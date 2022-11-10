После навеса Куадражо с углового мяч прилетел точно на правую ногу Бремеру, который пробил слёта на трибуны.

5 минут остается играть до перерыва, постепенно "Ювентус" оживает, однако по-прежнему игра проходит без голевых моментов.

Сулемана играет в "стенку" с Хонгла и пробивает низом с 23 метров - мяч проходит правее створа ворот Перина.

Монтипо чересчур сильно выбивает мяч вперед, доставляя его до Перина. Снова начинается позиционная атака "Юве".

Отбор на чужой половине поля привел к быстрой атаке "Вероны", Сулемана получил мяч в штрафной и пробил рядом с дальней штангой, но у игрока хозяе случился офсайд.

Одну минуту добавляет Марко Ди Бельо к основному времени первого тайма.

Нет, в итоге Локателли разыграл мяч с ближним партнером, ничего продуктивного из этого штрафного "Ювентус" не придумал.

Кин после скидки Милика цепляется за мяч у штрафной, но неудачно идет в дриблинг. Снаряд всё же остался у туринцев, но дальний удар Фаджоли получился слишком неточным.

Хозяева разыграли штрафной, Хонгла навесил на Джурича, тот скинул в направлении Давидовича, который сфолил в борьбе с Бонуччи.

Помощь врачей требуется обоим капитанам своих команд, причем Бонуччи пострадал сильнее, остается пока на газоне Леонардо под присмотром медиков.

Возобновляется игра на стадионе в Вероне, Бонуччи возвращается на поле после оказания медицинской помощи.

Дойг на левом фланге попытался проскочить мимо Куадрадо, однако угодил под подкат колумбийца. После длинного аута мяч был доставлен на дугу штрафной, откуда Хонгла пробил в руки Перину.

69 процентов игрового времени мячом владеет "Ювентус", однако хозяева выглядят чуточку острее, пусть и реальных голевых моментов они пока не создали.

Локателли неплохо приложился по мячу метров с 23, направляя снаряд под правую штангу, но Монтипо отводит угрозу.

27' Давидович с нарушением правил не дает разбежаться Кину в центральной зоне, штрафной в 30 с небольшим метрах от ворот зарабатывает "Ювентус".

26' Куадрадо подает с углового к линии вратарской, где один из игроков "Вероны" без помех выбивает мяч головой.

25' Куадрадо подбирает мяч на правом фланге, но на входе в штрафную не может пройти мимо Давидовича - угловой.

24' Куадрадо со штрафного с правого фланга подает на дальнюю штангу, однако сразу два партнера проиграли верховую борьбу Джуричу.

22' Вот наконец-таки первый удар "Ювентуса": Милик после вертикального заброса обработал мяч и с левой пробил с 20 метров - точно в руки Монтипо.

21' Дойг из-за боковой закидывает мяч прямиком в штрафную, где Джуричу выиграть верховую борьбу не удалось.

20' Чеккерини включается по левому флангу, получает передачу от Дойга и от лицевой исполняет кросс в штрафную, но точной эта подача не стала.

18' По-прежнему нет ударов в исполнении "Ювентуса", пока Лоренцо Монтипо остается без работы, в отличие от своего коллеги по амплуа.

17' Фаджоли с правого полуфланга грузит мяч на дальнюю штангу, но хозяева отбились. Тут же Каллон разогнал контратаку по левому флангу, после навеса на дальнюю штангу Ласанья скинул мяч на Джурича, удар которого накрыл Данило.