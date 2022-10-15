Стадион: Dignity Health Sports Park.
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЦиммерман Уолкер
58' Желтая карточкаАнунга Брайан
1:0
60' ГолАраухо Хулиан
64' Желтая карточкаАраухо Хулиан
79' Желтая карточкаБругман Гастон
90'+6
Ход матча
20'
58'
60'
64'
79'
88'
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
12
Банбери
Тил
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
99 Йовелич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Нэшвилл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2