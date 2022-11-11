Тур: 37.
3:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
4' ГолKeno
28' Желтая карточкаДейверсон Силва
2:0
45' ГолKeno
3:0
56' ГолВаргас Эдуардо
57' Желтая карточкаMiguel Castro Rocha Igor6
68' Желтая карточкаKeno
79' Желтая карточкаЭмпереур Алан
Ход матча
4'
1:0
28'
45'
2:0
56'
3:0
68'
72'
78'
79'
81'
22
Эверсон
8
Jair
II
11
Keno
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
40 Nathan VI
-
51 Hiago
-
27 Calebe
-
45 Phillipe Yan
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 JoaquimЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гава РафаэлПолузащитник
-
11 Andre1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Леон РикардоЗащитник
-
-
14 Paulo III
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Атлетико Минейро
Куяба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|12 (2)
|0.32
|Фернандес Игнасио
|4 (1)
|0.11
|Варгас Эдуардо
|4 (1)
|0.11
|Keno
|4
|0.11
|Саша Эдуардо
|3
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.05
|Кардек Алан
|2
|0.05
|Саварино Джефферсон
|2
|0.05
|Ademir Santos
|2
|0.05
|Jair II
|1
|0.03
|Igor Rabello
|1
|0.03
|Савио III
|1
|0.03
|Додо Родолфо
|1
|0.03
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|6 (2)
|0.16
|Rodriguinho I
|3
|0.08
|Andre1
|3
|0.08
|Андре Филипе
|3 (1)
|0.08
|Валдивия Вандерсон
|2
|0.05
|Alesson Batista
|2
|0.05
|Гава Рафаэл
|1
|0.03
|Uendel
|1
|0.03
|Joaquim
|1
|0.03
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Ewerthon VI
|1
|0.03
|Сидклей Феррейра
|1
|0.03
|Jenison
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Elton V
|1 (1)
|0.03
|Гедес Даниэл
|0
|0
|Felipe Marques
|0
|0
|Винисиус Оливейра
|0
|0
|Маркиньос XXIII
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|9
|0
|Nathan VI
|8
|0
|Фернандес Игнасио
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Жемерсон де Жесус
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Jair II
|5
|0
|Эверсон
|4
|0
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Ademir Santos
|4
|0
|Rubens
|3
|0
|Додо Родолфо
|2
|0
|Ревер Умберто
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|7
|1
|Joao Lucas2
|7
|1
|Miguel Castro Rocha Igor6
|5
|1
|Валдивия Вандерсон
|4
|1
|Joaquim
|4
|0
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Pepe4
|4
|0
|Andre1
|4
|0
|Гава Рафаэл
|2
|1
|Денилсон Невес
|3
|0
|Рейжерс Камило
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Гедес Даниэл
|3
|0
|Alesson Batista
|3
|0
|Paulo III
|1
|1
|Андре Филипе
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Kelvin Osorio
|2
|0
|Jenison
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Marcao VI
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Gustavo Nescau
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Куяба
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
8
8
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Куяба
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
16
13
Атлетико Минейро
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (14)
44% (16)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
Куяба
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
44% (16)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
24
21
Голы по времени матча
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
4
20%
3
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
4
20%
3
21%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
15%
3
13%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
2
10%
8
33%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
9
45%
6
25%
76-90
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
6
32%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
21%
6
38%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
1
8%
1-15
5
26%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
21%
6
46%
76-90
Забито
39
30
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 16
11 Не забивали 11
5
13%
5
17%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
8
21%
7
23%
31-45
8
21%
4
13%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
8
21%
9
30%
76-90
Пропущено
39
37
17 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
5
13%
4
11%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
7
18%
3
8%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
13
33%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:0
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2
Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2 Куяба - Аваи 1:0 Куяба - Гойяс 1:2
Сеара - Куяба 1:1 Куяба - Фламенго 1:2 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Коринтианс - Куяба 2:0 Куяба - Америка Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Куяба - Сантос 0:0 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Куяба
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
3
2 раза 6%
1
19 раз 53%
0
12 раз 33%
2
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
810
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
612
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2412
1422
531
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|37
|23
|12
|2
|66 - 24
|81
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|37
|19
|13
|5
|55 - 31
|70
|3.
|Флуминенсе
|37
|20
|7
|10
|62 - 41
|67
|4.
|Коринтианс
|37
|18
|11
|8
|44 - 35
|65
|5.
|Фламенго
|37
|18
|8
|11
|59 - 37
|62
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|15
|10
|12
|45 - 48
|55
|7.
|Атлетико Минейро
|3:0
|37
|14
|13
|10
|44 - 37
|55
|8.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|3:0
|37
|15
|8
|14
|41 - 40
|53
|9.
|Америка Минейро
|37
|15
|7
|15
|39 - 39
|52
|10.
|Форталеза
|37
|14
|10
|13
|44 - 39
|52
|11.
|Сан-Паулу
|37
|12
|15
|10
|51 - 42
|51
|12.
|Сантос
|0:3
|37
|12
|11
|14
|44 - 39
|47
|13.
|Гойяс
|37
|11
|13
|13
|40 - 49
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|37
|11
|11
|15
|49 - 58
|44
|15.
|Коритиба Парана
|37
|12
|6
|19
|38 - 58
|42
|16.
|Куяба
|0:3
|37
|9
|11
|17
|29 - 41
|38
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|37
|8
|11
|18
|38 - 56
|35
|18.
|Сеара
|37
|6
|16
|15
|30 - 40
|34
|19.
|Аваи
|37
|8
|8
|21
|32 - 59
|32
|20.
|Жувентуде
|37
|3
|13
|21
|28 - 65
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|13
|4
|2
|39 - 12
|43
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|12
|5
|1
|37 - 14
|41
|3.
|Коринтианс
|18
|12
|4
|2
|24 - 10
|40
|4.
|Флуминенсе
|19
|12
|3
|4
|39 - 20
|39
|5.
|Коритиба Парана
|19
|11
|4
|4
|25 - 16
|37
|6.
|Фламенго
|18
|11
|3
|4
|36 - 13
|36
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|8.
|Америка Минейро
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|30
|10.
|Сантос
|0:3
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|11.
|Ред Булл Брагантино
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|12.
|Атлетико Минейро
|3:0
|19
|8
|5
|6
|25 - 18
|29
|13.
|Форталеза
|19
|7
|8
|4
|24 - 13
|29
|14.
|Гойяс
|18
|6
|8
|4
|20 - 18
|26
|15.
|Аваи
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|22 - 23
|23
|17.
|Куяба
|0:3
|18
|5
|8
|5
|15 - 14
|23
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|3:0
|19
|6
|4
|9
|18 - 19
|22
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|19
|2
|9
|8
|18 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|8
|0
|27 - 12
|38
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|3:0
|18
|9
|4
|5
|23 - 21
|31
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|8
|4
|18 - 17
|29
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|5.
|Фламенго
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|6.
|Атлетико Минейро
|3:0
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|7.
|Коринтианс
|19
|6
|7
|6
|20 - 25
|25
|8.
|Форталеза
|18
|7
|2
|9
|20 - 26
|23
|9.
|Америка Минейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|9
|5
|19 - 21
|21
|11.
|Гойяс
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|17 - 31
|19
|13.
|Сантос
|0:3
|19
|4
|6
|9
|16 - 22
|18
|14.
|Сеара
|19
|3
|8
|8
|14 - 19
|17
|15.
|Куяба
|0:3
|19
|4
|3
|12
|14 - 27
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|19
|3
|6
|10
|20 - 36
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|2
|6
|10
|16 - 33
|12
|18.
|Жувентуде
|18
|1
|4
|13
|10 - 38
|7
|19.
|Аваи
|18
|1
|4
|13
|8 - 33
|7
|20.
|Коритиба Парана
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|25 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 13
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|14