Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Igor Paixao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Patrik Waalemark нанес удар, но тот был заблокирован.

Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Patrik Waalemark грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

Patrik Waalemark создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

47' Ван Вермескеркен Саи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ван Вермескеркен Саи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' ШТАНГА! Пробил головой Бергсма Леон прямо в каркас ворот!

45' Траунер Гернот получает желтую карточку за игру рукой

44' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Камбюр

42' Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали

41' Перейра Данило II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Кекчю Оркун пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

34' Igor Paixao нанес удар головой, но Жоао Вирджиния спокойно отбил мяч.

34' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Гертрейда Лютсхарел пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

33' Якобс Ями пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло ловит мяч

32' Ремко Балк из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ремко Балк наказан за толчок Кекчю Оркун

27' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ремко Балк ослабляет давление, выбив мяч.

27' ШТАНГА! Пробил головой Ганцко Давид прямо в каркас ворот!

26' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Ван дер Ватер Силвестр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Камбюр

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Камбюр

21' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Шиманьски Себастиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Гертрейда Лютсхарел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Бергсма Леон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Igor Paixao выиграл воздушное противоборство у Макинтош Келвин

16' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Камбюр

12' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Igor Paixao из команды Фейеноорд подал угловой слева.

9' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Камбюр

4' Г О О О О Л - Quilindschy Hartman забивает ударом с левой ноги!

4' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Igor Paixao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Камбюр начинает с центра поля