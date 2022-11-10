Ничего конструктивного не получается у "вилланов" в середине поля в эти минуты. Нервничают они и нарушают правила сейчас.

Манкунианцы, разумеется, уже никуда не торопятся, сосредоточившись на банальном контроле мяча, без попыток обострений игры в атаке.

Гарначо протащил мяч на левый фланг атаки, откуда пытался самостоятельно ворваться в чужую штрафную площадку, но переоценил свои возможности, потеряв игровой снаряд.

А теперь пострадал Гарначо в борьбе с мощным Камара, так что нуждается в медицинской помощи. Примечательно, что судья именно с его стороны зафиксировал нарушение правил.

Магуайр руками повалил на газон в центральном круге Уоткинса. Этот фол вполне можно было оценить на жёлтую карточку, которая стала бы для защитника второй в этом матче.

А Уоткинса всё-таки сумели починить медики, так что он продолжает эту встречу. Одна замена у Унаи Эмери в запасе ещё остаётся.

ОПАСНО! Фернандеш после прострела от Маласии пробивал с 13 метров в правый нижний угол ворот, но Ольсен в классном броске перевёл мяч на угловой.

Фернандеш с дальней дистанции пробил по воротам - попал в соперника, однако тут же выстрелил со второй попытки, но мяч пролетел рядом с левым нижним углом ворот.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Бруну Фернандеш!!! Ольсен ошибся под прессингом, отдав мяч на Гарначо, который тут же отыграл в центр на Фернандеша, который пробил по воротам с носка, и мяч рикошетом от Мингса влетел в ворота.

Немного времени и сил остаётся у бирмингемцев на то, чтобы спасти этот матч, но они всё-таки должны попытаться уйти от поражения, подключив какие-то резервы.

Решили всё-таки организаторы записать третий гол в качестве автогола Мингса. Не очень я согласен с этим, так как это был досадный рикошет, а не срезка мяча в собственные ворота, как у Далота.

"Астон Вилла" пока что не думает заживаться на своей половине поля, работая в высоком командном прессинге. Хорошо выглядит команда Унаи Эмери против манкунианцев в двух матчах.

ОПАСНО! Из глубины поля прошёл заброс на ход Рэшфорду, который под прессингом опекуна ворвался на правый край штрафной площади, но пальнул над ближней "девяткой".

Угловой на правом фланге накоротке разыграли манкунианцы, но не смогли обострить игру - их вынудили отыгрывали мяч далеко назад на Дубравку.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Маркус Рэшфорд!!! После заброса вперёд от Маласии Рэшфорд головой пытался сбросить мяч на ход Эриксену, у которого мяч из под ног выбили, но прямо в темп на ход Рэшфорду, который снова под прессингом ворвался в штрафную площадку, и на этот раз низом точно пробил в правый угол ворот.

Намного сложнее стало справляться центральным защитникам "Астон Виллы" против Рэшфорда. Марсьяля они закрывали куда уверенней.

ОПАСНО! Рэшфорд выдал пас на левый край штрафной площади на Фернандеша, который с острого угла пытался пробить Ольсена, но не попал в дальний верхний угол ворот.

Уоткинс получил повреждение и присел в середине поля. Тут же тренерский штаб "Астон Виллы" готовит заменить повреждённого нападающего.

Ольсен рискованно сейчас решил убрать на замахе прессингующего его Гарначо, но трюк прошёл без каких-либо проблем.

Бэйли в контратаке получил мяч на правом краю штрафной площади, переложил мяч на левую ногу и пробивал в дальний угол, но слишком слабо получилось.

Обошлось без замен в перерыве матча. Мы ждём того, что игровой темп будет выше, чем был в первой половине встречи.

Большими силами сразу решили пойти в атаку "вилланы". На правом фланге они сейчас заработали для начала аут, но после него попались в офсайдную ловушку.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Олли Уоткинс!!! Вот это да! Обрезались манкунианцы на своей половине поля, после чего тут же Уоткинс был выведен 1 на 1 с Дубравкой, и свой шанс он не упустил.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Антони Марсьяль!!! Как же быстро ответили "красные дьяволы"! Длинный заброс прошёл на правый край штрафной площади на ход Фернандешу, который выманил на себя Ольсена, после чего вывел Марсьяля поперечной передачей на пустые ворота.

Неожиданно команды порадовали нас разменом голами. Надеемся, что они не остановятся на достигнутом, а на кураже будут стараться забивать ещё.

Но всё-таки команды решили немного успокоить игру, пасуясь поперёк поля в центральной зоне. Рисковать никто не хочет.

Соарес и Фернандеш устроили конфликт после одного из единоборств, в итоге заработав в свой пассив по жёлтой карточке.

Отобрали мяч хозяева в прессинге на левом фланге атаки, но Рэшфорд после этого выполнил плохую прострельную передачу вдоль ворот, которая стала добычей Ольсена.

Янг получил отложенную жёлтую карточку, так как не по правилам пытался остановить перспективную быструю атаку соперника, которую разгонял Рэшфорд.

На правом фланге угловой заработали "красные дьяволы", но со стандарта последовала далеко не лучшая подача в штрафную площадку - высоковато мяч был послан.

Маласиа в центральной зоне попытался сыграть на опережении, но всё-таки нарушил правила. Здесь повода для демонстрации жёлтой карточки нет.

Букмекеры перед матчем видели "Ман Юнайтед" достаточно большим фаворитом этой встречи, но по игре мы видим совсем небольшой перевес хозяев поля.

Сейчас букмекеры отдают 43% на победу манкунианцев в основное время. Ничья оценивается в 41%, а победа "Астон Виллы" - 16%.

Тройная замена в составе "Астон Виллы": вместо Эзри Конса, Джакоба Рамси и Дэнни Ингса на поле вышли Тайрон Мингс, Эмилиано Буэндия и Леон Бэйли.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Автогол Диогу Далота! Янг по правому флангу подключился вперёд, вырезал подачу на дальнюю штангу на Бэйли, который головой выполнял скидку вдоль ворот, где Далот неудачно подставил ногу, срезав мяч в ворота.

Тройная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Фреда, Скотта Мактоминая и Антони Марсьяля на поле вышли Кристиан Эриксен, Алехандро Гарначо и Энтони Эланга.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" в первом тайме на голы не наиграли.

45' Магуайр проявил грубость в средней зоне, также став лауреатом жёлтой карточки в этой встрече.

45' 1 минута компенсирована.

44' По центральной оси следовала проникающая передача на Марсьяля, но тот немного поторопился со своим рывком, забравшись в положение "вне игры".

43' Далот едва ни не впервые подключился в атаку по своему правому флангу, но в итоге как-то неудачно оступился, выпустив мяч за лицевую линию поля.

42' После подачи стандартного положения из глубины поля от "вилланов" было зафиксировано нарушение правил в атаке. Сплошные свистки сейчас в игре, которая и без того была медленной.

41' Участились нарушения правил в концовке первого тайма. Арбитр принял решение, что Мактоминай уже наиграл на жёлтую карточку, поэтому расчехлил свой карман.

40' Рэшфорд решил пальнуть по воротам на силу со стандартного положения, но удалось ему лишь проверить на прочность "стенку" из игроков "Астон Виллы".

39' Камара нарушил правила против Фернандеша метрах в 32 от своих ворот. Решится ли кто-то пробить по воротам со столь внушительной дистанции?

38' Потеряли мяч гости на своей половине поля, но плохо сработали манкунианцы в контратаке - с левого фланга диагональная подача улетела за пределы поля.

37' С небольшим преимуществом "Астон Виллы" проходит вторая половина первого тайма, но опасными моментами у ворот Дубравки даже не пахнет.

36' А теперь и Камара в середине поля оказался в небольшом нокдауне после стыка с Мактоминаем. Но опять-таки ничего критического не произошло - даже медиков на поле приглашать не пришлось.

35' Ингс получил повреждение в борьбе за высоко летящий мяч. Похоже, что немного подбита у него губа, но это не помешает продолжению поединка.

34' Отбились хозяева после подачи углового, после чего с подбора с ходу пробивал Янг, но такая попытка обычно делается для того, чтобы не обрезаться.

33' Ещё один угловой на левом фланге гости заработали гости. При этом небольшое повреждение после столкновения с защитником получил Дубравка.

32' Не без проблем отбились манкунианцы после подачи стандартного положения у своих ворот. После этого в средней зоне пошла активная борьба за подбор.

31' Левым флангом продвинулись вперёд сейчас "вилланы", откуда следовала попытка прострельной передачи в штрафную площадку, но она была блокирована - мяч срикошетил на угловой.

30' У "Ман Юнайтед" не так уж много вариантов для усиления атакующего потенциала при помощи замен. Стоило бы агрессивней играть в атаку сейчас.

29' Далот рискованно отдавал неудобный пас назад на Дубравку, но тому всё-таки удалось обработать сложный мяч, после чего коряво двинуть мяч на левый фланг на Маласиа.

28' Немного жёстче стали действовать обе команды в силовой борьбе в середине поля. Хотелось бы увидеть в ближайшее время и увеличение скоростей.

27' Угловой с левого фланга подали манкунианцы, но ни к какой остроте у ворот Ольсена это стандартное положение не привело.

26' ОПАСНО! Наконец-то первый момент мы увидели! Рэшфорд запустил на левом фланге атаки Маласию, который выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда Фернандеш пробивал головой - мяч после рикошета от защитника пролетел прямо над перекладиной.

25' Новый длинный заброс вперёд от манкунианцев вообще получился непонятным, так как никто вперёд даже не думал бежать. Мяч просто прилетел к одинокому Ольсену.

24' Более полутайма уже позади, а нам фактически нечего и вспомнить. Очень скучный футбол показали команды в первую четверть матча.

23' Далот через полполя выполнил заброс к чужой штрафной площади на рывок Фреду, но слишком сильно получилось, так что первым к мячу успел Ольсен.

22' Унаи Эмери активизировался у кромки поля, пытаясь что-то подсказать своим подопечным. Судя по жестом, с атакой его коррективы не связаны.

21' Отобрали мяч в середине поля хозяева, Фред выдал вертикальный пас на ход Рэшфорду, который сблизился с Ольсеном, после чего покатил мяч правее на Фернандеша, а тот распечатал ворота гостей. Но в очевидном офсайде был Рэшфорд в этой атаке.

20' Катают мяч бирмингемцы поперёк поля, не имея особого стремления идти в активную позиционную атаку.

19' Никак не могут приспособиться к защитной линии соперника хозяева поля. Длинный пас на правый фланг атаки застал сейчас Фернандеша в офсайде.

18' По всему видно, что большого количества голов мы не увидим. "Ман Юнайтед" атакует как-то вяло, в то время как "Астон Вилла" вообще с мячом середину поля не переходит.

17' Ван де Бек грубовато опрокинул у чужой штрафной площади Аугустинссона. Арбитр решил провести с нарушителем разъяснительную беседу, чтобы подобное не повторилось.

16' Снова атака "красных дьяволов" закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры". Очень чётко работает защитная линия "Астон Виллы".

15' Унаи Эмери пока что молча внимательно наблюдает за игрой. У испанского специалиста впереди много работы, чтобы привить "вилланам" своё видение футбола.

14' Маласия после паса пяткой от Фернандеша немного не успел к мячу, из-за чего нарушил правила против Янга. Грубости особой не было, поэтому обошлось без жёлтой карточки.

13' Рэшфорд сместился на правый фланг атаки, куда в его адрес последовал длинный заброс, но у Маркуса было зафиксировано положение "вне игры".

12' Подача углового с левого фланга следовала на ближнюю штангу, но там всё было под контролем защитников гостей из Бирмингема.

11' Рэшфорд выполнил с левого фланга пас на ближний край штрафной площади на Маласию, который пытался прострелить вдоль ворот, но попал в защитника, от которого мяч срикошетил за лицевую линию.

10' Первый угловой на правом фланге удалось заработать хозяевам поля. Фернандеш разыграл мяч накоротке, после чего следовала подача в штрафную площадку, которая не привела к опасности у ворот Ольсена.

9' "Вилланы" даже перестали изображать видимость высокого прессинга, всем составом просто обосновавшись на своей половине поля, перекрывая все зоны подступов к своим владениям.

8' Темп игры продолжает оставаться низким. Ни одна из команд не горит желанием взвинчивать темп.

7' Рэшфорд по левому флангу протащил мяч в зону атаки, после чего пытался самостоятельно сместиться в штрафную площадку, но чётко против него в отборе отыграл Рамси.

6' Первый фол в центральной зоне зафиксирован - неправ в силовой борьбе был Фернандеш. Португалец недоволен, но всё-таки особо с судьёй не спорит.

5' Заброс от центральной линии следовал на правый край штрафной площади в направлении Марсьяля, но Чамберс того сумел блокировать корпусом, после чего головой сбросил мяч на Ольсена.

4' Продолжают хозяева отсиживаться на своей половине. "Астон Вилла" начинает выше работать в прессинге, но опять-таки без особой агрессии.

3' В спокойном темпе началась эта встреча. Манкунианцы пока что просто катают мяч поперёк поля на своей половине, в то время как бирмингемцы не особо активничают в прессинге.

2' Как обычно, трибуны "Олд Траффорда" заполнены под завязку. Местная публика ждёт побед от своей любимой команды во всех турнирах. С атмосферой в этот вечер проблем не будет.