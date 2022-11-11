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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
Неа Саламина
0:1
Первый тайм: 22'
Арис Лимассол
0'
0:1
4' Гол
Браун Морган
12' Желтая карточка
Медиуб Абдель

Ход матча

4'
0:1
Браун Морган
10'
Abdelaye Diakite
Кацикас Георгиос
 
12'
 
Медиуб Абдель
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Арис Лимассол
5.40
3.80
1.89
Все Коэффициенты
Неа Саламина
Арис Лимассол

История личных встреч

Неа Саламина
Арис Лимассол

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
72

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мигелито 2 0.18
Сантос Тьяго III 2 0.18
Климович Владислав 1 0.09
Фелипе Жуан 1 0.09
Abdelaye Diakite 1 0.09
Diego Dorregaray 1 0.09
Zacharias Adoni 1 0.09
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 4 0.36
Бенгтссон Лео 4 0.36
Струски Кароль 2 0.18
Браун Морган 2 0.18
Шави Уоррен 2 0.18
Яблонский Евгений 1 0.09
Шполярич Матья 1 0.09
Брорссон Франц 1 0.09
Маямбела Михлали 1 0.09
Кажу 1 0.09
Гоми Янник 1 0.09
Джаве Флорисс 1 0.09
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.09

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 5 0
Карлитуш Тавареш 3 0
Сантос Тьяго III 3 0
Abdelaye Diakite 1 1
Толемесс Флориан 2 0
Офори Ричард 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Konstrantinos Serghiou 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Кацикас Георгиос 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Diego Dorregaray 1 0
Zacharias Adoni 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 5 0
Яго Стив 3 1
Кокорин Александр 3 0
Джаве Флорисс 3 0
Маямбела Михлали 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Сёке Юлиус 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Шполярич Матья 1 0
Брорссон Франц 1 0
Делмиро 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Неа Саламина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Арис Лимассол
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

3
11
Неа Саламина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Арис Лимассол
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
1
13%
3
14%
1-15
3
38%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
38%
7
32%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
45%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1
Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0

Результаты матчей

Неа Саламина
Арис Лимассол

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 1:0 11 8 1 2 22 - 8 25
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 10 4 4 2 9 - 9 16
6. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Омония 0:0 11 4 2 5 13 - 12 14
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 0:1 11 4 1 6 9 - 12 13
10. Кармиотисса 10 3 2 5 7 - 16 11
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 0:0 11 1 4 6 8 - 19 7
14. Акритас Хлоракас 10 1 1 8 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Омония 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Арис Лимассол 1:0 6 3 1 2 12 - 7 10
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 0:1 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 0:0 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 1:0 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 0:1 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
11. Омония 0:0 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Олимпиакос Никосия 0:0 5 0 1 4 3 - 12 1
14. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Кажу 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Арис Лимассол
5.40
3.80
1.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Неа Саламина 0:1 Арис Лимассол онлайн

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