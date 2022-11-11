Тур: 17. Стадион: Нижний Новгород.
0'
7' Желтая карточкаМайга Мамаду
1:0
20' ГолМихайлов Ярослав
42' Желтая карточкаКротов Вячеслав
50' Желтая карточкаБериша Бернард
2:0
52' ГолСулейманов Тимур
55' Желтая карточкаЮлдошев Иброгимхалил
Ход матча
7'
20'
42'
50'
52'
2:0
86
Агапов
Илья
99
Янсане
Момо
88
Шелия
Гиорги
23
Швец
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
86 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Вратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
-
23 Швец АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Пари НН
Ахмат
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|7 (1)
|0.41
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.24
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.12
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.12
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.06
|Кротов Вячеслав
|1
|0.06
|Михайлов Ярослав
|1
|0.06
|Гоцук Кирилл
|1
|0.06
|Александров Виктор
|1
|0.06
|Майга Мамаду
|1
|0.06
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|7
|0.41
|Бериша Бернард
|3 (1)
|0.18
|Тимофеев Артём
|3
|0.18
|Трошечкин Александр
|2
|0.12
|Садулаев Лечи
|2
|0.12
|Швец Антон
|2
|0.12
|Харин Евгений
|2
|0.12
|Олейников Иван
|1
|0.06
|Журавлёв Юрий
|1
|0.06
|Ильин Владимир
|1
|0.06
|Агаларов Гамид
|1
|0.06
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|7
|1
|Сулейманов Тимур
|4
|1
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|4
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|1
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Янсане Момо
|2
|0
|Корнюшин Даниил
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|7
|0
|Бериша Бернард
|5
|0
|Садулаев Лечи
|3
|1
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Тимофеев Артём
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Карапузов Владислав
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Семёнов Андрей
|1
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ахмат
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
8
4
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ахмат
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
6
6
Пари НН
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Ахмат
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
11
16
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
4
25%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Пропущено
18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
1
6%
2
14%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
4
44%
3
30%
76-90
Забито
19
25
4 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
0
0%
6
24%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
8
32%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
9
47%
2
8%
61-75
5
26%
3
12%
76-90
Пропущено
27
24
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 14
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
6
25%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
6
22%
7
29%
29%
61-75
5
19%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0
Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1
Ахмат
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2
Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1
Результаты матчей
Пари НН
Ахмат
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
511
88
313
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 22
|32
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|0:2 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 26
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 20
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Пари НН
|2:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 27
|19
|12.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 28
|18
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Пари НН
|2:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|0:2 Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|8.
|Пари НН
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 7
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН 2:0 Ахмат
Исход игры
Пари НН
20.9% (32)
Ничья
37.9% (58)
Ахмат
41.2% (63)
Тотал 2.5
Больше
49.59% (60)
Меньше
50.41% (61)
Обе команды забьют
Да
83.47% (101)
Нет
16.53% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (41)
1:2 Ахмат
23.5% (36)
2:1 Пари НН
11.1% (17)
0:1 Ахмат
7.2% (11)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:0 Пари НН
3.3% (5)
0:2 Ахмат
2% (3)
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