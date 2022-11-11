3:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолИбусуки Хироси
49' Желтая карточкаEthan Alagich
72' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
2:0
86' ПенальтиГудвин Крейг
87' Желтая карточкаКитто Райан
88' Желтая карточкаRai IV
3:0
90' ГолУорленд Бен
90' Желтая карточкаИкономидис Крис
90' Желтая карточкаХави Лопеc
90'+5
Ход матча
37'
1:0
49'
86'
2:0
87'
88'
90'
3:0
90'
90'
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
11
Гудвин
Крейг
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
4
Rai
IV
17
Нани
Луиш
11
Фолами
Бен
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Lachlan Barr
-
33 Joshua Mori
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Смит НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед
Первый тайм
43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
52 матча
32.7%
17.3%
50%
17 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
16 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
12 побед 16 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.11
Среднее время на гол
61
81
Всего голов
51
28
Голов в среднем за матч
1.82
1.17
Среднее время на гол
49
77
Всего голов
86
59
Голов в среднем за матч
1.65
1.13
Тотал матчей
2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 77%
Меньше 23%
12
30
Больше 58%
Меньше 42%
22
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
54
79
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1