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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Kersey A.
Аделаида Юнайтед
3:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
37' Гол
Ибусуки Хироси
49' Желтая карточка
Ethan Alagich
72' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
2:0
86' Пенальти
Гудвин Крейг
87' Желтая карточка
Китто Райан
88' Желтая карточка
Rai IV
3:0
90' Гол
Уорленд Бен
90' Желтая карточка
Икономидис Крис
90' Желтая карточка
Хави Лопеc
90'+5
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
11
Гудвин
Крейг
55
Ethan
Alagich
8
Sanchez
Cortes
Isaias
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
9
Ибусуки
Хироси
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
6
Броксхэм
Ли
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
17
Нани
Луиш
7
Икономидис
Крис
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

52 матча

32.7%
17.3%
50%
17 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
16 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
12 побед 16 ничьих 24 победы

История матчей

0:1
1:1
КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.11

Среднее время на гол

61
81

Всего голов

51
28

Голов в среднем за матч

1.82
1.17

Среднее время на гол

49
77

Всего голов

86
59

Голов в среднем за матч

1.65
1.13

Тотал матчей

2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 77%
Меньше 23%
12
30
Больше 58%
Меньше 42%
22
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

54
79

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    95'
    Хави Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Икономидис Крис получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Халлоран Бен уходит с поля. Joshua Mori выходит вместо него
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Уорленд Бен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    88'
    Rai получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Китто Райан получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Ибусуки Хироси бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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