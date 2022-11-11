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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 37.
Атлетико Минейро
3:0
Второй тайм: 90+'
Куяба
0'
1:0
4' Гол
Keno
28' Желтая карточка
Дейверсон Силва
2:0
45' Гол
Keno
3:0
56' Гол
Варгас Эдуардо
57' Желтая карточка
Miguel Castro Rocha Igor6
68' Желтая карточка
Keno
79' Желтая карточка
Эмпереур Алан
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
34
Жемерсон
де
Жесус
4
Ревер
Умберто
6
Додо
Родолфо
8
Jair
II
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
26
Фернандес
Игнасио
11
Keno
10
Варгас
Эдуардо
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
4
Joaquim
3
Эмпереур
Алан
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
5
Рейжерс
Камило
8
Денилсон
Невес
7
Кафу
Жонатан
10
Гава
Рафаэл
11
Andre1
9
Дейверсон
Силва
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Куяба
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Куяба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 12 (2) 0.32
Фернандес Игнасио 4 (1) 0.11
Варгас Эдуардо 4 (1) 0.11
Keno 4 0.11
Саша Эдуардо 3 0.08
Сарачо Федерико 2 0.05
Кардек Алан 2 0.05
Саварино Джефферсон 2 0.05
Ademir Santos 2 0.05
Jair II 1 0.03
Igor Rabello 1 0.03
Савио III 1 0.03
Додо Родолфо 1 0.03
Ревер Умберто 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Guga3 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 6 (2) 0.16
Rodriguinho I 3 0.08
Andre1 3 0.08
Андре Филипе 3 (1) 0.08
Валдивия Вандерсон 2 0.05
Alesson Batista 2 0.05
Гава Рафаэл 1 0.03
Uendel 1 0.03
Joaquim 1 0.03
Кафу Жонатан 1 0.03
Ewerthon VI 1 0.03
Сидклей Феррейра 1 0.03
Jenison 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Elton V 1 (1) 0.03
Гедес Даниэл 0 0
Felipe Marques 0 0
Винисиус Оливейра 0 0
Маркиньос XXIII 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 9 0
Nathan VI 8 0
Фернандес Игнасио 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Жемерсон де Жесус 5 0
Keno 5 0
Jair II 5 0
Эверсон 4 0
Алонсо Хуниор 4 0
Арана Гильерме 4 0
Ademir Santos 4 0
Rubens 3 0
Додо Родолфо 2 0
Ревер Умберто 2 0
Павон Кристиан 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Igor Rabello 1 0
Guga3 1 0
Calebe 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 7 1
Joao Lucas2 7 1
Miguel Castro Rocha Igor6 5 1
Валдивия Вандерсон 4 1
Joaquim 4 0
Дейверсон Силва 4 0
Pepe4 4 0
Andre1 4 0
Гава Рафаэл 2 1
Денилсон Невес 3 0
Рейжерс Камило 3 0
Marllon 3 0
Гедес Даниэл 3 0
Alesson Batista 3 0
Paulo III 1 1
Андре Филипе 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Kelvin Osorio 2 0
Jenison 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Heidemann Joao Carlos 1 0
Elton V 1 0
Marcao VI 1 0
Felipe Marques 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Gustavo Nescau 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Куяба
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

8
8
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Куяба
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

16
13
Атлетико Минейро
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (14)
44% (16)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
Куяба
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
44% (16)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

24
21

Голы по времени матча

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
4
20%
3
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
4
20%
3
21%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
15%
3
13%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
2
10%
8
33%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
9
45%
6
25%
76-90

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
6
32%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
21%
6
38%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
1
8%
1-15
5
26%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
21%
6
46%
76-90

Забито

39
30
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 16
11 Не забивали 11
5
13%
5
17%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
8
21%
7
23%
31-45
8
21%
4
13%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
8
21%
9
30%
76-90

Пропущено

39
37
17 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
5
13%
4
11%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
7
18%
3
8%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
13
33%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:0
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2
Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2 Куяба - Аваи 1:0 Куяба - Гойяс 1:2
Сеара - Куяба 1:1 Куяба - Фламенго 1:2 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Коринтианс - Куяба 2:0 Куяба - Америка Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Куяба - Сантос 0:0 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Куяба

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%

Точный счет

0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
3
2 раза 6%
1
19 раз 53%
0
12 раз 33%
2
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
2
16
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
3
15
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
24
12
14
22
1.5
5
31
2
34
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 37 23 12 2 66 - 24 81
2. Интернасьонал Порту Алегре 37 19 13 5 55 - 31 70
3. Флуминенсе 37 20 7 10 62 - 41 67
4. Коринтианс 37 18 11 8 44 - 35 65
5. Фламенго 37 18 8 11 59 - 37 62
6. Атлетико Паранаэнсе 37 15 10 12 45 - 48 55
7. Атлетико Минейро 3:0 37 14 13 10 44 - 37 55
8. Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0 37 15 8 14 41 - 40 53
9. Америка Минейро 37 15 7 15 39 - 39 52
10. Форталеза 37 14 10 13 44 - 39 52
11. Сан-Паулу 37 12 15 10 51 - 42 51
12. Сантос 0:3 37 12 11 14 44 - 39 47
13. Гойяс 37 11 13 13 40 - 49 46
14. Ред Булл Брагантино 37 11 11 15 49 - 58 44
15. Коритиба Парана 37 12 6 19 38 - 58 42
16. Куяба 0:3 37 9 11 17 29 - 41 38
17. Атлетико Гойяненсе 37 8 11 18 38 - 56 35
18. Сеара 37 6 16 15 30 - 40 34
19. Аваи 37 8 8 21 32 - 59 32
20. Жувентуде 37 3 13 21 28 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 13 4 2 39 - 12 43
2. Интернасьонал Порту Алегре 18 12 5 1 37 - 14 41
3. Коринтианс 18 12 4 2 24 - 10 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
6. Фламенго 18 11 3 4 36 - 13 36
7. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Сантос 0:3 18 8 5 5 28 - 17 29
11. Ред Булл Брагантино 18 8 5 5 29 - 22 29
12. Атлетико Минейро 3:0 19 8 5 6 25 - 18 29
13. Форталеза 19 7 8 4 24 - 13 29
14. Гойяс 18 6 8 4 20 - 18 26
15. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
16. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 22 - 23 23
17. Куяба 0:3 18 5 8 5 15 - 14 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0 19 6 4 9 18 - 19 22
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 19 2 9 8 18 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 8 0 27 - 12 38
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0 18 9 4 5 23 - 21 31
3. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
4. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
5. Фламенго 19 7 5 7 23 - 24 26
6. Атлетико Минейро 3:0 18 6 8 4 19 - 19 26
7. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
8. Форталеза 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Америка Минейро 19 6 4 9 18 - 22 22
10. Сан-Паулу 18 4 9 5 19 - 21 21
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 17 - 31 19
13. Сантос 0:3 19 4 6 9 16 - 22 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 0:3 19 4 3 12 14 - 27 15
16. Ред Булл Брагантино 19 3 6 10 20 - 36 15
17. Атлетико Гойяненсе 18 2 6 10 16 - 33 12
18. Жувентуде 18 1 4 13 10 - 38 7
19. Аваи 18 1 4 13 8 - 33 7
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 25 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Сеара Ричардсон 1 13
Сантос Rodrigo Fernandez2 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кено бьет в цель!
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    • Желтая карточка
      28'
      Дейверсон Силва получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Кено бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико Минейро
    Ничья
    Куяба
    4.60
    4.25
    7.80
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