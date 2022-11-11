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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Спартак Трнава
0:1
Перерыв
Скалица
0'
0:1
17' Гол
Фабри Андрей
42' Желтая карточка
Martin Nagy II

Ход матча

17'
0:1
Фабри Андрей
(Mario Holly)
23'
Мишович Мартин
Ристовски Милан
 
42'
 
Martin Nagy II
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Скалица
7.90
4.60
8.70
Все Коэффициенты
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
77
Боладжи
Казим
23
Даниэл
Эрик
15
Прохазка
Роман
20
Azeez
Oseni
12
Тайво
Абдулрахман
14
Боатенг
Келвин
7
Ристовски
Милан
39
Юнас
Мартин
21
Jakub
Kousal
26
Блажек
Филип
20
Подгорин
Оливер
14
Вацлав
Марек
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
13
Фабри
Андрей
93
Гаша
Роман
7
Яо
Янн
Майкл
30
Власко
Ян
Спартак Трнава
4-4-2
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Скалица

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
2:3
КС
2:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
75

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефаник Самуэль 4 0.24
Буката Мартин 4 0.24
Саввидис Кириакос 4 0.24
Ристовски Милан 3 0.18
Бамиделе Юсуф 2 0.12
Мишович Мартин 2 0.12
Тайво Абдулрахман 1 0.06
Даниэл Эрик 1 0.06
Паур Якуб 1 0.06
Коша Себастьян 1 0.06
Боатенг Келвин 1 0.06
Azeez Oseni 1 0.06
Прохазка Роман 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азеведо Дижан 0 0
Штетина Лукаш 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 4 0.22
Власко Ян 3 (1) 0.17
Яо Янн Майкл 2 0.11
Мигалик Ярослав 1 0.06
Гаша Роман 1 0.06
Martin Nagy II 1 0.06
Denis Baumgartner 1 0.06
Ondrej Rudzan 1 0.06
Чоглей Петер 0 0
Mario Holly 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саввидис Кириакос 5 1
Штетина Лукаш 4 0
Паур Якуб 4 0
Мишович Мартин 2 1
Ристовски Милан 3 0
Прохазка Роман 2 0
Буката Мартин 2 0
Иван Алекс 2 0
Боатенг Келвин 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Чурма Матей 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азеведо Дижан 1 0
Такач Доминик 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боладжи Казим 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блажек Филип 6 0
Чоглей Петер 4 1
Mario Holly 5 0
Власко Ян 4 0
Вацлав Марек 4 0
Гаша Роман 2 1
Martin Nagy II 3 0
Яо Янн Майкл 3 0
Потома Денис 3 0
Martin Cernek 3 0
Denis Baumgartner 2 0
Юнас Мартин 1 0
Фабри Андрей 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Скалица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
4
Спартак Трнава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Скалица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

12
7
Спартак Трнава
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Скалица
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

16
11

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
4
40%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

25
14
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
14%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
8
32%
2
14%
46-60
4
16%
2
14%
61-75
4
16%
6
43%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
12%
3
13%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
24%
7
30%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
29%
29%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1
Скалица
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Скалица - Ружомберок 1:1 Скалица - Земплин 0:0 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 Скалица - Слован Братислава 1:4
Тренчин - Скалица 3:1 Скалица - Злате Моравце 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - ДАК 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Скалица

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
4
1.5
1
8
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
3
1.5
2
6
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
7
9
7
1.5
3
14
3
13
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 16 11 2 3 33 - 17 35
2. ДАК 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Спартак Трнава 0:1 17 8 4 5 27 - 16 28
4. Железярне Подбрезова 17 7 5 5 24 - 19 26
5. Ружомберок 15 5 8 2 19 - 14 23
6. Жилина 17 6 4 7 26 - 26 22
7. Дукла Банска-Бистрица 17 6 2 9 21 - 30 20
8. Тренчин 17 5 5 7 16 - 21 20
9. Скалица 1:0 18 4 7 7 14 - 24 19
10. Земплин 16 5 3 8 16 - 23 18
11. Злате Моравце 15 4 5 6 18 - 22 17
12. Татран Липтовски-Микулаш 17 1 6 10 15 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 8 7 0 1 18 - 6 21
2. Слован Братислава 7 6 1 0 19 - 5 19
3. Жилина 9 5 2 2 18 - 9 17
4. Железярне Подбрезова 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Тренчин 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Земплин 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Спартак Трнава 0:1 8 3 3 2 10 - 7 12
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Злате Моравце 8 2 4 2 12 - 11 10
11. Скалица 1:0 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:1 9 5 1 3 17 - 9 16
2. Слован Братислава 9 5 1 3 14 - 12 16
3. Ружомберок 7 3 4 0 10 - 5 13
4. Железярне Подбрезова 9 3 3 3 14 - 12 12
5. ДАК 8 2 5 1 10 - 9 11
6. Дукла Банска-Бистрица 8 3 1 4 9 - 15 10
7. Скалица 1:0 9 2 3 4 7 - 13 9
8. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
9. Тренчин 9 1 3 5 4 - 14 6
10. Жилина 8 1 2 5 8 - 17 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Земплин 8 1 2 5 6 - 14 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 11 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 8
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Жилина Капралик Адриан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 5
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
ДАК Кальмар Жолт 6
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Martin Nagy получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Ристовски Милан уходит с поля. Мишович Мартин выходит вместо него
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фабри Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Скалица
7.90
4.60
8.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спартак Трнава 0:1 Скалица онлайн

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Скалица
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