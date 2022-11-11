На данную минуту "Пари НН" находится уже на 11-м месте в турнирной таблице. Успех в этом матче может гарантировать волжанам, что они на 4-месячный перерыв уйдут вне зоны переходных матчей.

Двойная замена в составе "Пари НН": вместо Момо Янсане и Вячеслава Кротова на поле вышли Константин Шильцов и Дмитрий Рыбчинский.

Нижегородская команда выполняет требования своего наставника, мешая соперникам даже начинать свои атаки. Ничего грозненцы не могут этому противопоставить.

Третья замена в составе "Ахмата": вместо Владислава Камилова на поле вышел Гамид Агаларов. "Ахмат" теперь будет играть по классической схеме 4-4-2.

Угловой на левом фланге разыграли накоротке грозненцы, после чего последовала слишком сильная диагональная подача в район дальней штанги - мяч ушёл за пределы поля.

Передача с правого края теперь в штрафную площадку хозяев в направлении Агаларова получилась слишком сильной - мяч прикатился к ногам Нигматуллина.

Решил Сергей Ташуев не торопиться перестраивать игру своей команды в двух нападающих. Посмотрим, удастся ли Ильину как-то обострять игру впереди. Пока что он только успел нарушить правила против Агапова.

Бериша полез по левому краю в штрафную площадку соперника, но проиграв силовую борьбу Масоэро. Бернард недоволен, считая, что против него нарушали правила.

Аут с правого фланга вбросили грозненцы в штрафную площадку, где Камилов подобрал мяч и пробил в ближний угол ворот - Нигматуллин с трудом парировал мяч на угловой.

Отбились нижегородцы и повели контратаку, в ходе которой Бериша дважды нарушил правила, справедливо увидев перед собой жёлтую карточку.

Кротов решил пробить по воротам со штрафного удара метров с 34, но попал он в "стенку" всего из двух игроков "Ахмата".

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Тимур Сулейманов!!! Это уже серьёзная заявка на итоговую победу! Выбили мяч просто вперёд хозяева поля, Журавлёв был первым на мяче, но учудил что-то непонятное, подарив игровой снаряд Сулейманову, который сориентировался быстро, перебросив Шелию.

В крайне сложном положении оказался "Ахмат". У команды Сергея Ташуева совсем ничего не получается в атаке, а отыгрывать надо уже два мяча.

Александров на чужой половине поля грубовато нарушил правила, за что получил жёлтую карточку.

Двойная замена в составе "Ахмата" произошла в перерыве: Александр Трошечкин и Владимир Ильин появились на поле, заменив Ивана Олейникова и Мохамеда Конате.

После подачи штрафного удара из глубины поля удар головой по воротам хозяев наносился, однако мяч попал в защитника "Пари НН". Футболисты "Ахмата" считают, что было попадание в руку, но свисток судьи молчит.

Олейников с дальней дистанции хлёстко пробил по воротам волжан, метя точно в правый нижний угол, но Нигматуллину удалось в броске перевести мяч на угловой.

После подачи углового "Ахмата" прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил в атаке. Нигматуллин теперь не будет торопиться вводить мяч в игру обратно.

Стараются нижегородцы в концовке первого тайма уже где-то играть на время. Очень хочется им сохранить преимущество в счёте до свистка на перерыв.

Олейников намеревался набрать скорость по правому флангу, но его по ногам ударил Кротов, который тут же был наказан жёлтой карточкой.

Бериша с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадку и попытался выполнить прострельную передачу в центр, но там в обороне чётко отработал Сулейманов, который вынес мяч подальше.

Первый тайм окончен! "Пари НН" ведёт в счёте с минимальным счётом 1:0. Отдыхаем...

38' Бериша получил повреждение после жёсткого стыка с Янсане. На помощь косовару арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую бригаду.

37' На левом фланге атаки штрафной удар заработали грозненцы. Бериша опять взялся выполнять подачу, но снова не сумел толком поднять мяч над землёй.

36' Ещё одна подача углового с правого фланга последовала на дальнюю штангу, но там Быстрову удалось выпрыгнуть выше всех и выбить мяч головой в поле.

35' С правого фланга прошла прострельная передача в штрафную площадку на Янсане, но пробить тому в касание не позволили - мяч рикошетом ушёл за лицевую линию поля.

34' В новой контратаке "Пари НН" на правом фланге был заработал угловой. Но ничего опасного после подачи стандартного положения не произошло.

33' Конате в атаке сегодня пребывает на голодном пайке. Очень чётко опекают соперники самого опасного игрока "Ахмата" по итогам последних нескольких туров.

32' Решили попрессинговать на чужой половине поля сейчас нижегородцы, которые чувствуют в себе запас сил для таких действий.

31' А сейчас пас на левый край штрафной площади прошёл на Сулейманова, который пробивал с полуразворота, но слабовато - Шелия намертво забрал игровой снаряд в свои перчатки.

30' Правым флангом контрвыпад провели хозяева, откуда навес прошёл на дальний край штрафной площади на Юлдошева, но тот не лучшим образом обработал мяч, чем воспользовался Садулаев.

29' После вертикальной передачи вперёд в борьбу вступил Конате, но не добрался до мяча, да ещё и офсайд зафиксирован у нападающего "Ахмата".

28' Грозненцы сейчас пасуются поперёк поля в центральной зоне, не видя пока прорех в оборонительных порядках соперника, через которые можно было бы просочиться.

27' Аут на левом фланге атаки заработали гости. Последовало сильное вбрасывание мяча к вратарской площади, но в итоге игровой снаряд достался Нигматуллину.

26' Сулейманов в контратаке сумел со средней дистанции пробить в правый нижний угол ворот, но слабовато получилось, что позволило Шелии в броске выручить свою команду.

25' Но предупреждение Сулейманову так и не была показана, несмотря на то, что у Камилова рассечена бровь до крови. Медикам сейчас надо "поколдовать" над пострадавшим.

24' Сулейманов жёстко сыграл против Камилова. Грозненцы недовольны, считая, что нарушитель здесь должен был получать в свой пассив жёлтую карточку.

23' Очень суровым у кромки поля выглядит Сергей Ташуев, который явно недоволен тем, что он видит на футбольном поле.

22' Тут же хозяева всем составом обосновались на своей половине поля. Грозненцам будет непросто взламывать оборонительные редуты соперника.

21' "Ахмат" недоволен, считая, что против Бериши в зародыше атаки были нарушены правила в средней зоне, но видеоассистенты главного судьи не стали звать его к монитору.

20' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ярослав Михайлов!!!

Новый дальний удар принёс всё-таки успех волжанам. Михайлов метров с 22 мощно пальнул, попав точно в левый нижний угол ворот. Шелия даже не шелохнулся.

19' Максимально плотно на своей половине поля опекают Конате, возле которого постоянно дежурят по два защитника.

18' В последние минуты "Пари НН" больше владеет мячом. Сейчас позиционная атака закончилась дальним ударом от Сулейманова, но мяч полетел высоко на трибуны после его выстрела.

17' Со стандарта из глубины поля нижегородцы забросили мяч в чужую штрафную площадку, но там надёжно в воздухе отработал оттянувшийся назад Конате.

16' Продолжаются частые мелкие фолы в середине поля, которые существенно снижают игровой ритм.

15' Олейников пробил по воротам хозяев с дальней дистанции, но мяч попал в спину Агапову, от которой по дуге приземлился аккуратно в руки Нигматуллину.

14' Конате в борьбе за высоко летящий мяч на чужой половине поля не по правилам действовал против Майга, из-за чего судье снова пришлось дуть в свисток.

13' Вроде бы обе команды стараются действовать в интенсивном ритме, но пока что ничего опасного у каких-либо ворот не происходит - много брака в комбинационных действиях.

12' Новая подача со стандарта последовала от Богосаваца, но мяч на этот раз полетел слишком сильно и высоко, покинув в итоге пределы поля.

11' Садулаев тащил мяч по правому флангу, но его сбил Янсане. Алексей Амелин решил, что этот эпизод немного не дотягивает до жёлтой карточки.

10' Первый угловой на правом фланге заработали нижегородцы. После подачи мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда Александров мощно пробивал с ходу, но мяч полетел намного выше ворот.

9' Нижегородцы провели первую свою атаку в этот вечер по левому флангу, откуда прострельная передача следовала в район 11-метровой отметки, но там всё под контролем защитников гостей из Грозного.

8' В середине поля Майга неудачно обработал мяч, после чего наступил шипами на ногу защитнику. Судья без раздумий тут же достал из кармана жёлтую карточку.

7' Журавлёву в одном из единоборств достался удар по голове. Арбитр тут же остановил игру и вызвал медиков на помощь лежащему на газоне игроку "Ахмата".

6' На левом фланге атаки теперь был заработан штрафной удар. Берише также не удалось толком поднять мяч над землёй. Пока что стандарты у грозненцев совсем не получаются.

5' Штрафной удар на месте правого инсайда заработали гости, но подача со стандарта получилась слишком низкой, поэтому нижегородские защитники без проблем отбились.

4' Не очень много болельщиков на трибунах присутствует. Атмосфера на стадионе не самая жаркая, но, будем надеяться, что по ходу встречи здесь будет становиться всё громче.

3' Кротов немного оступился, получив повреждение голеностопа, но всё же он решил пока не обращаться за медицинской помощью, немного прихрамывая продолжая эту встречу.

2' Ахматовцы сразу включились в активный высокий прессинг, давая понять, что настроены они в этот вечер только на победу. В последнее время команда Сергея Ташуева играет на выезде весьма успешно.