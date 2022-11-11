Тур: 18. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: George Gaman
1:0
Перерыв
Ход матча
16'
1:0
Владение мячом
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сепси
Петролул Плоешти
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|7 (2)
|0.39
|Тудорие Александру
|4
|0.22
|Матей Космин
|3 (3)
|0.17
|Шафранко Павол
|2
|0.11
|Георге Ион
|2 (1)
|0.11
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.11
|Чоботарю Денис
|2
|0.11
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.06
|Ахабар Анасс
|1
|0.06
|Паун Николае
|1
|0.06
|Митря Богдан
|1
|0.06
|Домашкан Виталий
|1
|0.06
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|5
|0.28
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0.28
|Жаир
|2 (1)
|0.11
|Тамаш Габриэль
|2
|0.11
|Думитриу Лучан
|2
|0.11
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.06
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|5
|1
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Аганович Аднан
|4
|0
|Рондон Марио
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|1
|Матей Космин
|2
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|2
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Петролул Плоешти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
3
Сепси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Петролул Плоешти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
13
8
Сепси
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Петролул Плоешти
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
5
36%
1
11%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
56%
76-90
Забито
26
18
7 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
0
0%
4
22%
1-15
4
15%
5
28%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
7
27%
3
17%
61-75
8
31%
2
11%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
2
12%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
1
7%
10
59%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2
Результаты матчей
Сепси
Петролул Плоешти
Точный счет
0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сепси
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
63
26
36
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
17
18
17
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
611
413
314
116
314
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|32
|13
|7
|12
|35 - 36
|46
|2.
|Вииторул Констанца
|17
|12
|4
|1
|32 - 13
|40
|3.
|Рапид Бухарест
|17
|10
|2
|5
|20 - 14
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|1
|4
|26 - 15
|31
|5.
|Германнштадт
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|0:1
|18
|8
|2
|8
|17 - 19
|26
|7.
|Сепси
|1:0
|18
|7
|4
|7
|27 - 14
|25
|8.
|Стяуа
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|9.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|11.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|13.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|14.
|УТА Арад
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|0:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|1:0
|9
|3
|1
|5
|13 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|3.
|Сепси
|1:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|0:1
|9
|4
|0
|5
|8 - 10
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|7.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|9.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6