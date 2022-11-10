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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
Пафос
1:0
Конец матча
Анортосис
0'
22' Желтая карточка
Ароян Вараздат
1:0
45' Гол
Наме Мустафа
53' Желтая карточка
Хочко Дени
90'+5
Пафос
Анортосис

История личных встреч

Пафос
Анортосис

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

27 матчей

3.7%
40.7%
55.6%
1 победа 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
3:4
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
К
1:0
ПД
0:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.6

Среднее время на гол

120
150

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.75

Среднее время на гол

64
51

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 7 0.64
Семедо Вилли 4 0.36
Валакари Онни 4 (2) 0.36
Наме Мустафа 3 0.27
Танкович Муамер 3 (2) 0.27
Абдураими Бешарт 2 0.18
Кане Мамаду 1 0.09
Драгомир Влад 1 0.09
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 3 0.27
Байшиньу Марку 1 0.09
Амбарцумян Оганес 1 0.09
Ароян Вараздат 1 0.09
Кику Франсишку 1 0.09
Хрисостому Андреас 1 0.09
Сабо Эрик 1 (1) 0.09

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квида Джозев 3 0
Кане Мамаду 3 0
Байрич Кенан 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Драгомир Влад 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Икоко Джордан 1 0
Танкович Муамер 1 0
Хочко Дени 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Леовижилду 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 4 0
Сабо Эрик 2 0
Ароян Вараздат 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Уорис Маджид 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Радонич Деян 1 0
Антониу Минас 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Анортосис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
3
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

13
4
Пафос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Анортосис
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

13
7

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 5
0 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

25
11
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
2
8%
2
18%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
2
18%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
9
36%
3
27%
76-90

Пропущено

4
14
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
1
25%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3
Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0
Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0

Результаты матчей

Пафос
Анортосис

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Пафос
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
4
7
6
5
2.5
1
10
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 10 7 1 2 21 - 8 22
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 10 4 4 2 9 - 9 16
6. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
8. Неа Саламина 10 4 1 5 9 - 11 13
9. Омония 10 4 1 5 13 - 12 13
10. Кармиотисса 10 3 2 5 7 - 16 11
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 10 1 3 6 8 - 19 6
14. Акритас Хлоракас 10 1 1 8 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
4. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Кажу 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Наме Мустафа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Ароян Вараздат получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пафос 1:0 Анортосис онлайн

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