Стадион: Янки.
2:0
Второй тайм: 77'
0'
58' Желтая карточкаЛасситер Ариэль
1:0
63' ГолПерейра Габриэл
66' Желтая карточкаЛоу Дэмион
2:0
69' ГолМоралес Максимильяно
Ход матча
58'
63'
66'
69'
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
30 Овусу СэмюэлПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
-
45 Ryan Sailor
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3
Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1