  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 48
Манчестер Юнайтед 87.5% (42)
X 6.3% (3)
Астон Вилла 6.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
5.30
4.35
5.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

30 матчей

63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

2.29
1.81

Среднее время на гол

39
49

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

0.94
0.86

Среднее время на гол

96
105

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

1.57
1.37

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динь Люка 1 1
Бэйли Леон 1 1
Соарес Дуглас 1 1
Ингс Дэнни 1 (1) 1

Карточки

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0
Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Блэкберн Дак Брэдли 2
Саутгемптон Адамс Че 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2022, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Манчестер Юнайтед 87.5% (42)
    X 6.3% (3)
    Астон Вилла 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Астон Вилла
    5.30
    4.35
    5.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    87.5% (42)
    Ничья
    6.3% (3)
    Астон Вилла
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    41.7% (20)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    20.8% (10)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.3% (4)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Астон Вилла
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     