Ожегович Огнен 1 0
Делетич Милош 1 0
Кноккар Антони 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 4 0
Сория Карлес 3 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Морейра Ахмад Мендес 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Бильбао Икер 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Волос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
4
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ПАС Янина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

9
7
Волос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ПАС Янина
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
5%
2
17%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
6
27%
1
8%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
2
9%
4
33%
76-90

Пропущено

15
24
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
20%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0
Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0

Результаты матчей

Волос
ПАС Янина

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Волос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
3
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
6
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
4
8
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 12 11 1 0 22 - 4 34
2. АЕК 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Волос 12 7 3 2 21 - 16 24
4. Олимпиакос 12 7 3 2 18 - 8 24
5. ПАОК 12 6 4 2 16 - 10 22
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Атромитос 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Панетоликос 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 12 2 3 7 12 - 24 9
12. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
13. Ионикос 12 1 4 7 10 - 23 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
7. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
5. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
7. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Сьелис Христос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Мескида Николас получил желтую карточку от судьи
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