  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Ионикос
0:3
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
27' Гол
Соареш Филипе
0:2
34' Гол
Оливейра Нелсон
39' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
0:3
57' Гол
Дуглас Гомес
90' Желтая карточка
Машаш Зинедин
90'+5
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
3
Соуза
Уго
66
Сакик
Эмануэль
34
Ловера
Максимилиано
24
Ромао
Алаиксис
75
Фадига
Бандиугу
92
Себа
Жуниор
99
Vasilios
Mantzis
91
Элефтериадис
Христос
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
50
Соареш
Филипе
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
9
Оливейра
Нелсон
65
Константелиас
Янис
Ионикос
4-3-3
ПАОК
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
ПАОК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
3:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.42
Мендоса Хавьер 2 0.17
Аосман Аяс 1 0.08
Ловера Максимилиано 1 0.08
Элефтериадис Христос 1 0.08
Каньяс Хосе 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 4 0.33
Куртич Ясмин 3 (2) 0.25
Оливейра Нелсон 3 0.25
Дуглас Гомес 1 0.08
Брэндон Льямас 1 0.08
Ингасон Сверрир 1 0.08
Соареш Филипе 1 0.08
Шваб Штефан 1 (1) 0.08
Живкович Андрия 0 0
Луиш Рафаэл 0 0
Виейринья 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Константелиас Янис 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Georgios Mygas 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Vasilios Mantzis 3 0
Элефтериадис Христос 2 0
Каньяс Хосе 2 0
Аосман Аяс 2 0
Federico Milo 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Fabien Antunes 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Фадига Бандиугу 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Оливейра Нелсон 2 0
Живкович Андрия 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Живкович Живко 0 1
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Ионикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ПАОК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
2
Ионикос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ПАОК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

2
8
Ионикос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ПАОК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

7
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
10%
5
33%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

23
11
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
13%
1
9%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
27%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
3
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4
Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1
ПАОК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2
Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4

Результаты матчей

Ионикос
ПАОК

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ионикос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 12 11 1 0 22 - 4 34
2. АЕК 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Волос 12 7 3 2 21 - 16 24
4. Олимпиакос 12 7 3 2 18 - 8 24
5. ПАОК 12 6 4 2 16 - 10 22
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Атромитос 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Панетоликос 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 12 2 3 7 12 - 24 9
12. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
13. Ионикос 12 1 4 7 10 - 23 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
7. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
5. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
7. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Ионикос 0:3 ПАОК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     