Тур: 3. Стадион: Свисспорарена.
0'
3' Желтая карточкаСимани Денис
0:1
6' ПенальтиМалес Дариан
45' Желтая карточкаАбубакар-Анкра Асума
83' Желтая карточкаДорн Пиус
84' Желтая карточкаАдамс Касим
0:2
87' ГолБрэдли Финк
88' Желтая карточкаКалафьори Рикардо
90'+10
Ход матча
3'
6'
0:1
83'
84'
87'
0:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 10
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
17
Клиджэ
Тибо
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
19
Малес
Дариан
27
Ндой
Дан
17
Зачири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Luca Jaquez
-
41 Noah Rupp
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
История личных встреч
Люцерн
Базель
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
73.3%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед
48 матчей
14.6%
85.4%
0 побед 7 ничьих 41 победа
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 10 ничьих 30 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 10 ничьих 32 победы
63 матча
17.5%
17.5%
65%
11 побед 11 ничьих 41 победа
Первый тайм
19%
33.3%
47.7%
12 побед 21 ничья 30 побед
Второй тайм
23.8%
25.4%
50.8%
15 побед 16 ничьих 32 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.34
0.91
Среднее время на гол
66
98
Всего голов
74
55
Голов в среднем за матч
2.18
1.9
Среднее время на гол
41
47
Всего голов
113
86
Голов в среднем за матч
1.79
1.37
Тотал матчей
2.5
62
Больше 98%
Меньше 2%
1
52
Больше 83%
Меньше 17%
11
42
Больше 67%
Меньше 33%
21
24
Больше 38%
Меньше 62%
39
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|6 (2)
|0.4
|Соргич Деян
|4
|0.27
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.2
|Бурч Марко
|3
|0.2
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.13
|Дорн Пиус
|1
|0.07
|Шадер Софьян
|1
|0.07
|Гентнер Кристиан
|1
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.07
|Белоко Стефан
|1
|0.07
|Кадак Якуб
|1
|0.07
|Яшари Ардон
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэдли Финк
|4
|0.27
|Зачири Анди
|3
|0.2
|Бургер Ваутер
|3
|0.2
|Малес Дариан
|2 (1)
|0.13
|Ндой Дан
|2
|0.13
|Комас Арнау
|2
|0.13
|Амдуни Зеки
|2
|0.13
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.13
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Джака Таулант
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|5
|1
|Белоко Стефан
|6
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|1
|Фрыдек Мартин
|3
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Шадер Софьян
|1
|1
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|5
|0
|Ланг Михаэль
|3
|1
|Джака Таулант
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Комас Арнау
|4
|0
|Адамс Касим
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Базель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
3
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
12
11
Люцерн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
18
14
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
5
56%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
25%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
14%
4
36%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Забито
25
20
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
16%
5
25%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
6
24%
7
35%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
3
12%
2
10%
76-90
Пропущено
20
17
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
20%
3
18%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
5
25%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люцерн - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 3:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3
Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Сьон 0:0 Пюник - Базель 1:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Жальгирис 2:2
Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0
Результаты матчей
Люцерн
Базель
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
35
35
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
25
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
69
510
411
411
114
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|9
|5
|1
|32 - 9
|32
|2.
|Серветт
|15
|6
|7
|2
|18 - 14
|25
|3.
|Базель
|15
|5
|6
|4
|21 - 16
|21
|4.
|Санкт-Галлен
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|5.
|Люцерн
|15
|5
|5
|5
|24 - 21
|20
|6.
|Сьон
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|7.
|Лугано
|15
|6
|2
|7
|23 - 25
|20
|8.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|27 - 30
|17
|9.
|Винтертур
|15
|4
|4
|7
|12 - 28
|16
|10.
|Цюрих
|15
|1
|6
|8
|9 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|4.
|Базель
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|8.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Сьон
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|3.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Базель
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|8.
|Цюрих
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|9.
|Винтертур
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Санкт-Галлен
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Сьон
|Бальтазар
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Люцерн
|Симани Денис
|1 5