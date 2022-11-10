Тур: 11.
Ход матча
22'
45'
1:0
53'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
История личных встреч
Пафос
Анортосис
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
27 матчей
3.7%
40.7%
55.6%
1 победа 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.75
0.6
Среднее время на гол
120
150
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.75
Среднее время на гол
64
51
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|7
|0.64
|Семедо Вилли
|4
|0.36
|Валакари Онни
|4 (2)
|0.36
|Наме Мустафа
|3
|0.27
|Танкович Муамер
|3 (2)
|0.27
|Абдураими Бешарт
|2
|0.18
|Кане Мамаду
|1
|0.09
|Драгомир Влад
|1
|0.09
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|3
|0.27
|Байшиньу Марку
|1
|0.09
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.09
|Ароян Вараздат
|1
|0.09
|Кику Франсишку
|1
|0.09
|Хрисостому Андреас
|1
|0.09
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.09
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квида Джозев
|3
|0
|Кане Мамаду
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Икоко Джордан
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|4
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Ароян Вараздат
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Анортосис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
3
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
13
4
Пафос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Анортосис
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
13
7
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 5
0 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
25
11
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
2
8%
2
18%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
2
18%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
9
36%
3
27%
76-90
Пропущено
4
14
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
1
25%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3
Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0
Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0
Результаты матчей
Пафос
Анортосис
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Пафос
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
65
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Арис Лимассол
|10
|7
|1
|2
|21 - 8
|22
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|6
|1
|3
|19 - 9
|19
|5.
|Аполлон
|10
|4
|4
|2
|9 - 9
|16
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|7.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|8.
|Неа Саламина
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Омония
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|10.
|Кармиотисса
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|11.
|Эносис
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|4.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Пафос
|Семедо Вилли
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Кажу
|5