Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Кальдирола Лука получил желтую карточку от судьи

46' Донати Джулио получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Монца

43' Канчельери Маттео не смог попасть в створ ударом издали

42' Удар от ворот произведет Лацио

41' Петанья Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Колпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Лацио

38' Колпани Андреа не смог попасть в створ ударом издали

38' Педро Родригес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Педро Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удар от ворот произведет Лацио

37' Мачин Хосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Монца

37' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Весино Матиас и попал в перекладину!

36' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Канчельери Маттео нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

32' Педро Родригес из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Удар от ворот произведет Монца

29' Удар от ворот произведет Лацио

26' Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Монца

20' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Монца

15' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Монца отменен из-за положения "вне игры".

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

13' Колпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Колпани Андреа пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

10' Мачин Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Милинкович-Савич Сергей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Монца

4' Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали

3' Канчельери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Монца

2' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Лацио

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монца начинает с центра поля