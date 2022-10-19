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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 25. Стадион: .
Дьерв
0:1
Конец матча
Олесунн
0'
33' Желтая карточка
Шербечич Бесим
43' Желтая карточка
Erik Sandberg
0:1
45' Гол
Нордли Симен Болькан
67' Желтая карточка
Эбийе Мозес
90' Желтая карточка
Бренден Эрик
90' Желтая карточка
Фернандес Леандро
90'+5

Ход матча

33'
 
Шербечич Бесим
43'
Erik Sandberg
 
45'
0:1
Нордли Симен Болькан
63'
Henrik Bredeli
Вильсон Петер
 
63'
Шрётер Феликс
Erik Sandberg
 
67'
 
Эбийе Мозес
73'
Фернандес Леандро
Хьераннсен-Скёу Аск
 
75'
 
Бармен Кристоффер
Нордли Симен Болькан
75'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
Кумсан Джилберт
81'
Iman Mafi
Torje Wichne
 
86'
 
Torbjoern Kallevaag
Эбийе Мозес
86'
 
Хауген Фредрик
Лима Эриксон
90'
Бренден Эрик
 
90'
Фернандес Леандро
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Вишне
Амунн
14
Кольскоген
Оле
16
John
Olav
Norheim
5
Erik
Sandberg
2
Torje
Wichne
27
Mathias
Haarup
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
21
Хьераннсен-Скёу
Аск
9
Хустад
Эрленд
71
Вильсон
Петер
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
2
Голубович
Петар
33
Simen
Rafn
11
Нордли
Симен
Болькан
6
Сегберг
Эрленд
7
Лима
Эриксон
23
Кумсан
Джилберт
21
Эбийе
Мозес
Дьерв
5-3-2
Олесунн
5-3-2

История личных встреч

Дьерв
Олесунн

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Т
2:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.19
Симсир Араль 3 (1) 0.12
Бренден Эрик 3 0.12
Диалло Амаду 2 0.08
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.08
Вихманн Матиас 1 0.04
Mathias Haarup 1 0.04
John Olav Norheim 1 0.04
Вильсон Петер 1 0.04
Угланн Микаэль 1 0.04
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.04
Хоканс Даниэль 1 0.04
Torje Wichne 0 0
Henrik Bredeli 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Iman Mafi 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.27
Нордли Симен Болькан 3 0.12
Дубвик Исак 3 0.12
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.08
Бармен Кристоффер 2 0.08
Simen Rafn 1 0.04
Чанаджия Дарио 1 0.04
Лима Эриксон 1 0.04
Голубович Петар 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 0.04
Солнёрдал Оскар 1 0.04
Хауген Фредрик 0 0
Кумсан Джилберт 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 7 1
Бренден Эрик 6 0
Erik Sandberg 4 1
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Torje Wichne 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Диалло Амаду 2 0
Iman Mafi 2 0
Хьераннсен-Скёу Аск 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Thomas Ness2 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 8 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 6 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
13%
3
14%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
6
26%
3
14%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
2
9%
7
32%
61-75
7
30%
6
27%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
31%
5
33%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Пропущено

36
15
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
14%
1
7%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
7
19%
3
20%
31-45
6
17%
3
20%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
8
22%
5
33%
76-90

Забито

24
28
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
4
17%
1
4%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
1
4%
9
32%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
7
29%
29%
5
18%
61-75
5
21%
5
18%
76-90

Пропущено

59
37
27 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
8
14%
4
11%
1-15
6
10%
3
8%
16-30
13
22%
6
16%
31-45
9
15%
5
14%
46-60
8
14%
8
22%
61-75
15
25%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4
Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5
Олесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 21 3 2 61 - 21 66
2. Будё-Глимт 26 15 6 5 70 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 26 14 5 7 44 - 29 47
5. Волеренга 26 13 3 10 46 - 41 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 26 8 8 10 27 - 38 32
13. Хам-Кам 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 26 5 2 19 23 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 13 4 1 8 11 - 23 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
8. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
9. Волеренга 13 4 2 7 19 - 25 14
10. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
11. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Нордли Симен Болькан бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      43'
      Erik Sandberg получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Шербечич Бесим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дьерв 0:1 Олесунн онлайн

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