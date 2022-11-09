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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Люцерн
0:2
Конец матча
Базель
0'
3' Желтая карточка
Симани Денис
0:1
6' Пенальти
Малес Дариан
45' Желтая карточка
Абубакар-Анкра Асума
83' Желтая карточка
Дорн Пиус
84' Желтая карточка
Адамс Касим
0:2
87' Гол
Брэдли Финк
88' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
90'+10

Ход матча

3'
Симани Денис
 
6'
0:1
Малес Дариан
45'
Абубакар-Анкра Асума
 
61'
Эмини Лорик
Гентнер Кристиан
 
61'
 
Сене Кали
Малес Дариан
71'
Шюрпф Паскаль
Абубакар-Анкра Асума
 
71'
Ардаис Хоакин
Клиджэ Тибо
 
72'
 
Брэдли Финк
Зачири Анди
72'
 
Фрай Фабиан
Джака Таулант
81'
Nando Toggenburger
Яшари Ардон
 
83'
Дорн Пиус
 
84'
 
Адамс Касим
87'
0:2
Брэдли Финк
(Сене Кали)
88'
 
Калафьори Рикардо
90'
 
Миллар Лиам
Ндой Дан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 10
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
17
Клиджэ
Тибо
4
Гентнер
Кристиан
7
Майер
Макс
21
Абубакар-Анкра
Асума
1
Хитц
Mapвин
34
Джака
Таулант
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
33
Калафьори
Рикардо
21
Пельмар
Анди
19
Малес
Дариан
8
Диуф
Энди
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
17
Зачири
Анди
Люцерн
4-2-3-1
Базель
4-1-4-1

История личных встреч

Люцерн
Базель

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
73.3%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед

48 матчей

14.6%
85.4%
0 побед 7 ничьих 41 победа

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 10 ничьих 30 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 10 ничьих 32 победы

63 матча

17.5%
17.5%
65%
11 побед 11 ничьих 41 победа

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
12 побед 21 ничья 30 побед

Второй тайм

23.8%
25.4%
50.8%
15 побед 16 ничьих 32 победы

История матчей

С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.34
0.91

Среднее время на гол

66
98

Всего голов

74
55

Голов в среднем за матч

2.18
1.9

Среднее время на гол

41
47

Всего голов

113
86

Голов в среднем за матч

1.79
1.37

Тотал матчей

2.5
62
Больше 98%
Меньше 2%
1
52
Больше 83%
Меньше 17%
11
42
Больше 67%
Меньше 33%
21
24
Больше 38%
Меньше 62%
39
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 6 (2) 0.4
Соргич Деян 4 0.27
Дрэгер Мохамед 3 0.2
Бурч Марко 3 0.2
Абубакар-Анкра Асума 2 0.13
Дорн Пиус 1 0.07
Шадер Софьян 1 0.07
Гентнер Кристиан 1 0.07
Шюрпф Паскаль 1 0.07
Белоко Стефан 1 0.07
Кадак Якуб 1 0.07
Яшари Ардон 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Ташар Варол 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэдли Финк 4 0.27
Зачири Анди 3 0.2
Бургер Ваутер 3 0.2
Малес Дариан 2 (1) 0.13
Ндой Дан 2 0.13
Комас Арнау 2 0.13
Амдуни Зеки 2 0.13
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.13
Ланг Михаэль 0 0
Джака Таулант 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Сене Кали 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 5 1
Белоко Стефан 6 0
Дрэгер Мохамед 4 1
Фрыдек Мартин 3 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Майер Макс 3 0
Бурч Марко 3 0
Шадер Софьян 1 1
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Дорн Пиус 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 5 0
Ланг Михаэль 3 1
Джака Таулант 4 0
Ндой Дан 4 0
Комас Арнау 4 0
Адамс Касим 3 0
Миллар Лиам 3 0
Малес Дариан 3 0
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Зачири Анди 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0

Результаты матчей

Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Базель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
3
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

12
11
Люцерн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

18
14

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
5
56%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
25%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
14%
4
36%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Забито

25
20
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
16%
5
25%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
6
24%
7
35%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
3
12%
2
10%
76-90

Пропущено

20
17
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
20%
3
18%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
5
25%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люцерн - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 3:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3
Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Сьон 0:0 Пюник - Базель 1:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Жальгирис 2:2
Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0

Результаты матчей

Люцерн
Базель

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
5
10
4
11
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 15 9 5 1 32 - 9 32
2. Серветт 15 6 7 2 18 - 14 25
3. Базель 15 5 6 4 21 - 16 21
4. Санкт-Галлен 15 6 3 6 26 - 22 21
5. Люцерн 15 5 5 5 24 - 21 20
6. Сьон 15 5 5 5 20 - 21 20
7. Лугано 15 6 2 7 23 - 25 20
8. Грасcхоппер 15 4 5 6 27 - 30 17
9. Винтертур 15 4 4 7 12 - 28 16
10. Цюрих 15 1 6 8 9 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 5 2 0 17 - 4 17
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Базель 8 3 4 1 12 - 7 13
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 8 2 3 3 11 - 12 9
8. Лугано 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Сьон 8 3 3 2 13 - 11 12
3. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Базель 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
8. Цюрих 8 1 3 4 5 - 13 6
9. Винтертур 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Санкт-Галлен 7 1 1 5 11 - 15 4
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Сьон Бальтазар 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Люцерн Симани Денис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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