Тур: 14. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Alberto Santoro
0'
13' Undefined phrase: football_event_Петанья Андреа
45' Желтая карточкаДонати Джулио
63' Желтая карточкаКазале Николо
1:0
69' ГолРомеро Лука
75' Желтая карточкаМарушич Адам
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
13'
45'
58'
63'
69'
1:0
75'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 0
Владение мячом
55
Иццо
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (1)
|0.43
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0.36
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.21
|Андерсон Фелипе
|3
|0.21
|Альберто Луис
|3
|0.21
|Педро Родригес
|2
|0.14
|Весино Матиас
|1
|0.07
|Романьоли Алессио
|1
|0.07
|Ромеро Лука
|1
|0.07
|Марушич Адам
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенси Стефано
|2
|0.14
|Колпани Андреа
|2
|0.14
|Аугусто Карлос
|2
|0.14
|Пессина Маттео
|1
|0.07
|Капрари Джанлука
|1
|0.07
|Петанья Андреа
|1 (1)
|0.07
|Мари Пабло
|1
|0.07
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.07
|Мота Дани
|1
|0.07
|Раноккья Филиппо
|1
|0.07
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Казале Николо
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенси Стефано
|4
|0
|Ровелла Николо
|2
|1
|Кальдирола Лука
|3
|0
|Марлон
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Иццо Армандо
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Донати Джулио
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
2
Лацио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Монца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
12
5
Лацио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Монца
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
14
7
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
2
40%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
25
14
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
20%
1
7%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
4
16%
6
43%
61-75
7
28%
3
21%
76-90
Пропущено
9
21
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
6
29%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
3
33%
6
29%
61-75
2
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1
Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0
Монца
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3
Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0
Результаты матчей
Лацио
Монца
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лацио
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
25
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
33
16
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
77
311
410
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|31 - 20
|27
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|11.
|Салернитана
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|14.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 22
|13
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 17
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 24
|7
|19.
|Сампдория
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 25
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|14.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|16.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Монца
Исход игры
Лацио
94.9% (130)
Ничья
3.6% (5)
Монца
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (52)
Меньше
56.67% (68)
Обе команды забьют
Да
35.83% (43)
Нет
64.17% (77)
Популярный счёт
2:0 Лацио
43.8% (60)
2:1 Лацио
24.8% (34)
3:0 Лацио
6.6% (9)
1:0 Лацио
5.1% (7)
3:1 Лацио
3.6% (5)
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