Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаSuhair Vadakkepeedika
52' Желтая карточкаСингх Уданта
0:1
69' ГолCleiton Silva
76' Желтая карточкаJerry Lalrinzuala
82' Желтая карточкаNaorem Singh
90'+7
Ход матча
52'
69'
0:1
82'
21
Сингх
Уданта
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кришна РойНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Prabir DasПолузащитник
-
30 Lara Sharma
-
-
-
-
18 Rohit Kumar
-
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Naorem SinghПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
25 Suvam Sen
-
33 Pritam Singh
-
37 Tuhin Das
-
-
14 Alex XXV
-
-
-
Главный тренер: Stephen Constantine
История личных встреч
Бенгалуру
Ист Бенгал
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
1.2
Среднее время на гол
150
75
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|1
|0.2
|Алан Коста
|1
|0.2
|Хави Эрнандес II
|0
|0
|Sivasakthi Narayanan
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|3 (1)
|0.5
|Alex XXV
|1
|0.17
|О'Доэрти Джордан
|1
|0.17
|Кириаку Харис
|1
|0.17
|Mobashir Rahman
|0
|0
|Naorem Singh
|0
|0
|Suhair Vadakkepeedika
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес II
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Parag Satish
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голуи Сартхак
|1
|1
|Lalchungnunga
|2
|0
|Suhair Vadakkepeedika
|2
|0
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Ivan Garrido III
|1
|0
|Jerry Lalrinzuala
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
|Сингх Камалджит
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Naorem Singh
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ист Бенгал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Бенгалуру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
0
Бенгалуру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0
Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Бенгалуру - АТК 3:3 Гоа - Бенгалуру 2:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0
Ист Бенгал
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 1:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1
Результаты матчей
Бенгалуру
Ист Бенгал
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|АТК
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Гоа
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Мумбаи Сити
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Дели Динамос
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Ченнаин
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Керала Бластерс
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|8.
|Ист Бенгал
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|9.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|10.
|Джамшедпур
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Мумбаи Сити
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Керала Бластерс
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ченнаин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Ист Бенгал
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|АТК
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|6.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Дели Динамос
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Керала Бластерс
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Джамшедпур
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Бенгалуру
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (5)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|3
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|3
|Хайдарабад
|Нарзари Холичаран
|2 (2)
|Хайдарабад
|Ясир Мохаммад
|2 (2)
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|2