Тур: 12. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Маншот Ероен
0'
1:0
4' ГолХартман Квилиндси
45' Желтая карточкаТраунер Гернот
78' Желтая карточкаМакинтош Келвин
78' Желтая карточкаВолемарк Патрик
90' Желтая карточкаКекчю Оркун
90'+4
Ход матча
4'
45'
78'
78'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 0
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Remco BalkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
27 Sekou Sylla
-
33 Floris Smand
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фейеноорд
Камбюр
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
3.25
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.62
|Шиманьски Себастиан
|4
|0.31
|Дилросун Джавайро
|4
|0.31
|Кекчю Оркун
|4 (1)
|0.31
|Тимбер Квинтен
|2
|0.15
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.15
|Волемарк Патрик
|1
|0.08
|Расмуссен Якоб
|1
|0.08
|Идрисси Уссама
|1
|0.08
|Ганцко Давид
|1
|0.08
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.08
|Хартман Квилиндси
|1
|0.08
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|2
|0.15
|Брей Майкл
|1
|0.08
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.08
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.08
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.08
|Якобс Ями
|1
|0.08
|Яспер тер Хейде
|1
|0.08
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|4
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
|Хартман Квилиндси
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шмидт Доке
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Remco Balk
|2
|0
|Бангура Алекс
|0
|1
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Камбюр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Фейеноорд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Камбюр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
17
3
Фейеноорд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Камбюр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
18
5
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
67%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
20
3
11 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
1
33%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
2
10%
2
67%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
31
9
15 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 10
4
13%
0
0%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
8
26%
0
0%
31-45
4
13%
2
22%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
16%
6
67%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
18%
3
16%
1-15
4
36%
1
5%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
18%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1
Камбюр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Камбюр
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
10 раз 77%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
16
33
16
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
15
43
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
310
85
211
67
211
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|42 - 19
|30
|2.
|Фейеноорд
|13
|9
|3
|1
|30 - 12
|30
|3.
|Аякс
|13
|9
|2
|2
|41 - 14
|29
|4.
|Твенте
|13
|8
|2
|3
|23 - 8
|26
|5.
|АЗ Алкмаар
|13
|8
|2
|3
|24 - 16
|26
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Утрехт
|13
|6
|3
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|13
|4
|5
|4
|24 - 22
|17
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|15.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|18.
|Волендам
|13
|1
|3
|9
|13 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Фейеноорд
|6
|4
|2
|0
|11 - 1
|14
|5.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|2.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|3.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|5.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Аякс
|Альварес Эдсон
|5