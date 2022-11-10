Тур: 12. Стадион: Neapoli Stadium.
0'
0:1
27' ГолСоареш Филипе
0:2
34' ГолОливейра Нелсон
39' Желтая карточкаРомао Алаиксис
0:3
57' ГолДуглас Гомес
90' Желтая карточкаМашаш Зинедин
90'+5
Ход матча
27'
0:1
34'
39'
57'
0:3
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
92
Себа
Жуниор
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Себа ЖуниорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Ионикос
ПАОК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.42
|Мендоса Хавьер
|2
|0.17
|Аосман Аяс
|1
|0.08
|Ловера Максимилиано
|1
|0.08
|Элефтериадис Христос
|1
|0.08
|Каньяс Хосе
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|4
|0.33
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.25
|Оливейра Нелсон
|3
|0.25
|Дуглас Гомес
|1
|0.08
|Брэндон Льямас
|1
|0.08
|Ингасон Сверрир
|1
|0.08
|Соареш Филипе
|1
|0.08
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.08
|Живкович Андрия
|0
|0
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
|Константелиас Янис
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Georgios Mygas
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Vasilios Mantzis
|3
|0
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Фадига Бандиугу
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|1
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Ионикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ПАОК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
2
Ионикос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ПАОК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
2
8
Ионикос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ПАОК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
10%
5
33%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
23
11
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
13%
1
9%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
27%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
3
13%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4
Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1
ПАОК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2
Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4
Результаты матчей
Ионикос
ПАОК
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ионикос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
210
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|12
|11
|1
|0
|22 - 4
|34
|2.
|АЕК
|12
|9
|1
|2
|23 - 5
|28
|3.
|Волос
|12
|7
|3
|2
|21 - 16
|24
|4.
|Олимпиакос
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|5.
|ПАОК
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Арис Салоники
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|8.
|Панетоликос
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|12
|1
|6
|5
|5 - 17
|9
|11.
|ПАС Янина
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|12.
|Левадиакос
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|13.
|Ионикос
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|14.
|ОФИ
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|7.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|5 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5