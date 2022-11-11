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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
Неа Саламина
1:3
Конец матча
Арис Лимассол
0'
0:1
3' Гол
Браун Морган
12' Желтая карточка
Медиуб Абдель
0:2
37' Гол
Шполярич Матья
41' Желтая карточка
Джаве Флорисс
1:2
66' Гол
Abdelaye Diakite
70' Желтая карточка
Брорссон Франц
73' Желтая карточка
Konstrantinos Serghiou
81' Желтая карточка
Яго Стив
1:3
84' Гол в свои ворота
Zacharias Adoni
90'+5
Неа Саламина
Арис Лимассол

История личных встреч

Неа Саламина
Арис Лимассол

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
72

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мигелито 2 0.18
Abdelaye Diakite 2 0.18
Сантос Тьяго III 2 0.18
Климович Владислав 1 0.09
Фелипе Жуан 1 0.09
Diego Dorregaray 1 0.09
Zacharias Adoni 1 0.09
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 4 0.36
Бенгтссон Лео 4 0.36
Шполярич Матья 2 0.18
Струски Кароль 2 0.18
Браун Морган 2 0.18
Шави Уоррен 2 0.18
Яблонский Евгений 1 0.09
Брорссон Франц 1 0.09
Маямбела Михлали 1 0.09
Кажу 1 0.09
Гоми Янник 1 0.09
Джаве Флорисс 1 0.09
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.09

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 5 0
Карлитуш Тавареш 3 0
Сантос Тьяго III 3 0
Konstrantinos Serghiou 3 0
Abdelaye Diakite 1 1
Толемесс Флориан 2 0
Офори Ричард 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Кацикас Георгиос 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Diego Dorregaray 1 0
Zacharias Adoni 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 4 1
Кажу 5 0
Джаве Флорисс 4 0
Кокорин Александр 3 0
Брорссон Франц 2 0
Маямбела Михлали 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Сёке Юлиус 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
0
Неа Саламина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Арис Лимассол
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

3
11
Неа Саламина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Арис Лимассол
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
3
50%
4
36%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

10
24
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
1
10%
4
17%
1-15
3
30%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
1
10%
1
4%
61-75
4
40%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1
Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0

Результаты матчей

Неа Саламина
Арис Лимассол

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 10 4 4 2 9 - 9 16
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
10. Кармиотисса 10 3 2 5 7 - 16 11
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
14. Акритас Хлоракас 10 1 1 8 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    84'
    Г О О О О Л - Zacharias Adoni уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    81'
    Яго Стив получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Andreas Frangos уходит с поля. Chico выходит вместо него
  • Желтая карточка
    73'
    Konstrantinos Serghiou получил желтую карточку от судьи
  • 71'
    Шави Уоррен уходит с поля. Делмиро выходит вместо него
  • Желтая карточка
    70'
    Брорссон Франц получил желтую карточку от судьи
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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