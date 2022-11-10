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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Фейеноорд
1:0
Конец матча
Камбюр
0'
1:0
4' Гол
Хартман Квилиндси
45' Желтая карточка
Траунер Гернот
78' Желтая карточка
Макинтош Келвин
78' Желтая карточка
Волемарк Патрик
90' Желтая карточка
Кекчю Оркун
90'+4

Ход матча

4'
Хартман Квилиндси
1:0
45'
Траунер Гернот
 
59'
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
 
59'
Волемарк Патрик
Дилросун Джавайро
 
63'
 
Мамбимби Феликс
Ван дер Ватер Силвестр
63'
 
Самбисса Давид
Remco Balk
71'
Виффер Матс
Пайшао Игор
 
71'
Джаханбакш Алиреза
Тимбер Квинтен
 
78'
 
Макинтош Келвин
78'
Волемарк Патрик
 
79'
 
Tom Boere
Якобс Ями
79'
 
Брей Майкл
Макинтош Келвин
88'
Лопес Маркос
Хартман Квилиндси
 
88'
 
Робертс Улдрикис
Худемакерс Меес
90'
Кекчю Оркун
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
19
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
10
Кекчю
Оркун
11
Дилросун
Джавайро
9
Перейра
Данило
II
14
Пайшао
Игор
1
Виржиния
Жоау
15
Тол
Марко
3
Макинтош
Келвин
4
Бергсма
Леон
24
Ван
Вермескеркен
Саи
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
10
Паулиссен
Митчелл
30
Remco
Balk
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
Фейеноорд
4-3-3
Камбюр
5-3-2

История личных встреч

Фейеноорд
Камбюр

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:3
К
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

3.25
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 8 (1) 0.62
Шиманьски Себастиан 4 0.31
Дилросун Джавайро 4 0.31
Кекчю Оркун 4 (1) 0.31
Тимбер Квинтен 2 0.15
Хименес Сантьяго Томас 2 0.15
Волемарк Патрик 1 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.08
Идрисси Уссама 1 0.08
Ганцко Давид 1 0.08
Гертрейда Лютсхарел 1 0.08
Хартман Квилиндси 1 0.08
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.15
Брей Майкл 1 0.08
Паулиссен Митчелл 1 0.08
Ван Вермескеркен Саи 1 0.08
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.08
Якобс Ями 1 0.08
Яспер тер Хейде 1 0.08
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 4 0
Кекчю Оркун 3 0
Шиманьски Себастиан 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Волемарк Патрик 1 0
Пайшао Игор 1 0
Хартман Квилиндси 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Шмидт Доке 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Ван дер Ватер Силвестр 1 0
Брей Майкл 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Камбюр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Фейеноорд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Камбюр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

17
3
Фейеноорд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Камбюр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

18
5

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
67%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

20
3
11 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
1
33%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
2
10%
2
67%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Забито

31
9
15 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 10
4
13%
0
0%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
8
26%
0
0%
31-45
4
13%
2
22%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
16%
6
67%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
18%
3
16%
1-15
4
36%
1
5%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1
Камбюр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Камбюр

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
10 раз 77%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
6
3
3
1.5
1
6
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
5
4
3
2.5
1
5
2
5
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
3
10
8
5
1.5
2
11
6
7
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 42 - 19 30
2. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
3. Аякс 13 9 2 2 41 - 14 29
4. Твенте 13 8 2 3 23 - 8 26
5. АЗ Алкмаар 13 8 2 3 24 - 16 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 13 2 2 9 8 - 20 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
5. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 7 5 0 2 15 - 9 15
3. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
4. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (3)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фейеноорд вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 56%, Камбюр: 44%.
  • 94'
    Тол Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Брей Майкл выиграл воздушное противоборство у Patrik Waalemark.
  • Желтая карточка
    92'
    Кекчю Оркун из команды Фейеноорд получает желтую после опасной игры.
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