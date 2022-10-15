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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Конец матча
Нэшвилл
0'
20' Желтая карточка
Циммерман Уолкер
58' Желтая карточка
Анунга Брайан
1:0
60' Гол
Араухо Хулиан
64' Желтая карточка
Араухо Хулиан
79' Желтая карточка
Бругман Гастон
90'+6
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
22
Касерес
Мартин
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
11
Грандсир
Самуэль
1
Уиллис
Джо
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
5
Махер
Джек
18
Мур
Шакелл
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
54
Дэвис
Шон
II
27
Анунга
Брайан
12
Банбери
Тил
10
Мукхтар
Хани
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Нэшвилл
5-3-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Нэшвилл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
1:1
М
1:0

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      20'
      Циммерман Уолкер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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