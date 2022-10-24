Тур: 3. Стадион: Олд Траффорд.
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
30 матчей
63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
2.29
1.81
Среднее время на гол
39
49
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
0.94
0.86
Среднее время на гол
96
105
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
1.57
1.37
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
57
65
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Динь Люка
|1
|1
|Бэйли Леон
|1
|1
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Ингс Дэнни
|1 (1)
|1
Карточки
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0
Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Блэкберн
|Дак Брэдли
|2
|Саутгемптон
|Адамс Че
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Исход игры
Манчестер Юнайтед
87.5% (42)
Ничья
6.3% (3)
Астон Вилла
6.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
61.7% (29)
Нет
38.3% (18)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
41.7% (20)
2:0 Манчестер Юнайтед
20.8% (10)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.3% (4)
3:1 Манчестер Юнайтед
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.2% (2)
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