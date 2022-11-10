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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 18788
Магдебург
0:1
Конец матча
Дармштадт
0'
42' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
50' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
54' Красная карточка
Пиччини Кристиано
54' Желтая карточка
Атик Бариш
0:1
78' Гол
Пфайффер Патрик
85' Желтая карточка
Биттрофф Александер
87' Желтая карточка
Вильхельмссон Оскар
89' Желтая карточка
Холланд Фабиан
90' Желтая карточка
Andreas Mueller
90'+6
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
11
Эль-Ханкури
Мохамед
16
Andreas
Mueller
6
Daniel
Elfadli
13
Connor
Krempicki
10
Jason
Ceka
8
Квартенг
Мориц-Брони
23
Атик
Бариш
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
20
Мюллер
Янник
3
Ишервуд
Томас
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
17
Ронштадт
Франк
9
Титц
Филлип
Магдебург
4-3-3
Дармштадт
3-4-2-1

История личных встреч

Магдебург
Дармштадт

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
2:3
Б2
0:1
Б2
3:1
К
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.25
Атик Бариш 3 0.19
Пиччини Кристиано 3 (1) 0.19
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.13
Jason Ceka 1 0.06
Connor Krempicki 1 0.06
Ито Тацуя 1 0.06
Рикманн Юлиан 1 0.06
Шулер Лука 1 0.06
Andreas Mueller 1 0.06
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 6 0.38
Ману Брайдон 4 0.25
Пфайффер Патрик 4 0.25
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.19
Мелем Марвин 3 0.19
Ронштадт Франк 2 0.13
Бадер Маттиас 1 0.06
Мюллер Янник 1 0.06
Сейдель Аарон 1 0.06
Вильхельмссон Оскар 1 0.06
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Leon Bell 5 0
Атик Бариш 4 0
Конде Амара 3 0
Andreas Mueller 3 0
Биттрофф Александер 2 0
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Гнака Силас 2 0
Шулер Лука 2 0
Daniel Elfadli 2 0
Пиччини Кристиано 0 1
Какуталуа Малкольм 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 7 0
Пфайффер Патрик 5 1
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Кемпе Тобиас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Шуэн Марсель 2 0
Титц Филлип 2 0
Карич Эмир 2 0
Ману Брайдон 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Циммерман Кристоф 1 0
Брунст Александер 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Магдебург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Дармштадт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
4
Магдебург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

12
14
Магдебург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Дармштадт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
3
23%
4
29%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

17
5
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
20%
61-75
4
24%
2
40%
76-90

Забито

20
26
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
15%
7
27%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
5
25%
5
19%
76-90

Пропущено

29
14
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
14%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
4
29%
61-75
7
24%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2
Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Боруссия М 2:1
Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1

Результаты матчей

Магдебург
Дармштадт

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
8
8
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 16 10 5 1 26 - 14 35
2. Гамбург 16 10 1 5 25 - 17 31
3. Хайденхайм 16 8 6 2 28 - 16 30
4. Ганновер 96 16 8 3 5 24 - 17 27
5. Фортуна 16 8 2 6 25 - 18 26
6. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
7. Кайзерслаутерн 16 6 8 2 27 - 22 26
8. Хольштайн Киль 16 6 6 4 29 - 27 24
9. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
10. Ян 16 5 4 7 16 - 25 19
11. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
12. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
13. Магдебург 16 5 2 9 19 - 30 17
14. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
15. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
16. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
17. Зандхаузен 16 4 4 8 19 - 25 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
8. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
10. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
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Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
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Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 5
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Jason Ceka уходит с поля. Ито Тацуя выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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