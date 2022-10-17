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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
0:0
Перерыв
Орландо Сити
0'
14' Желтая карточка
Карлос Антонио
31' Желтая карточка
Ангуло Иван

Ход матча

14'
 
Карлос Антонио
31'
 
Ангуло Иван
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Орландо Сити
3.40
3.80
4.90
Все Коэффициенты
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
28
Коне
Исмаэль
8
Михайлович
Джордже
23
Камара
Кей
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
9
Кара
Эркан
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
4:1
М
2:0
М
0:2
М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Ангуло Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Карлос Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Орландо Сити
3.40
3.80
4.90
Все Коэффициенты
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Клёб де Фут Монреаль
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