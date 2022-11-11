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Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Сепси
2:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
1:0
16' Гол
Рондон Марио
52' Желтая карточка
Felix Mathaus
2:0
56' Гол
Рондон Марио
66' Undefined phrase: football_event_
Матей Космин
75' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
89' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
90'+8
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
82
Ниняй
Бранислав
4
Тамаш
Марк
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
11
Штефэнеску
Мариус
13
Матей
Космин
18
Шафранко
Павол
99
Рондон
Марио
31
Вылчану
Октавиан
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Борца
Флорин
5
Тичу
Валентин
Константин
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
24
Чиоу
Мариус
Лулиан
Сепси
Петролул Плоешти

История личных встреч

Сепси
Петролул Плоешти

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
К
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 8 (2) 0.44
Тудорие Александру 4 0.22
Матей Космин 3 (3) 0.17
Шафранко Павол 2 0.11
Георге Ион 2 (1) 0.11
Головфка Кэтэлин 2 0.11
Чоботарю Денис 2 0.11
Штефэнеску Мариус 1 0.06
Ахабар Анасс 1 0.06
Паун Николае 1 0.06
Митря Богдан 1 0.06
Домашкан Виталий 1 0.06
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иробисо Кристиан Окечукву 5 0.28
Грозав Георге-Теодор 5 0.28
Жаир 2 (1) 0.11
Тамаш Габриэль 2 0.11
Думитриу Лучан 2 0.11
Будеску Константин 1 (1) 0.06
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Борца Флорин 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 1
Ниняй Бранислав 6 0
Аганович Аднан 4 0
Рондон Марио 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Cristiano Bergodi 1 1
Матей Космин 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Митря Богдан 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Димитров Радослав 1 0
Тамаш Марк 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 3 2
Ивановски Мирко 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Борца Флорин 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Будеску Константин 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Felix Mathaus 1 0
Simon Mazarache 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Результаты матчей

Сепси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Петролул Плоешти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
3
Сепси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Петролул Плоешти
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

13
8
Сепси
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Петролул Плоешти
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
3
33%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
56%
76-90

Забито

28
18
8 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
0
0%
4
22%
1-15
5
18%
5
28%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
18%
3
17%
46-60
7
25%
3
17%
61-75
8
29%
2
11%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
6
43%
2
11%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
1
7%
10
53%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2

Результаты матчей

Сепси
Петролул Плоешти

Точный счет

0:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сепси
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
4
14
3
15
2.5
1
17
3
15
3.5
2
16
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 32 13 7 12 35 - 36 46
2. Вииторул Констанца 17 12 4 1 32 - 13 40
3. Рапид Бухарест 17 10 2 5 20 - 14 32
4. ЧФР Клуж 15 10 1 4 26 - 15 31
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
7. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
8. Стяуа 15 6 5 4 23 - 21 23
9. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
10. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
11. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Киндия Тырговиште 16 5 4 7 20 - 21 19
13. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
14. УТА Арад 17 4 4 9 15 - 23 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 16 4 4 8 14 - 21 16
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
6. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
7. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
9. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Сепси заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Сепси: 57%, Петролул Плоешти: 43%.
  • Травма, повреждение
    98'
    Шафранко Павол возвращается на поле.
  • 98'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    97'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шафранко Павол получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    97'
    Шафранко Павол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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