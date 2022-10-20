Тур: 23.
1:2
Конец матча
0'
0:1
38' ГолФабра Франк
1:1
57' ГолLeonardo Morales
1:2
66' ГолLuca Langoni
71' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
71' Желтая карточкаПирис Оскар
84' Желтая карточкаRamon Sosa
85' Желтая карточкаРомеро Оскар
90'+1
Ход матча
38'
0:1
57'
1:1
66'
1:2
71'
84'
85'
17
Рей
Родриго
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Tomas Muro
-
20 Alan Lescano
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|5 (3)
|0.19
|Leonardo Morales
|4
|0.15
|Erik Ramirez
|2
|0.08
|Ramon Sosa
|2
|0.08
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.08
|Leandro Contin
|2
|0.08
|Коласо Николас
|1
|0.04
|Сольдано Франко
|1
|0.04
|Benjamin Dominguez
|1
|0.04
|Alexis Dominguez
|1
|0.04
|Lautaro Chavez
|1
|0.04
|Карбонеро Йохан
|1
|0.04
|Tomas Muro
|1
|0.04
|Agustin Cardozo
|0
|0
|Guillermo Enrique
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Langoni
|6
|0.23
|Бенедетто Дарио
|5
|0.19
|Вилья Себастьян
|3
|0.12
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.12
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.12
|Ромеро Оскар
|2
|0.08
|Фернандес Пол
|2
|0.08
|Фабра Франк
|1
|0.04
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Хавьер Моралес
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Сандез Агустин
|1
|0.04
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.04
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Alan Varela
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|8
|0
|Agustin Cardozo
|8
|0
|Guillermo Enrique
|7
|0
|Пирис Оскар
|6
|0
|Erik Ramirez
|4
|1
|Leonardo Morales
|4
|0
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Ramon Sosa
|4
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|Коласо Николас
|1
|1
|German Guiffrey
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Matias Miranda
|2
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Leandro Contin
|1
|0
|Alexis Steimbach
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|9
|0
|Фабра Франк
|9
|0
|Фернандес Пол
|9
|0
|Адвинкула Луис
|7
|0
|Alan Varela
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Васкес Луис
|3
|1
|Бенедетто Дарио
|4
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Ромеро Оскар
|3
|0
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Luca Langoni
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
6
40%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
10%
5
25%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
3
30%
5
25%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
5
38%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
25
32
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 16
10 Не забивали 8
2
8%
6
19%
1-15
4
16%
2
6%
16-30
3
12%
8
25%
31-45
7
28%
3
9%
46-60
4
16%
6
19%
61-75
5
20%
7
22%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
7
27%
16-30
4
25%
7
27%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
5
31%
1
4%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|26
|16
|3
|7
|32 - 26
|51
|2.
|Расинг Авельянеда
|26
|14
|8
|4
|40 - 22
|50
|3.
|Уракан
|26
|12
|11
|3
|33 - 18
|47
|4.
|Атлетико Тукуман
|26
|12
|10
|4
|31 - 19
|46
|5.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|6.
|Тигре
|26
|11
|10
|5
|40 - 28
|43
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|26
|11
|8
|7
|25 - 16
|41
|8.
|Сан-Лоренсо
|26
|9
|13
|4
|30 - 23
|40
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|11
|6
|9
|31 - 24
|39
|11.
|Дефенса и Хустисия
|26
|9
|10
|7
|26 - 26
|37
|12.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|13.
|Годой Крус
|26
|9
|8
|9
|25 - 27
|35
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|16.
|Тальерес Кордоба
|26
|8
|8
|10
|26 - 25
|32
|17.
|Унион Санта-Фе
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|18.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|25
|9
|4
|12
|29 - 33
|31
|20.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|21.
|Сармиенто
|26
|8
|7
|11
|27 - 32
|31
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|26
|8
|6
|12
|26 - 40
|30
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|25
|5
|10
|10
|27 - 30
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|3
|4
|17 - 13
|21
|15.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|18.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|5.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|9.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|12.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|16.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|17.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|20.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|21.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|22.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|10