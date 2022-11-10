Тур: 14. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Ди Бельо Марко
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
30
Каллон
Яя
36
Перин
Маттиа
17
Костич
Филип
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Боккетти Сальваторе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Костич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Верона
Ювентус
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.63
Среднее время на гол
52
144
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2.75
1.57
Среднее время на гол
32
57
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
2.27
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
39
84
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дойг Джош
|2
|0.14
|Анри Тома
|2
|0.14
|Депаоли Фабио
|1
|0.07
|Ласанья Кевин
|1
|0.07
|Гюнтер Корай
|1
|0.07
|Чеккерини Федерико
|1
|0.07
|Давидович Павел
|1
|0.07
|Каллон Яя
|1
|0.07
|Фараони Марко
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.43
|Милик Аркадиуш
|3
|0.21
|Рабио Адриен
|3
|0.21
|Фаджоли Николо
|2
|0.14
|Костич Филип
|1
|0.07
|Ди Мария Анхель
|1
|0.07
|Маккенни Уэстон
|1
|0.07
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.07
|Кин Мойзе
|1
|0.07
|Бремер Глейсон
|1
|0.07
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|5
|1
|Хиен Исак
|5
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Хонгла Мартин
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Фараони Марко
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Давидович Павел
|1
|1
|Маньяни Джанджакомо
|1
|1
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Данило Луис
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Ювентус
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
1
Верона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
2
17
Верона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ювентус
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
8
18
Голы по времени матча
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
14%
1
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
5
36%
1
25%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
11
20
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
18%
4
20%
1-15
4
36%
2
10%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Пропущено
26
7
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 5
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
29%
16-30
6
23%
2
29%
31-45
2
8%
1
14%
46-60
5
19%
2
29%
61-75
9
35%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2
Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3
Ювентус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3
Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4
Результаты матчей
Верона
Ювентус
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Верона
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
211
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|31 - 20
|27
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|6.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 13
|26
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 7
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|11.
|Салернитана
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|14.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 17
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 24
|7
|19.
|Верона
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 26
|6
|20.
|Сампдория
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|14.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|16.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|3 - 4
|9
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 0:0 Ювентус
Исход игры
Верона
2.9% (4)
Ничья
3.6% (5)
Ювентус
93.4% (128)
Тотал 2.5
Больше
59.5% (72)
Меньше
40.5% (49)
Обе команды забьют
Да
57.85% (70)
Нет
42.15% (51)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
40.9% (56)
0:2 Ювентус
23.4% (32)
0:1 Ювентус
12.4% (17)
1:3 Ювентус
6.6% (9)
2:1 Верона
1.5% (2)
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