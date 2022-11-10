Тур: 16. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 18788
0'
42' Желтая карточкаКемпе Тобиас
50' Желтая карточкаПфайффер Патрик
54' Красная карточкаПиччини Кристиано
54' Желтая карточкаАтик Бариш
0:1
78' ГолПфайффер Патрик
85' Желтая карточкаБиттрофф Александер
87' Желтая карточкаВильхельмссон Оскар
89' Желтая карточкаХолланд Фабиан
90' Желтая карточкаAndreas Mueller
90'+6
Ход матча
28'
42'
50'
54'
78'
0:1
89'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
17 Leo Scienza
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Сонн ФилиппПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Магдебург
Дармштадт
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.25
|Атик Бариш
|3
|0.19
|Пиччини Кристиано
|3 (1)
|0.19
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.13
|Jason Ceka
|1
|0.06
|Connor Krempicki
|1
|0.06
|Ито Тацуя
|1
|0.06
|Рикманн Юлиан
|1
|0.06
|Шулер Лука
|1
|0.06
|Andreas Mueller
|1
|0.06
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|6
|0.38
|Ману Брайдон
|4
|0.25
|Пфайффер Патрик
|4
|0.25
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.19
|Мелем Марвин
|3
|0.19
|Ронштадт Франк
|2
|0.13
|Бадер Маттиас
|1
|0.06
|Мюллер Янник
|1
|0.06
|Сейдель Аарон
|1
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.06
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Leon Bell
|5
|0
|Атик Бариш
|4
|0
|Конде Амара
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Биттрофф Александер
|2
|0
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Daniel Elfadli
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|0
|1
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|7
|0
|Пфайффер Патрик
|5
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Мелем Марвин
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Карич Эмир
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Циммерман Кристоф
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Дармштадт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
4
Магдебург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
12
14
Магдебург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Дармштадт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
3
23%
4
29%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Пропущено
17
5
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
20%
61-75
4
24%
2
40%
76-90
Забито
20
26
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
15%
7
27%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Пропущено
29
14
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
14%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
4
29%
61-75
7
24%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2
Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Боруссия М 2:1
Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1
Результаты матчей
Магдебург
Дармштадт
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
151
511
88
313
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Гамбург
|16
|10
|1
|5
|25 - 17
|31
|3.
|Хайденхайм
|16
|8
|6
|2
|28 - 16
|30
|4.
|Ганновер 96
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|5.
|Фортуна
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|6.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|7.
|Кайзерслаутерн
|16
|6
|8
|2
|27 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|11.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|12.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|13.
|Магдебург
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|14.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|15.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|17.
|Зандхаузен
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|8.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|14.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|7
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 5