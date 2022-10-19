Тур: 25. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0'
33' Желтая карточкаШербечич Бесим
43' Желтая карточкаErik Sandberg
0:1
45' ГолНордли Симен Болькан
67' Желтая карточкаЭбийе Мозес
90' Желтая карточкаБренден Эрик
90' Желтая карточкаФернандес Леандро
90'+5
Ход матча
33'
43'
45'
67'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
15
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Iman Mafi
-
23 Thomas Ness2
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Дьерв
Олесунн
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.19
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.12
|Бренден Эрик
|3
|0.12
|Диалло Амаду
|2
|0.08
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.08
|Вихманн Матиас
|1
|0.04
|Mathias Haarup
|1
|0.04
|John Olav Norheim
|1
|0.04
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Угланн Микаэль
|1
|0.04
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.04
|Хоканс Даниэль
|1
|0.04
|Torje Wichne
|0
|0
|Henrik Bredeli
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.27
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.12
|Дубвик Исак
|3
|0.12
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.08
|Бармен Кристоффер
|2
|0.08
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|Лима Эриксон
|1
|0.04
|Голубович Петар
|1
|0.04
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.04
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Кумсан Джилберт
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Кителано Йон
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|7
|1
|Бренден Эрик
|6
|0
|Erik Sandberg
|4
|1
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Диалло Амаду
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|8
|0
|Голубович Петар
|6
|0
|Шербечич Бесим
|6
|0
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Эбийе Мозес
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
13%
3
14%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
6
26%
3
14%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
2
9%
7
32%
61-75
7
30%
6
27%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
31%
5
33%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Пропущено
36
15
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
14%
1
7%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
7
19%
3
20%
31-45
6
17%
3
20%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
8
22%
5
33%
76-90
Забито
24
28
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
4
17%
1
4%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
1
4%
9
32%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
7
29%
29%
5
18%
61-75
5
21%
5
18%
76-90
Пропущено
59
37
27 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
8
14%
4
11%
1-15
6
10%
3
8%
16-30
13
22%
6
16%
31-45
9
15%
5
14%
46-60
8
14%
8
22%
61-75
15
25%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4
Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5
Олесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|26
|21
|3
|2
|61 - 21
|66
|2.
|Будё-Глимт
|26
|15
|6
|5
|70 - 32
|51
|3.
|Русенборг
|26
|14
|8
|4
|59 - 35
|50
|4.
|Лиллестрём
|26
|14
|5
|7
|44 - 29
|47
|5.
|Волеренга
|26
|13
|3
|10
|46 - 41
|42
|6.
|Тромсё
|26
|9
|10
|7
|39 - 43
|37
|7.
|Сарпсборг-08
|26
|11
|2
|13
|48 - 46
|35
|8.
|Одд
|26
|10
|5
|11
|33 - 42
|35
|9.
|Викинг
|26
|9
|6
|11
|40 - 42
|33
|10.
|Хёугесунн
|26
|9
|6
|11
|37 - 41
|33
|11.
|Стрёмсгодсет
|26
|9
|5
|12
|39 - 43
|32
|12.
|Олесунн
|26
|8
|8
|10
|27 - 38
|32
|13.
|Хам-Кам
|26
|5
|12
|9
|28 - 36
|27
|14.
|Саннефьёрд
|26
|6
|5
|15
|38 - 61
|23
|15.
|Кристиансунд
|26
|4
|6
|16
|30 - 52
|18
|16.
|Дьерв
|26
|5
|2
|19
|23 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|5.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|11.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|15.
|Дьерв
|13
|4
|1
|8
|11 - 23
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Сарпсборг-08
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|7.
|Олесунн
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|8.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|10.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|11.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|12.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|12 (5)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|8
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3