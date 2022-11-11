Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Marius Stefanescu получает желтую карточку за толчок соперника.

89' Marius Stefanescu наказан за толчок Пашов Георгий

88' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

88' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

85' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Пашов Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Сепси

81' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Сепси

78' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Сепси

75' Рефери не любит споров - именно за это Ниняй Бранислав сейчас получил желтую

74' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Сепси отменен из-за положения "вне игры".

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Паун Николае из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

64' Хорошую попытку сделал Шафранко Павол . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тамаш Марк и попал в каркас ворот!

61' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Чеботару Евгений

59' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Г О О О О Л - Рондон Марио забивает с правой ноги!

56' Шафранко Павол из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Octavian Valceanu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Аганович Аднан бьет со штрафного в створ, но Octavian Valceanu держит все под контролем

52' Felix Mathaus получил желтую карточку от судьи

51' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Сепси

48' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Тамаш Марк выиграл воздушное противоборство у Lucian Dumitriu.

47' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля