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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Стадион: .
Остин
1:2
Второй тайм: 61'
Реал Солт-Лейк
0'
0:1
3' Гол
Кордова Серхио
0:2
15' Пенальти
Кордова Серхио
17' Желтая карточка
Рубин Рубио
1:2
31' Гол
Дриусси Себастьян
41' Желтая карточка
Ринг Александр
45' Желтая карточка
Глэд Джастин
53' Вторая желтая карточка
Рубин Рубио
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
5
Jhojan
Valencia
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
36
Овьедо
Брайан
16
Чанг
Майкель
88
Охеда
Брайан
6
Руис
Пабло
11
Саварино
Джефферсон
10
Кордова
Серхио
14
Рубин
Рубио
Остин
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Остин
Реал Солт-Лейк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0
Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Реал Солт-Лейк
4.70
3.81
3.70
Все Коэффициенты
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Реал Солт-Лейк
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