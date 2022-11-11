Тур: 18. Стадион: Антон Малатинский.
0:1
Перерыв
Ход матча
17'
0:1
42'
23
Даниэл
Эрик
20
Azeez
Oseni
39
Юнас
Мартин
21
Jakub
Kousal
26
Блажек
Филип
14
Вацлав
Марек
22
Mario
Holly
13
Фабри
Андрей
93
Гаша
Роман
30
Власко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Azeez OseniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
22 Иван АлексЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
21 Jakub KousalЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
-
14 Вацлав МарекЗащитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
-
93 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Martin Masik
-
-
-
12 Martin Petr
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
Спартак Трнава
Скалица
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
75
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефаник Самуэль
|4
|0.24
|Буката Мартин
|4
|0.24
|Саввидис Кириакос
|4
|0.24
|Ристовски Милан
|3
|0.18
|Бамиделе Юсуф
|2
|0.12
|Мишович Мартин
|2
|0.12
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.06
|Даниэл Эрик
|1
|0.06
|Паур Якуб
|1
|0.06
|Коша Себастьян
|1
|0.06
|Боатенг Келвин
|1
|0.06
|Azeez Oseni
|1
|0.06
|Прохазка Роман
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Азеведо Дижан
|0
|0
|Штетина Лукаш
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|4
|0.22
|Власко Ян
|3 (1)
|0.17
|Яо Янн Майкл
|2
|0.11
|Мигалик Ярослав
|1
|0.06
|Гаша Роман
|1
|0.06
|Martin Nagy II
|1
|0.06
|Denis Baumgartner
|1
|0.06
|Ondrej Rudzan
|1
|0.06
|Чоглей Петер
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саввидис Кириакос
|5
|1
|Штетина Лукаш
|4
|0
|Паур Якуб
|4
|0
|Мишович Мартин
|2
|1
|Ристовски Милан
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Буката Мартин
|2
|0
|Иван Алекс
|2
|0
|Боатенг Келвин
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Чурма Матей
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блажек Филип
|6
|0
|Чоглей Петер
|4
|1
|Mario Holly
|5
|0
|Власко Ян
|4
|0
|Вацлав Марек
|4
|0
|Гаша Роман
|2
|1
|Martin Nagy II
|3
|0
|Яо Янн Майкл
|3
|0
|Потома Денис
|3
|0
|Martin Cernek
|3
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Скалица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
4
Спартак Трнава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Скалица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
12
7
Спартак Трнава
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Скалица
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
16
11
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
4
40%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Забито
25
14
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
14%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
8
32%
2
14%
46-60
4
16%
2
14%
61-75
4
16%
6
43%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
12%
3
13%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
24%
7
30%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
29%
29%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1
Скалица
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Скалица - Ружомберок 1:1 Скалица - Земплин 0:0 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 Скалица - Слован Братислава 1:4
Тренчин - Скалица 3:1 Скалица - Злате Моравце 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - ДАК 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Скалица
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
34
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
63
26
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
107
97
314
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|16
|11
|2
|3
|33 - 17
|35
|2.
|ДАК
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Спартак Трнава
|0:1
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|4.
|Железярне Подбрезова
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|5.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|6.
|Жилина
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|8.
|Тренчин
|17
|5
|5
|7
|16 - 21
|20
|9.
|Скалица
|1:0
|18
|4
|7
|7
|14 - 24
|19
|10.
|Земплин
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|11.
|Злате Моравце
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|17
|1
|6
|10
|15 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|Жилина
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|4.
|Железярне Подбрезова
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Тренчин
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Земплин
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Спартак Трнава
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|8.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Злате Моравце
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Скалица
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:1
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|5.
|ДАК
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|7.
|Скалица
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|8.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Земплин
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|8
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|6 (2)
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|ДАК
|Кальмар Жолт
|6
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|6