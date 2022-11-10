Тур: 12. Стадион: Пантессалико.
0'
27' Желтая карточкаМескида Николас
36' Желтая карточкаСьелис Христос
1:0
47' ГолОжегович Огнен
2:0
55' ГолОжегович Огнен
62' Желтая карточкаПилиос Ставрос
2:1
82' ГолClaudiu Cristian Balan
84' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
90'+4
Ход матча
27'
36'
47'
1:0
55'
2:0
62'
82'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
70 Iason Kyrkos
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Волос
ПАС Янина
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
108
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.42
|Ожегович Огнен
|4
|0.33
|Фернандес Пауло
|3
|0.25
|Цоканис Тасос
|3
|0.25
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.17
|Луна Антонио
|1
|0.08
|Ван Веерт Том
|1
|0.08
|Куциас Георгиос
|1
|0.08
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.08
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (2)
|0.42
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0.25
|Kevin Rosero
|2
|0.17
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.08
|Manssour Fofana
|1
|0.08
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьелис Христос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Луна Антонио
|3
|0
|Эшковал Жоау
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Алхо Николай
|0
|1
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Кноккар Антони
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0
|Цимас Панайотис
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Волос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
4
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ПАС Янина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
9
7
Волос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ПАС Янина
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
5%
2
17%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
6
27%
1
8%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
2
9%
4
33%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
20%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0
Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0
Результаты матчей
Волос
ПАС Янина
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Тоталы голов в матче
Волос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
32
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
84
48
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|12
|11
|1
|0
|22 - 4
|34
|2.
|АЕК
|12
|9
|1
|2
|23 - 5
|28
|3.
|Волос
|12
|7
|3
|2
|21 - 16
|24
|4.
|Олимпиакос
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|5.
|ПАОК
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Арис Салоники
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|8.
|Панетоликос
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|12
|1
|6
|5
|5 - 17
|9
|11.
|ПАС Янина
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|12.
|Левадиакос
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|13.
|Ионикос
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|14.
|ОФИ
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|7.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|5 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5