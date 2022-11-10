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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Верона
0:0
Перерыв
Ювентус
0'
6' Желтая карточка
Бонуччи Леонардо

Ход матча

6'
 
Бонуччи Леонардо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 137
Верона 2.9% (4)
X 3.6% (5)
Ювентус 93.4% (128)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Верона
Ничья
Ювентус
6.05
4.10
5.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
17
Чеккерини
Федерико
24
Терраччано
Филиппо
3
Дойг
Джош
18
Хонгла
Мартин
77
Сулемана
Ибрахим
11
Ласанья
Кевин
30
Каллон
Яя
19
Джурич
Милан
II
36
Перин
Маттиа
3
Бремер
Глейсон
19
Бонуччи
Леонардо
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
17
Костич
Филип
44
Фаджоли
Николо
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
14
Милик
Аркадиуш
18
Кин
Мойзе
Верона
3-4-2-1
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Верона
Ювентус

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.63

Среднее время на гол

52
144

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2.75
1.57

Среднее время на гол

32
57

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

39
84

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.14
Анри Тома 2 0.14
Депаоли Фабио 1 0.07
Ласанья Кевин 1 0.07
Гюнтер Корай 1 0.07
Чеккерини Федерико 1 0.07
Давидович Павел 1 0.07
Каллон Яя 1 0.07
Фараони Марко 0 0
Лазович Дарко 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.43
Милик Аркадиуш 3 0.21
Рабио Адриен 3 0.21
Фаджоли Николо 2 0.14
Костич Филип 1 0.07
Ди Мария Анхель 1 0.07
Маккенни Уэстон 1 0.07
Бонуччи Леонардо 1 0.07
Кин Мойзе 1 0.07
Бремер Глейсон 1 0.07
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 1
Хиен Исак 5 0
Анри Тома 4 0
Хонгла Мартин 4 0
Велозу Мигель 3 0
Фараони Марко 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Коппола Диего 3 0
Давидович Павел 1 1
Маньяни Джанджакомо 1 1
Депаоли Фабио 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Джурич Милан II 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Алекс Сандро 2 0
Данило Луис 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Костич Филип 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ровелла Николо 1 0
Гатти Федерико 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Ювентус
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
1
Верона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
17
Верона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ювентус
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

8
18

Голы по времени матча

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
14%
1
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
5
36%
1
25%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

11
20
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
18%
4
20%
1-15
4
36%
2
10%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

26
7
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 5
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
29%
16-30
6
23%
2
29%
31-45
2
8%
1
14%
46-60
5
19%
2
29%
61-75
9
35%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2
Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3
Ювентус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3
Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4

Результаты матчей

Верона
Ювентус

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Верона
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
6. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
7. Ювентус 0:0 Заявка 14 7 5 2 20 - 7 26
8. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
14. Эмполи Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 14 0 7 7 11 - 24 7
19. Верона 0:0 Заявка 14 1 3 10 11 - 26 6
20. Сампдория Заявка 14 1 3 10 6 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
13. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
14. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
15. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
16. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Ювентус 0:0 Заявка 7 2 3 2 3 - 4 9
8. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
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Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
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Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Марко Ди Бельо к основному времени первого тайма.
  • Офсайд
    44'
    Отбор на чужой половине поля привел к быстрой атаке "Вероны", Сулемана получил мяч в штрафной и пробил рядом с дальней штангой, но у игрока хозяе случился офсайд.
  • 43'
    Монтипо чересчур сильно выбивает мяч вперед, доставляя его до Перина. Снова начинается позиционная атака "Юве".
  • 42'
    Сулемана играет в "стенку" с Хонгла и пробивает низом с 23 метров - мяч проходит правее створа ворот Перина.
  • 40'
    5 минут остается играть до перерыва, постепенно "Ювентус" оживает, однако по-прежнему игра проходит без голевых моментов.
  • Угловой
    39'
    После навеса Куадражо с углового мяч прилетел точно на правую ногу Бремеру, который пробил слёта на трибуны.
  • 38'
    Локателли неплохо приложился по мячу метров с 23, направляя снаряд под правую штангу, но Монтипо отводит угрозу.
  • 37'
    69 процентов игрового времени мячом владеет "Ювентус", однако хозяева выглядят чуточку острее, пусть и реальных голевых моментов они пока не создали.
  • 35'
    Дойг на левом фланге попытался проскочить мимо Куадрадо, однако угодил под подкат колумбийца. После длинного аута мяч был доставлен на дугу штрафной, откуда Хонгла пробил в руки Перину.
  • 34'
    Возобновляется игра на стадионе в Вероне, Бонуччи возвращается на поле после оказания медицинской помощи.
  • Травма, повреждение
    32'
    Помощь врачей требуется обоим капитанам своих команд, причем Бонуччи пострадал сильнее, остается пока на газоне Леонардо под присмотром медиков.
  • Фол, нарушение
    31'
    Хозяева разыграли штрафной, Хонгла навесил на Джурича, тот скинул в направлении Давидовича, который сфолил в борьбе с Бонуччи.
  • 30'
    Кин после скидки Милика цепляется за мяч у штрафной, но неудачно идет в дриблинг. Снаряд всё же остался у туринцев, но дальний удар Фаджоли получился слишком неточным.
  • 28'
    Нет, в итоге Локателли разыграл мяч с ближним партнером, ничего продуктивного из этого штрафного "Ювентус" не придумал.
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    • Фол, нарушение
      27'
      Давидович с нарушением правил не дает разбежаться Кину в центральной зоне, штрафной в 30 с небольшим метрах от ворот зарабатывает "Ювентус".
    • Угловой
      26'
      Куадрадо подает с углового к линии вратарской, где один из игроков "Вероны" без помех выбивает мяч головой.
    • 25'
      Куадрадо подбирает мяч на правом фланге, но на входе в штрафную не может пройти мимо Давидовича - угловой.
    • 24'
      Куадрадо со штрафного с правого фланга подает на дальнюю штангу, однако сразу два партнера проиграли верховую борьбу Джуричу.
    • 22'
      Вот наконец-таки первый удар "Ювентуса": Милик после вертикального заброса обработал мяч и с левой пробил с 20 метров - точно в руки Монтипо.
    • 21'
      Дойг из-за боковой закидывает мяч прямиком в штрафную, где Джуричу выиграть верховую борьбу не удалось.
    • 20'
      Чеккерини включается по левому флангу, получает передачу от Дойга и от лицевой исполняет кросс в штрафную, но точной эта подача не стала.
    • 18'
      По-прежнему нет ударов в исполнении "Ювентуса", пока Лоренцо Монтипо остается без работы, в отличие от своего коллеги по амплуа.
    • 17'
      Фаджоли с правого полуфланга грузит мяч на дальнюю штангу, но хозяева отбились. Тут же Каллон разогнал контратаку по левому флангу, после навеса на дальнюю штангу Ласанья скинул мяч на Джурича, удар которого накрыл Данило.
    • 16'
      Ласанья перед штрафной соперника убирает мяч под левую и наносит удар под перекладину метров с 22 - Перин был надежен.
    • 15'
      Милик выиграл борьбу на фланге у Давидовича и покатил в штрафную на Костича, однако серба остановили защитники "Вероны".
    • 14'
      Пока не форсирует события "Ювентус", стараясь играть надежно с ближним партнером.
    • 12'
      Данило включился в атаку по левому флангу, однако сразу два соперника противостояли бразильцу и без нарушения отобрали мяч.
    • 11'
      Дойг с левого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, но оборона "Ювентуса" увеернно разряжает обстановку.
    • 10'
      Постепенно обозначается территориальное преимущество "Ювентуса", скоро должны пойти и голевые моменты.
    • Фол, нарушение
      9'
      Не самый удачный перевод Фаджоли на левый фланг, Костич не успел к мячу и был вынужден нарушать правила против оппонента.
    • Угловой
      8'
      Второй угловой исполнили футболисты "Вероны", однако с подачей на ближнюю штангу оборона "Ювентуса" справилась успешно.
    • 7'
      Еще один "стандарт" исполнили хозяева поля, Каллон выигрывает верховое единоборство, однако скидка получается неточной.
    • Желтая карточка
      6'
      Бонуччи получает желтую карточку за фол против Ласаньи в центральной зоне.
    • 5'
      "Верона" же свою единственную победу одержала 4 сентября, после чего случилось 7 поражений кряду, и даже назначание Сальваторе Боккетти пока ситуацию никак не исправит.
    • 4'
      "Ювентус" постепенно возвращается в лигочемпионскую гонку, серия из четырех победных матчей позволяет команде Аллегри претендовать на попадание в топ-4 уже сегодня.
    • Угловой
      3'
      После навеса с углового Бремер головой выбивает мяч из штрафной, Сулемана с подбора наносит неплохой удар в касание, однако снаряд проходит рядом со стойкой.
    • 2'
      Ласанья вошел в штрафную с правого края, сумел проскочить мимо Костича, но прострел во вратарскую прервал Бремер.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогнозы на матч Верона 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Верона
    2.9% (4)
    Ничья
    3.6% (5)
    Ювентус
    93.4% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.5% (72)
    Меньше
    40.5% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    57.85% (70)
    Нет
    42.15% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    40.9% (56)
    0:2 Ювентус
    23.4% (32)
    0:1 Ювентус
    12.4% (17)
    1:3 Ювентус
    6.6% (9)
    2:1 Верона
    1.5% (2)
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    Верона
    Ювентус
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