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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
2:0
Конец матча
Орландо Сити
0'
14' Желтая карточка
Карлос Антонио
31' Желтая карточка
Ангуло Иван
52' Желтая карточка
Камара Кей
61' Желтая карточка
Коне Исмаэль
1:0
68' Гол
Коне Исмаэль
77' Желтая карточка
Моутинью Жоау
90' Желтая карточка
Перейра Маурисио
2:0
90' Пенальти
Михайлович Джордже
90'+11
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
28
Коне
Исмаэль
8
Михайлович
Джордже
23
Камара
Кей
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
9
Кара
Эркан
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
4:1
М
2:0
М
0:2
М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5
  • 77'
    Урсо Жуниор уходит с поля. Малрейни Джейк выходит вместо него
  • Желтая карточка
    77'
    Жоао Моутинью получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Ангуло Иван уходит с поля. Мишель Бенжи выходит вместо него
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - Ismael Kone бьет в цель!
  • Желтая карточка
    61'
    Ismael Kone получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Камара Кей получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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