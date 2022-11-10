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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Alberto Santoro
Лацио
1:0
Конец матча
Монца
0'
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Петанья Андреа
45' Желтая карточка
Донати Джулио
63' Желтая карточка
Казале Николо
1:0
69' Гол
Ромеро Лука
75' Желтая карточка
Марушич Адам
90'+5
Незасчитанный гол пяткой Петаньи...

Ход матча

13'
 
Петанья Андреа
27'
Марушич Адам
Лаццари Мануэль
 
45'
 
Донати Джулио
46'
Ромеро Лука
Канчельери Маттео
 
58'
 
Марлон
Донати Джулио
58'
 
Ровелла Николо
Мачин Хосе
60'
Катальди Данило
Антонио Маркос
 
60'
Башич Тома
Весино Матиас
 
63'
Казале Николо
 
69'
Ромеро Лука
1:0
73'
 
Капрари Джанлука
Колпани Андреа
73'
 
Гюткьяр Кристиан
Петанья Андреа
75'
Марушич Адам
 
79'
 
Карбони Андреа
Иццо Армандо
86'
Иммобиле Чиро
Педро Родригес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 137
Лацио 94.9% (130)
X 3.6% (5)
Монца 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Антонио
Маркос
5
Весино
Матиас
11
Канчельери
Маттео
7
Андерсон
Фелипе
9
Педро
Родригес
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
5
Кальдирола
Лука
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
22
Раноккья
Филиппо
28
Колпани
Андреа
7
Мачин
Хосе
37
Петанья
Андреа
Лацио
4-3-3
Монца
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (1) 0.43
Дзакканьи Маттиа 5 0.36
Милинкович-Савич Сергей 3 0.21
Андерсон Фелипе 3 0.21
Альберто Луис 3 0.21
Педро Родригес 2 0.14
Весино Матиас 1 0.07
Романьоли Алессио 1 0.07
Ромеро Лука 1 0.07
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.14
Колпани Андреа 2 0.14
Аугусто Карлос 2 0.14
Пессина Маттео 1 0.07
Капрари Джанлука 1 0.07
Петанья Андреа 1 (1) 0.07
Мари Пабло 1 0.07
Гюткьяр Кристиан 1 0.07
Мота Дани 1 0.07
Раноккья Филиппо 1 0.07
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 5 0
Марушич Адам 4 0
Лаццари Мануэль 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Катальди Данило 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Казале Николо 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Раду Стефан 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Весино Матиас 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Марлон 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Донати Джулио 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
2
Лацио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Монца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

12
5
Лацио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Монца
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

14
7

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
2
40%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

25
14
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
20%
1
7%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
4
16%
6
43%
61-75
7
28%
3
21%
76-90

Пропущено

9
21
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
6
29%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
3
33%
6
29%
61-75
2
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1
Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0
Монца
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3
Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0

Результаты матчей

Лацио
Монца

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лацио
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
2
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
6
2
4
2.5
1
6
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
3
11
4
10
2.5
1
13
3
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
5. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
6. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
7. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
8. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
14. Эмполи Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Монца Заявка 14 4 1 9 13 - 22 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 14 0 7 7 11 - 24 7
19. Сампдория Заявка 14 1 3 10 6 - 25 6
20. Верона Заявка 14 1 2 11 11 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
13. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
14. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
15. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
16. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
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  • 93'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 93'
    Шанс! Капрари Джанлука из команды Монца пробил головой, но мимо
  • 93'
    Андреа Карбони из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Монца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    91'
    Капрари Джанлука наказан за толчок Ромеро Лука
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 137
    Лацио 94.9% (130)
    X 3.6% (5)
    Монца 1.5% (2)
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    Прогнозы на матч Лацио 1:0 Монца

    Исход игры
    Лацио
    94.9% (130)
    Ничья
    3.6% (5)
    Монца
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (52)
    Меньше
    56.67% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    35.83% (43)
    Нет
    64.17% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    43.8% (60)
    2:1 Лацио
    24.8% (34)
    3:0 Лацио
    6.6% (9)
    1:0 Лацио
    5.1% (7)
    3:1 Лацио
    3.6% (5)
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