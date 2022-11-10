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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
3:2
Второй тайм: 89'
Астон Вилла
0'
40' Желтая карточка
Мактоминай Скотт
43' Желтая карточка
Магуайр Гарри
0:1
48' Гол
Уоткинс Олли
1:1
49' Гол
Марсьяль Антони
52' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
52' Желтая карточка
Соарес Дуглас
54' Желтая карточка
Янг Эшли
1:2
61' Гол в свои ворота
Далот Диогу
2:2
67' Гол
Рэшфорд Маркус
3:2
78' Гол
Фернандеш Бруну

Ход матча

40'
Мактоминай Скотт
 
43'
Магуайр Гарри
 
48'
0:1
Уоткинс Олли
(Рамси Джакоб)
49'
Марсьяль Антони
(Фернандеш Бруну)
1:1
52'
Фернандеш Бруну
 
52'
 
Соарес Дуглас
54'
 
Янг Эшли
59'
 
Буэндия Эмилиано
Ингс Дэнни
59'
 
Бэйли Леон
Рамси Джакоб
59'
 
Мингс Тайрон
Конса Эзри
61'
1:2
Далот Диогу
62'
Гарначо Алехандро
Марсьяль Антони
 
62'
Эланга Энтони
Ван де Бек Донни
 
62'
Эриксен Кристиан
Фред Сантос
 
67'
Рэшфорд Маркус
2:2
74'
 
Кэш Мэтти
Янг Эшли
78'
Фернандеш Бруну
3:2
80'
 
Динь Люка
Аугустинссон Людвиг
82'
Каземиро Карлос
Рэшфорд Маркус
 
87'
Мартинес Лисандро
Линделоф Виктор
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 8 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 153
Манчестер Юнайтед 88.9% (136)
X 5.9% (9)
Астон Вилла 5.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
5.20
4.05
6.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Дубравка
Мартин
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
12
Маласиа
Тирелл
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
34
Ван
де
Бек
Донни
9
Марсьяль
Антони
25
Ольсен
Робин
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
16
Чамберс
Калум
17
Аугустинссон
Людвиг
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
41
Рамси
Джакоб
9
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Астон Вилла
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

30 матчей

63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

2.29
1.81

Среднее время на гол

39
49

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

0.94
0.86

Среднее время на гол

96
105

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

1.57
1.37

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсьяль Антони 1 1
Рэшфорд Маркус 1 1
Фернандеш Бруну 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динь Люка 1 0.5
Уоткинс Олли 1 0.5
Бэйли Леон 1 0.5
Соарес Дуглас 1 0.5
Ингс Дэнни 1 (1) 0.5
Рамси Джакоб 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 1 0
Соарес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0
Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Ноттингем Форест Сарридж Сэм 2 (1)
Кроули Таун Николс Том 2
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    90'
    Магуайр руками повалил на газон в центральном круге Уоткинса. Этот фол вполне можно было оценить на жёлтую карточку, которая стала бы для защитника второй в этом матче.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты компенсировано.
  • Замена
    89'
    Последняя замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Виктора Линделофа на поле вышел Лисандро Мартинес.
  • Фол, нарушение
    88'
    А теперь пострадал Гарначо в борьбе с мощным Камара, так что нуждается в медицинской помощи. Примечательно, что судья именно с его стороны зафиксировал нарушение правил.
  • 87'
    Гарначо протащил мяч на левый фланг атаки, откуда пытался самостоятельно ворваться в чужую штрафную площадку, но переоценил свои возможности, потеряв игровой снаряд.
  • 86'
    Манкунианцы, разумеется, уже никуда не торопятся, сосредоточившись на банальном контроле мяча, без попыток обострений игры в атаке.
  • 85'
    Ничего конструктивного не получается у "вилланов" в середине поля в эти минуты. Нервничают они и нарушают правила сейчас.
  • Замена
    84'
    Четвёртая замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Маркуса Рэшфорда на поле вышел Каземиро.
  • Видеоповтор
    83'
    Решили всё-таки организаторы записать третий гол в качестве автогола Мингса. Не очень я согласен с этим, так как это был досадный рикошет, а не срезка мяча в собственные ворота, как у Далота.
  • 82'
    Немного времени и сил остаётся у бирмингемцев на то, чтобы спасти этот матч, но они всё-таки должны попытаться уйти от поражения, подключив какие-то резервы.
  • Замена
    81'
    Последняя замена в составе "Астон Виллы": вместо Людвига Аугустинссона на поле вышел Люка Динь.
  • Описание гола
    79'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Бруну Фернандеш!!!
    Ольсен ошибся под прессингом, отдав мяч на Гарначо, который тут же отыграл в центр на Фернандеша, который пробил по воротам с носка, и мяч рикошетом от Мингса влетел в ворота.
  • Опасный момент
    78'
    Фернандеш с дальней дистанции пробил по воротам - попал в соперника, однако тут же выстрелил со второй попытки, но мяч пролетел рядом с левым нижним углом ворот.
  • Опасный момент
    77'
    ОПАСНО! Фернандеш после прострела от Маласии пробивал с 13 метров в правый нижний угол ворот, но Ольсен в классном броске перевёл мяч на угловой.
  • 76'
    А Уоткинса всё-таки сумели починить медики, так что он продолжает эту встречу. Одна замена у Унаи Эмери в запасе ещё остаётся.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      75'
      Четвёртая замена в составе "Астон Виллы": вместо Эшли Янга на поле вышел Мэтти Кэш.
    • Опасный момент
      74'
      Бэйли в контратаке получил мяч на правом краю штрафной площади, переложил мяч на левую ногу и пробивал в дальний угол, но слишком слабо получилось.
    • 73'
      Ольсен рискованно сейчас решил убрать на замахе прессингующего его Гарначо, но трюк прошёл без каких-либо проблем.
    • Травма, повреждение
      72'
      Уоткинс получил повреждение и присел в середине поля. Тут же тренерский штаб "Астон Виллы" готовит заменить повреждённого нападающего.
    • Опасный момент
      71'
      ОПАСНО! Рэшфорд выдал пас на левый край штрафной площади на Фернандеша, который с острого угла пытался пробить Ольсена, но не попал в дальний верхний угол ворот.
    • 70'
      Намного сложнее стало справляться центральным защитникам "Астон Виллы" против Рэшфорда. Марсьяля они закрывали куда уверенней.
    • Описание гола
      68'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Маркус Рэшфорд!!!
      После заброса вперёд от Маласии Рэшфорд головой пытался сбросить мяч на ход Эриксену, у которого мяч из под ног выбили, но прямо в темп на ход Рэшфорду, который снова под прессингом ворвался в штрафную площадку, и на этот раз низом точно пробил в правый угол ворот.
    • Угловой
      67'
      Угловой на правом фланге накоротке разыграли манкунианцы, но не смогли обострить игру - их вынудили отыгрывали мяч далеко назад на Дубравку.
    • Опасный момент
      66'
      ОПАСНО! Из глубины поля прошёл заброс на ход Рэшфорду, который под прессингом опекуна ворвался на правый край штрафной площади, но пальнул над ближней "девяткой".
    • 65'
      "Астон Вилла" пока что не думает заживаться на своей половине поля, работая в высоком командном прессинге. Хорошо выглядит команда Унаи Эмери против манкунианцев в двух матчах.
    • Замена
      64'
      Тройная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Фреда, Скотта Мактоминая и Антони Марсьяля на поле вышли Кристиан Эриксен, Алехандро Гарначо и Энтони Эланга.
    • Гол в свои ворота
      62'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Автогол Диогу Далота!
      Янг по правому флангу подключился вперёд, вырезал подачу на дальнюю штангу на Бэйли, который головой выполнял скидку вдоль ворот, где Далот неудачно подставил ногу, срезав мяч в ворота.
    • Замена
      61'
      Тройная замена в составе "Астон Виллы": вместо Эзри Конса, Джакоба Рамси и Дэнни Ингса на поле вышли Тайрон Мингс, Эмилиано Буэндия и Леон Бэйли.
    • 60'
      Сейчас букмекеры отдают 43% на победу манкунианцев в основное время. Ничья оценивается в 41%, а победа "Астон Виллы" - 16%.
    • 59'
      Букмекеры перед матчем видели "Ман Юнайтед" достаточно большим фаворитом этой встречи, но по игре мы видим совсем небольшой перевес хозяев поля.
    • Фол, нарушение
      58'
      Маласиа в центральной зоне попытался сыграть на опережении, но всё-таки нарушил правила. Здесь повода для демонстрации жёлтой карточки нет.
    • Угловой
      57'
      На правом фланге угловой заработали "красные дьяволы", но со стандарта последовала далеко не лучшая подача в штрафную площадку - высоковато мяч был послан.
    • Желтая карточка
      56'
      Янг получил отложенную жёлтую карточку, так как не по правилам пытался остановить перспективную быструю атаку соперника, которую разгонял Рэшфорд.
    • 55'
      Отобрали мяч хозяева в прессинге на левом фланге атаки, но Рэшфорд после этого выполнил плохую прострельную передачу вдоль ворот, которая стала добычей Ольсена.
    • Желтая карточка
      54'
      Соарес и Фернандеш устроили конфликт после одного из единоборств, в итоге заработав в свой пассив по жёлтой карточке.
    • 53'
      Но всё-таки команды решили немного успокоить игру, пасуясь поперёк поля в центральной зоне. Рисковать никто не хочет.
    • 52'
      Неожиданно команды порадовали нас разменом голами. Надеемся, что они не остановятся на достигнутом, а на кураже будут стараться забивать ещё.
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Антони Марсьяль!!!
      Как же быстро ответили "красные дьяволы"! Длинный заброс прошёл на правый край штрафной площади на ход Фернандешу, который выманил на себя Ольсена, после чего вывел Марсьяля поперечной передачей на пустые ворота.
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Олли Уоткинс!!!
      Вот это да! Обрезались манкунианцы на своей половине поля, после чего тут же Уоткинс был выведен 1 на 1 с Дубравкой, и свой шанс он не упустил.
    • Офсайд
      48'
      Большими силами сразу решили пойти в атаку "вилланы". На правом фланге они сейчас заработали для начала аут, но после него попались в офсайдную ловушку.
    • 47'
      Обошлось без замен в перерыве матча. Мы ждём того, что игровой темп будет выше, чем был в первой половине встречи.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" в первом тайме на голы не наиграли.
    • Желтая карточка
      45'
      Магуайр проявил грубость в средней зоне, также став лауреатом жёлтой карточки в этой встрече.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • Офсайд
      44'
      По центральной оси следовала проникающая передача на Марсьяля, но тот немного поторопился со своим рывком, забравшись в положение "вне игры".
    • 43'
      Далот едва ни не впервые подключился в атаку по своему правому флангу, но в итоге как-то неудачно оступился, выпустив мяч за лицевую линию поля.
    • Фол, нарушение
      42'
      После подачи стандартного положения из глубины поля от "вилланов" было зафиксировано нарушение правил в атаке. Сплошные свистки сейчас в игре, которая и без того была медленной.
    • Желтая карточка
      41'
      Участились нарушения правил в концовке первого тайма. Арбитр принял решение, что Мактоминай уже наиграл на жёлтую карточку, поэтому расчехлил свой карман.
    • 40'
      Рэшфорд решил пальнуть по воротам на силу со стандартного положения, но удалось ему лишь проверить на прочность "стенку" из игроков "Астон Виллы".
    • Фол, нарушение
      39'
      Камара нарушил правила против Фернандеша метрах в 32 от своих ворот. Решится ли кто-то пробить по воротам со столь внушительной дистанции?
    • 38'
      Потеряли мяч гости на своей половине поля, но плохо сработали манкунианцы в контратаке - с левого фланга диагональная подача улетела за пределы поля.
    • 37'
      С небольшим преимуществом "Астон Виллы" проходит вторая половина первого тайма, но опасными моментами у ворот Дубравки даже не пахнет.
    • 36'
      А теперь и Камара в середине поля оказался в небольшом нокдауне после стыка с Мактоминаем. Но опять-таки ничего критического не произошло - даже медиков на поле приглашать не пришлось.
    • Травма, повреждение
      35'
      Ингс получил повреждение в борьбе за высоко летящий мяч. Похоже, что немного подбита у него губа, но это не помешает продолжению поединка.
    • Угловой
      34'
      Отбились хозяева после подачи углового, после чего с подбора с ходу пробивал Янг, но такая попытка обычно делается для того, чтобы не обрезаться.
    • Травма, повреждение
      33'
      Ещё один угловой на левом фланге гости заработали гости. При этом небольшое повреждение после столкновения с защитником получил Дубравка.
    • 32'
      Не без проблем отбились манкунианцы после подачи стандартного положения у своих ворот. После этого в средней зоне пошла активная борьба за подбор.
    • Угловой
      31'
      Левым флангом продвинулись вперёд сейчас "вилланы", откуда следовала попытка прострельной передачи в штрафную площадку, но она была блокирована - мяч срикошетил на угловой.
    • 30'
      У "Ман Юнайтед" не так уж много вариантов для усиления атакующего потенциала при помощи замен. Стоило бы агрессивней играть в атаку сейчас.
    • 29'
      Далот рискованно отдавал неудобный пас назад на Дубравку, но тому всё-таки удалось обработать сложный мяч, после чего коряво двинуть мяч на левый фланг на Маласиа.
    • 28'
      Немного жёстче стали действовать обе команды в силовой борьбе в середине поля. Хотелось бы увидеть в ближайшее время и увеличение скоростей.
    • Угловой
      27'
      Угловой с левого фланга подали манкунианцы, но ни к какой остроте у ворот Ольсена это стандартное положение не привело.
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! Наконец-то первый момент мы увидели! Рэшфорд запустил на левом фланге атаки Маласию, который выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда Фернандеш пробивал головой - мяч после рикошета от защитника пролетел прямо над перекладиной.
    • 25'
      Новый длинный заброс вперёд от манкунианцев вообще получился непонятным, так как никто вперёд даже не думал бежать. Мяч просто прилетел к одинокому Ольсену.
    • 24'
      Более полутайма уже позади, а нам фактически нечего и вспомнить. Очень скучный футбол показали команды в первую четверть матча.
    • 23'
      Далот через полполя выполнил заброс к чужой штрафной площади на рывок Фреду, но слишком сильно получилось, так что первым к мячу успел Ольсен.
    • 22'
      Унаи Эмери активизировался у кромки поля, пытаясь что-то подсказать своим подопечным. Судя по жестом, с атакой его коррективы не связаны.
    • Офсайд
      21'
      Отобрали мяч в середине поля хозяева, Фред выдал вертикальный пас на ход Рэшфорду, который сблизился с Ольсеном, после чего покатил мяч правее на Фернандеша, а тот распечатал ворота гостей. Но в очевидном офсайде был Рэшфорд в этой атаке.
    • 20'
      Катают мяч бирмингемцы поперёк поля, не имея особого стремления идти в активную позиционную атаку.
    • Офсайд
      19'
      Никак не могут приспособиться к защитной линии соперника хозяева поля. Длинный пас на правый фланг атаки застал сейчас Фернандеша в офсайде.
    • 18'
      По всему видно, что большого количества голов мы не увидим. "Ман Юнайтед" атакует как-то вяло, в то время как "Астон Вилла" вообще с мячом середину поля не переходит.
    • Фол, нарушение
      17'
      Ван де Бек грубовато опрокинул у чужой штрафной площади Аугустинссона. Арбитр решил провести с нарушителем разъяснительную беседу, чтобы подобное не повторилось.
    • Офсайд
      16'
      Снова атака "красных дьяволов" закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры". Очень чётко работает защитная линия "Астон Виллы".
    • 15'
      Унаи Эмери пока что молча внимательно наблюдает за игрой. У испанского специалиста впереди много работы, чтобы привить "вилланам" своё видение футбола.
    • Фол, нарушение
      14'
      Маласия после паса пяткой от Фернандеша немного не успел к мячу, из-за чего нарушил правила против Янга. Грубости особой не было, поэтому обошлось без жёлтой карточки.
    • Офсайд
      13'
      Рэшфорд сместился на правый фланг атаки, куда в его адрес последовал длинный заброс, но у Маркуса было зафиксировано положение "вне игры".
    • Угловой
      12'
      Подача углового с левого фланга следовала на ближнюю штангу, но там всё было под контролем защитников гостей из Бирмингема.
    • 11'
      Рэшфорд выполнил с левого фланга пас на ближний край штрафной площади на Маласию, который пытался прострелить вдоль ворот, но попал в защитника, от которого мяч срикошетил за лицевую линию.
    • Угловой
      10'
      Первый угловой на правом фланге удалось заработать хозяевам поля. Фернандеш разыграл мяч накоротке, после чего следовала подача в штрафную площадку, которая не привела к опасности у ворот Ольсена.
    • 9'
      "Вилланы" даже перестали изображать видимость высокого прессинга, всем составом просто обосновавшись на своей половине поля, перекрывая все зоны подступов к своим владениям.
    • 8'
      Темп игры продолжает оставаться низким. Ни одна из команд не горит желанием взвинчивать темп.
    • 7'
      Рэшфорд по левому флангу протащил мяч в зону атаки, после чего пытался самостоятельно сместиться в штрафную площадку, но чётко против него в отборе отыграл Рамси.
    • Фол, нарушение
      6'
      Первый фол в центральной зоне зафиксирован - неправ в силовой борьбе был Фернандеш. Португалец недоволен, но всё-таки особо с судьёй не спорит.
    • 5'
      Заброс от центральной линии следовал на правый край штрафной площади в направлении Марсьяля, но Чамберс того сумел блокировать корпусом, после чего головой сбросил мяч на Ольсена.
    • 4'
      Продолжают хозяева отсиживаться на своей половине. "Астон Вилла" начинает выше работать в прессинге, но опять-таки без особой агрессии.
    • 3'
      В спокойном темпе началась эта встреча. Манкунианцы пока что просто катают мяч поперёк поля на своей половине, в то время как бирмингемцы не особо активничают в прессинге.
    • 2'
      Как обычно, трибуны "Олд Траффорда" заполнены под завязку. Местная публика ждёт побед от своей любимой команды во всех турнирах. С атмосферой в этот вечер проблем не будет.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Магуайр Гарри получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Мактоминай Скотт получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 3:2 Астон Вилла

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    88.9% (136)
    Ничья
    5.9% (9)
    Астон Вилла
    5.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.12% (80)
    Меньше
    33.88% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    68.6% (83)
    Нет
    31.4% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    37.3% (57)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    14.4% (22)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.8% (12)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    7.8% (12)
    1:1 Ничья
    3.9% (6)
    1:2 Астон Вилла
    2.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    1.3% (2)
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