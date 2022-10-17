Стадион: Сапуто.
0:0
Перерыв
Ход матча
14'
31'
28
Коне
Исмаэль
23
Камара
Кей
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5