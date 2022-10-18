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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Стадион: .
Нью-Йорк Сити
2:0
Второй тайм: 77'
Интер Майами
0'
58' Желтая карточка
Ласситер Ариэль
1:0
63' Гол
Перейра Габриэл
66' Желтая карточка
Лоу Дэмион
2:0
69' Гол
Моралес Максимильяно
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
5
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
26
Асеведо
Николас
10
Моралес
Максимильяно
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
22
Kevin
O`Toole
9
Эбер
Араужо
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
8
Посуэло
Алехандро
11
Ласситер
Ариэль
10
Игуаин
Гонсало
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Интер Майами

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
3:2
М
2:0
М
1:3
М
2:0
М
2:3
М
0:1

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3
Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Интер Майами
2.62
3.94
5.64
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