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Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Бенгалуру
0:1
Конец матча
Ист Бенгал
0'
27' Желтая карточка
Suhair Vadakkepeedika
52' Желтая карточка
Сингх Уданта
0:1
69' Гол
Cleiton Silva
76' Желтая карточка
Jerry Lalrinzuala
82' Желтая карточка
Naorem Singh
90'+7
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
3
Джинган
Сандеш
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Naorem
Roshan
Singh
21
Сингх
Уданта
6
Бруно
Алмейда
8
Сингх
Суреш
10
Хави
Эрнандес
II
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
1
Сингх
Камалджит
19
Ankit
Mukherjee
4
Ivan
Garrido
III
5
Lalchungnunga
17
Jerry
Lalrinzuala
11
Suhair
Vadakkepeedika
24
О'Доэрти
Джордан
40
Кириаку
Харис
29
Naorem
Singh
26
Thongkhoseim
Haokip
10
Cleiton
Silva
Бенгалуру
Ист Бенгал

История личных встреч

Бенгалуру
Ист Бенгал

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
0:2
СИ
0:1
ИЛ
1:3
ИЛ
2:1
ИЛ
3:1
ИЛ
0:1
ИЛ
3:0
ИЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Среднее время на гол

150
75

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 1 0.2
Алан Коста 1 0.2
Хави Эрнандес II 0 0
Sivasakthi Narayanan 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 3 (1) 0.5
Alex XXV 1 0.17
О'Доэрти Джордан 1 0.17
Кириаку Харис 1 0.17
Mobashir Rahman 0 0
Naorem Singh 0 0
Suhair Vadakkepeedika 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес II 1 0
Сингх Уданта 1 0
Parag Satish 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голуи Сартхак 1 1
Lalchungnunga 2 0
Suhair Vadakkepeedika 2 0
Thongkhoseim Haokip 1 0
Cleiton Silva 1 0
Ivan Garrido III 1 0
Jerry Lalrinzuala 1 0
Кириаку Харис 1 0
Сингх Камалджит 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Naorem Singh 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ист Бенгал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Бенгалуру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
0
Бенгалуру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0
Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Бенгалуру - АТК 3:3 Гоа - Бенгалуру 2:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0
Ист Бенгал
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 1:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1

Результаты матчей

Бенгалуру
Ист Бенгал

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 6 5 1 0 10 - 3 16
2. АТК 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Гоа 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Мумбаи Сити 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Дели Динамос 5 3 0 2 6 - 6 9
6. Ченнаин 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Керала Бластерс 5 2 0 3 9 - 10 6
8. Ист Бенгал 6 2 0 4 6 - 9 6
9. Бенгалуру 5 1 1 3 2 - 4 4
10. Джамшедпур 5 1 1 3 4 - 8 4
11. Нортист Юнайтед 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Мумбаи Сити 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Керала Бластерс 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ченнаин 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Ист Бенгал 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Гоа 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
5. АТК 2 1 1 0 7 - 4 4
6. Мумбаи Сити 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Дели Динамос 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Керала Бластерс 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Бенгалуру 3 0 1 2 1 - 3 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Керала Бластерс Калюжный Иван 3
Ист Бенгал Cleiton Silva 3
Хайдарабад Нарзари Холичаран 2 (2)
Хайдарабад Ясир Мохаммад 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Suhair Vadakkepeedika получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
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