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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 23.
Химнасия Ла-Плата
1:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
38' Гол
Фабра Франк
1:1
57' Гол
Leonardo Morales
1:2
66' Гол
Luca Langoni
71' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
71' Желтая карточка
Пирис Оскар
84' Желтая карточка
Ramon Sosa
85' Желтая карточка
Ромеро Оскар
90'+1
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
30
Agustin
Cardozo
27
Manuel
Insurralde
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
44
Benjamin
Dominguez
43
Erik
Ramirez
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:2
С
1:0
С
2:1
К
0:1
С
2:2
П
0:3
П
1:2
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
4:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 5 (3) 0.19
Leonardo Morales 4 0.15
Erik Ramirez 2 0.08
Ramon Sosa 2 0.08
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.08
Leandro Contin 2 0.08
Коласо Николас 1 0.04
Сольдано Франко 1 0.04
Benjamin Dominguez 1 0.04
Alexis Dominguez 1 0.04
Lautaro Chavez 1 0.04
Карбонеро Йохан 1 0.04
Tomas Muro 1 0.04
Agustin Cardozo 0 0
Guillermo Enrique 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Langoni 6 0.23
Бенедетто Дарио 5 0.19
Вилья Себастьян 3 0.12
Себальос Эсекиэль 3 0.12
Рохо Маркос 3 (1) 0.12
Ромеро Оскар 2 0.08
Фернандес Пол 2 0.08
Фабра Франк 1 0.04
Васкес Луис 1 0.04
Хавьер Моралес 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.04
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Alan Varela 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 8 0
Agustin Cardozo 8 0
Guillermo Enrique 7 0
Пирис Оскар 6 0
Erik Ramirez 4 1
Leonardo Morales 4 0
Чеккини Эмануэль 4 0
Ramon Sosa 4 0
Matias Melluso 3 0
Tomas Muro 3 0
Коласо Николас 1 1
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Matias Miranda 2 0
Рей Родриго 1 0
Leandro Contin 1 0
Alexis Steimbach 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Очандарте 9 0
Фабра Франк 9 0
Фернандес Пол 9 0
Адвинкула Луис 7 0
Alan Varela 6 0
Рохо Маркос 4 1
Васкес Луис 3 1
Бенедетто Дарио 4 0
Сандез Агустин 4 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Ромеро Оскар 3 0
Эстебан Ролон 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Фигаль Хорхе 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Медина Кристиан 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Simon Rivero 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
6
40%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
10%
5
25%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
3
30%
5
25%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
5
38%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

25
32
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 16
10 Не забивали 8
2
8%
6
19%
1-15
4
16%
2
6%
16-30
3
12%
8
25%
31-45
7
28%
3
9%
46-60
4
16%
6
19%
61-75
5
20%
7
22%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
7
27%
16-30
4
25%
7
27%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
5
31%
1
4%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 26 16 3 7 32 - 26 51
2. Расинг Авельянеда 26 14 8 4 40 - 22 50
3. Уракан 26 12 11 3 33 - 18 47
4. Атлетико Тукуман 26 12 10 4 31 - 19 46
5. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Химнасия Ла-Плата 26 11 8 7 25 - 16 41
8. Сан-Лоренсо 26 9 13 4 30 - 23 40
9. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
10. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
11. Дефенса и Хустисия 26 9 10 7 26 - 26 37
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 26 9 8 9 25 - 27 35
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
16. Тальерес Кордоба 26 8 8 10 26 - 25 32
17. Унион Санта-Фе 26 8 8 10 27 - 32 32
18. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
19. Сентраль Кордоба Росарио 25 9 4 12 29 - 33 31
20. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
21. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
22. Эстудиантес Ла Плата 26 8 6 12 26 - 40 30
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
7. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
8. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
9. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Тальерес Кордоба 13 6 3 4 17 - 13 21
15. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
18. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
24. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
5. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
6. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
9. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
10. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
11. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
12. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
14. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
21. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
22. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Фабра Франк бьет в цель!
    • 20'
      Бенедетто Дарио уходит с поля. Javier Morales выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:2 Бока Хуниорс онлайн

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