Стадион: Q2 Stadium.
2:2
Итог после пенальти
3
1
0'
0:1
3' ГолКордова Серхио
0:2
15' ПенальтиКордова Серхио
17' Желтая карточкаРубин Рубио
1:2
31' ГолДриусси Себастьян
41' Желтая карточкаРинг Александр
45' Желтая карточкаГлэд Джастин
52' Вторая желтая карточкаРубин Рубио
90' Желтая карточкаКолдуэлл Скотт
2:2
90' ПенальтиДриусси Себастьян
3 1
2:3
3:3
4:3
4:3
5:3
5:3
Ход матча
3'
0:1
15'
0:2
17'
31'
41'
45'
52'
82'
90'
90'
121'
2:3
121'
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:3
121'
5:3
121'
5:3
Пен
3:1
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
88
Охеда
Брайан
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
88 Охеда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Остин
Реал Солт-Лейк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0
Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1