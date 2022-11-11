Тур: 11.
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
4'
0:1
12'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
37 Офори РичардЗащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ivan Pankov
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Неа Саламина
Арис Лимассол
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.25
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
72
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мигелито
|2
|0.18
|Сантос Тьяго III
|2
|0.18
|Климович Владислав
|1
|0.09
|Фелипе Жуан
|1
|0.09
|Abdelaye Diakite
|1
|0.09
|Diego Dorregaray
|1
|0.09
|Zacharias Adoni
|1
|0.09
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|4
|0.36
|Бенгтссон Лео
|4
|0.36
|Струски Кароль
|2
|0.18
|Браун Морган
|2
|0.18
|Шави Уоррен
|2
|0.18
|Яблонский Евгений
|1
|0.09
|Шполярич Матья
|1
|0.09
|Брорссон Франц
|1
|0.09
|Маямбела Михлали
|1
|0.09
|Кажу
|1
|0.09
|Гоми Янник
|1
|0.09
|Джаве Флорисс
|1
|0.09
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.09
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|5
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Сантос Тьяго III
|3
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|1
|Толемесс Флориан
|2
|0
|Офори Ричард
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Konstrantinos Serghiou
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Кацикас Георгиос
|1
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Diego Dorregaray
|1
|0
|Zacharias Adoni
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Кокорин Александр
|3
|0
|Джаве Флорисс
|3
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Сёке Юлиус
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Неа Саламина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Арис Лимассол
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
3
11
Неа Саламина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Арис Лимассол
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
4
44%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
1
13%
3
14%
1-15
3
38%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
38%
7
32%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
45%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1
Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0
Результаты матчей
Неа Саламина
Арис Лимассол
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
28
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Арис Лимассол
|1:0
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|6
|1
|3
|19 - 9
|19
|5.
|Аполлон
|10
|4
|4
|2
|9 - 9
|16
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|7.
|Омония
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|8.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Неа Саламина
|0:1
|11
|4
|1
|6
|9 - 12
|13
|10.
|Кармиотисса
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|11.
|Эносис
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|14.
|Акритас Хлоракас
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Омония
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Арис Лимассол
|1:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Неа Саламина
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|1:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|11.
|Омония
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|14.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Пафос
|Семедо Вилли
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Кажу
|5