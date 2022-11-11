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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Пари НН
2:0
Второй тайм: 60'
Ахмат
0'
7' Желтая карточка
Майга Мамаду
1:0
20' Гол
Михайлов Ярослав
42' Желтая карточка
Кротов Вячеслав
50' Желтая карточка
Бериша Бернард
2:0
52' Гол
Сулейманов Тимур
55' Желтая карточка
Юлдошев Иброгимхалил

Ход матча

7'
Майга Мамаду
 
20'
Михайлов Ярослав
(Сулейманов Тимур)
1:0
42'
Кротов Вячеслав
 
46'
 
Ильин Владимир
Конате Мохамед
46'
 
Трошечкин Александр
Олейников Иван
50'
 
Бериша Бернард
52'
Сулейманов Тимур
2:0
55'
Юлдошев Иброгимхалил
 
57'
Шильцов Константин
Кротов Вячеслав
 
57'
Рыбчинский Дмитрий
Янсане Момо
 
Прогнозы 153
Пари НН 20.9% (32)
X 37.9% (58)
Ахмат 41.2% (63)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Пари НН
Ничья
Ахмат
3.24
3.32
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нигматуллин
Артур
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Александров
Виктор
86
Агапов
Илья
44
Корнюшин
Даниил
6
Юлдошев
Иброгимхалил
14
Михайлов
Ярослав
8
Майга
Мамаду
9
Кротов
Вячеслав
99
Янсане
Момо
93
Сулейманов
Тимур
88
Шелия
Гиорги
96
Быстров
Марат
23
Швец
Антон
44
Журавлёв
Юрий
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
18
Камилов
Владислав
11
Садулаев
Лечи
21
Олейников
Иван
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
Пари НН
3-4-2-1
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Пари НН
Ахмат

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 7 (1) 0.41
Калинский Николай 4 (4) 0.24
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.12
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.12
Стоцкий Дмитрий 1 0.06
Кротов Вячеслав 1 0.06
Михайлов Ярослав 1 0.06
Гоцук Кирилл 1 0.06
Александров Виктор 1 0.06
Майга Мамаду 1 0.06
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 7 0.41
Бериша Бернард 3 (1) 0.18
Тимофеев Артём 3 0.18
Трошечкин Александр 2 0.12
Садулаев Лечи 2 0.12
Швец Антон 2 0.12
Харин Евгений 2 0.12
Олейников Иван 1 0.06
Журавлёв Юрий 1 0.06
Ильин Владимир 1 0.06
Агаларов Гамид 1 0.06
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 7 1
Сулейманов Тимур 4 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Агапов Илья 4 0
Жоао Фелисио Мендеш 4 0
Кротов Вячеслав 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Александров Виктор 3 0
Гоцук Кирилл 1 1
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Янсане Момо 2 0
Корнюшин Даниил 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 7 0
Бериша Бернард 5 0
Садулаев Лечи 3 1
Конате Мохамед II 2 1
Тимофеев Артём 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Опарин Михаил 0 1
Семёнов Андрей 1 0
Шелия Гиорги 1 0
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0

Результаты матчей

Пари НН
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ахмат
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

8
4
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ахмат
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

6
6
Пари НН
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Ахмат
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

11
16
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
4
25%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Забито

19
25
4 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
0
0%
6
24%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
8
32%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
9
47%
2
8%
61-75
5
26%
3
12%
76-90

Пропущено

27
24
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 14
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
6
25%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
6
22%
7
29%
29%
61-75
5
19%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0
Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1
Ахмат
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2
Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1

Результаты матчей

Пари НН
Ахмат

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
8
8
3
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 16 9 5 2 29 - 22 32
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат 0:2 Заявка 17 8 2 7 25 - 26 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Крылья Советов Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
11. Пари НН 2:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 27 19
12. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат 0:2 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Пари НН 2:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
15. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат 0:2 Заявка 9 5 0 4 16 - 16 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН 2:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Передача с правого края теперь в штрафную площадку хозяев в направлении Агаларова получилась слишком сильной - мяч прикатился к ногам Нигматуллина.
  • Угловой
    61'
    Угловой на левом фланге разыграли накоротке грозненцы, после чего последовала слишком сильная диагональная подача в район дальней штанги - мяч ушёл за пределы поля.
  • Замена
    60'
    Третья замена в составе "Ахмата": вместо Владислава Камилова на поле вышел Гамид Агаларов. "Ахмат" теперь будет играть по классической схеме 4-4-2.
  • 59'
    Нижегородская команда выполняет требования своего наставника, мешая соперникам даже начинать свои атаки. Ничего грозненцы не могут этому противопоставить.
  • Замена
    58'
    Двойная замена в составе "Пари НН": вместо Момо Янсане и Вячеслава Кротова на поле вышли Константин Шильцов и Дмитрий Рыбчинский.
  • 57'
    Михаил Галактионов явно призывает своих подопечных действовать выше, прессингуя оппонентов на чужой половине поля.
  • 56'
    На данную минуту "Пари НН" находится уже на 11-м месте в турнирной таблице. Успех в этом матче может гарантировать волжанам, что они на 4-месячный перерыв уйдут вне зоны переходных матчей.
  • 55'
    Александров на чужой половине поля грубовато нарушил правила, за что получил жёлтую карточку.
  • 54'
    В крайне сложном положении оказался "Ахмат". У команды Сергея Ташуева совсем ничего не получается в атаке, а отыгрывать надо уже два мяча.
  • Описание гола
    53'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Тимур Сулейманов!!!
    Это уже серьёзная заявка на итоговую победу! Выбили мяч просто вперёд хозяева поля, Журавлёв был первым на мяче, но учудил что-то непонятное, подарив игровой снаряд Сулейманову, который сориентировался быстро, перебросив Шелию.
  • 52'
    Кротов решил пробить по воротам со штрафного удара метров с 34, но попал он в "стенку" всего из двух игроков "Ахмата".
  • Желтая карточка
    51'
    Отбились нижегородцы и повели контратаку, в ходе которой Бериша дважды нарушил правила, справедливо увидев перед собой жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    50'
    Аут с правого фланга вбросили грозненцы в штрафную площадку, где Камилов подобрал мяч и пробил в ближний угол ворот - Нигматуллин с трудом парировал мяч на угловой.
  • Судья
    49'
    Бериша полез по левому краю в штрафную площадку соперника, но проиграв силовую борьбу Масоэро. Бернард недоволен, считая, что против него нарушали правила.
  • Фол, нарушение
    48'
    Решил Сергей Ташуев не торопиться перестраивать игру своей команды в двух нападающих. Посмотрим, удастся ли Ильину как-то обострять игру впереди. Пока что он только успел нарушить правила против Агапова.
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    • Замена
      47'
      Двойная замена в составе "Ахмата" произошла в перерыве: Александр Трошечкин и Владимир Ильин появились на поле, заменив Ивана Олейникова и Мохамеда Конате.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      45'
      Первый тайм окончен! "Пари НН" ведёт в счёте с минимальным счётом 1:0. Отдыхаем...
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • 44'
      Бериша с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадку и попытался выполнить прострельную передачу в центр, но там в обороне чётко отработал Сулейманов, который вынес мяч подальше.
    • Желтая карточка
      43'
      Олейников намеревался набрать скорость по правому флангу, но его по ногам ударил Кротов, который тут же был наказан жёлтой карточкой.
    • 42'
      Стараются нижегородцы в концовке первого тайма уже где-то играть на время. Очень хочется им сохранить преимущество в счёте до свистка на перерыв.
    • Угловой
      41'
      После подачи углового "Ахмата" прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил в атаке. Нигматуллин теперь не будет торопиться вводить мяч в игру обратно.
    • Опасный момент
      40'
      Олейников с дальней дистанции хлёстко пробил по воротам волжан, метя точно в правый нижний угол, но Нигматуллину удалось в броске перевести мяч на угловой.
    • Судья
      39'
      После подачи штрафного удара из глубины поля удар головой по воротам хозяев наносился, однако мяч попал в защитника "Пари НН". Футболисты "Ахмата" считают, что было попадание в руку, но свисток судьи молчит.
    • Травма, повреждение
      38'
      Бериша получил повреждение после жёсткого стыка с Янсане. На помощь косовару арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую бригаду.
    • Фол, нарушение
      37'
      На левом фланге атаки штрафной удар заработали грозненцы. Бериша опять взялся выполнять подачу, но снова не сумел толком поднять мяч над землёй.
    • Угловой
      36'
      Ещё одна подача углового с правого фланга последовала на дальнюю штангу, но там Быстрову удалось выпрыгнуть выше всех и выбить мяч головой в поле.
    • Опасный момент
      35'
      С правого фланга прошла прострельная передача в штрафную площадку на Янсане, но пробить тому в касание не позволили - мяч рикошетом ушёл за лицевую линию поля.
    • Угловой
      34'
      В новой контратаке "Пари НН" на правом фланге был заработал угловой. Но ничего опасного после подачи стандартного положения не произошло.
    • 33'
      Конате в атаке сегодня пребывает на голодном пайке. Очень чётко опекают соперники самого опасного игрока "Ахмата" по итогам последних нескольких туров.
    • 32'
      Решили попрессинговать на чужой половине поля сейчас нижегородцы, которые чувствуют в себе запас сил для таких действий.
    • Опасный момент
      31'
      А сейчас пас на левый край штрафной площади прошёл на Сулейманова, который пробивал с полуразворота, но слабовато - Шелия намертво забрал игровой снаряд в свои перчатки.
    • 30'
      Правым флангом контрвыпад провели хозяева, откуда навес прошёл на дальний край штрафной площади на Юлдошева, но тот не лучшим образом обработал мяч, чем воспользовался Садулаев.
    • Офсайд
      29'
      После вертикальной передачи вперёд в борьбу вступил Конате, но не добрался до мяча, да ещё и офсайд зафиксирован у нападающего "Ахмата".
    • 28'
      Грозненцы сейчас пасуются поперёк поля в центральной зоне, не видя пока прорех в оборонительных порядках соперника, через которые можно было бы просочиться.
    • 27'
      Аут на левом фланге атаки заработали гости. Последовало сильное вбрасывание мяча к вратарской площади, но в итоге игровой снаряд достался Нигматуллину.
    • Опасный момент
      26'
      Сулейманов в контратаке сумел со средней дистанции пробить в правый нижний угол ворот, но слабовато получилось, что позволило Шелии в броске выручить свою команду.
    • Травма, повреждение
      25'
      Но предупреждение Сулейманову так и не была показана, несмотря на то, что у Камилова рассечена бровь до крови. Медикам сейчас надо "поколдовать" над пострадавшим.
    • Фол, нарушение
      24'
      Сулейманов жёстко сыграл против Камилова. Грозненцы недовольны, считая, что нарушитель здесь должен был получать в свой пассив жёлтую карточку.
    • 23'
      Очень суровым у кромки поля выглядит Сергей Ташуев, который явно недоволен тем, что он видит на футбольном поле.
    • 22'
      Тут же хозяева всем составом обосновались на своей половине поля. Грозненцам будет непросто взламывать оборонительные редуты соперника.
    • Видеоповтор
      21'
      "Ахмат" недоволен, считая, что против Бериши в зародыше атаки были нарушены правила в средней зоне, но видеоассистенты главного судьи не стали звать его к монитору.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ярослав Михайлов!!!
      Новый дальний удар принёс всё-таки успех волжанам. Михайлов метров с 22 мощно пальнул, попав точно в левый нижний угол ворот. Шелия даже не шелохнулся.
    • 19'
      Максимально плотно на своей половине поля опекают Конате, возле которого постоянно дежурят по два защитника.
    • 18'
      В последние минуты "Пари НН" больше владеет мячом. Сейчас позиционная атака закончилась дальним ударом от Сулейманова, но мяч полетел высоко на трибуны после его выстрела.
    • 17'
      Со стандарта из глубины поля нижегородцы забросили мяч в чужую штрафную площадку, но там надёжно в воздухе отработал оттянувшийся назад Конате.
    • Фол, нарушение
      16'
      Продолжаются частые мелкие фолы в середине поля, которые существенно снижают игровой ритм.
    • 15'
      Олейников пробил по воротам хозяев с дальней дистанции, но мяч попал в спину Агапову, от которой по дуге приземлился аккуратно в руки Нигматуллину.
    • Фол, нарушение
      14'
      Конате в борьбе за высоко летящий мяч на чужой половине поля не по правилам действовал против Майга, из-за чего судье снова пришлось дуть в свисток.
    • 13'
      Вроде бы обе команды стараются действовать в интенсивном ритме, но пока что ничего опасного у каких-либо ворот не происходит - много брака в комбинационных действиях.
    • 12'
      Новая подача со стандарта последовала от Богосаваца, но мяч на этот раз полетел слишком сильно и высоко, покинув в итоге пределы поля.
    • Фол, нарушение
      11'
      Садулаев тащил мяч по правому флангу, но его сбил Янсане. Алексей Амелин решил, что этот эпизод немного не дотягивает до жёлтой карточки.
    • Угловой
      10'
      Первый угловой на правом фланге заработали нижегородцы. После подачи мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда Александров мощно пробивал с ходу, но мяч полетел намного выше ворот.
    • 9'
      Нижегородцы провели первую свою атаку в этот вечер по левому флангу, откуда прострельная передача следовала в район 11-метровой отметки, но там всё под контролем защитников гостей из Грозного.
    • Желтая карточка
      8'
      В середине поля Майга неудачно обработал мяч, после чего наступил шипами на ногу защитнику. Судья без раздумий тут же достал из кармана жёлтую карточку.
    • Травма, повреждение
      7'
      Журавлёву в одном из единоборств достался удар по голове. Арбитр тут же остановил игру и вызвал медиков на помощь лежащему на газоне игроку "Ахмата".
    • Фол, нарушение
      6'
      На левом фланге атаки теперь был заработан штрафной удар. Берише также не удалось толком поднять мяч над землёй. Пока что стандарты у грозненцев совсем не получаются.
    • Фол, нарушение
      5'
      Штрафной удар на месте правого инсайда заработали гости, но подача со стандарта получилась слишком низкой, поэтому нижегородские защитники без проблем отбились.
    • 4'
      Не очень много болельщиков на трибунах присутствует. Атмосфера на стадионе не самая жаркая, но, будем надеяться, что по ходу встречи здесь будет становиться всё громче.
    • Травма, повреждение
      3'
      Кротов немного оступился, получив повреждение голеностопа, но всё же он решил пока не обращаться за медицинской помощью, немного прихрамывая продолжая эту встречу.
    • 2'
      Ахматовцы сразу включились в активный высокий прессинг, давая понять, что настроены они в этот вечер только на победу. В последнее время команда Сергея Ташуева играет на выезде весьма успешно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Кротов Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Михайлов Ярослав бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Майга Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Пари НН 2:0 Ахмат

    Исход игры
    Пари НН
    20.9% (32)
    Ничья
    37.9% (58)
    Ахмат
    41.2% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.59% (60)
    Меньше
    50.41% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    83.47% (101)
    Нет
    16.53% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (41)
    1:2 Ахмат
    23.5% (36)
    2:1 Пари НН
    11.1% (17)
    0:1 Ахмат
    7.2% (11)
    2:2 Ничья
    3.9% (6)
    1:0 Пари НН
    3.3% (5)
    0:2 Ахмат
    2% (3)
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    Ахмат
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