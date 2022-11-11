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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
Омония
0:0
Первый тайм: 23'
Олимпиакос Никосия
0'
21' Желтая карточка
Шлогар Мартин

Ход матча

21'
 
Шлогар Мартин
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Олимпиакос Никосия
1.50
5.40
8.50
Все Коэффициенты
Омония
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Омония
Олимпиакос Никосия

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

22 матча

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:2
К
5:1
К
1:3
ПД
2:0
К
1:0

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.7

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.58

Среднее время на гол

100
154

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.32
1.09

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
82

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.45
Безус Роман 2 0.18
Хупер Гэри 1 0.09
Ансарифард Карим 1 0.09
Папулис Фотис 1 0.09
Захариу Панайотис 1 0.09
Милетич Неманья 1 0.09
Какулис Андроникос 1 0.09
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.27
Хендрикс Сэм 2 0.18
Дезир Жонель 1 0.09
Психас Петрос 1 0.09
Osman Koroma 1 0.09

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 5 1
Бруно V 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Кусулос Янис 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Нани II 3 0
Мучтарис Стефанос 3 0
Osman Koroma 3 0
Маркович Саша 2 0
Салли Эдгар 2 0
Картащян Артур 2 0
Янну Томас 2 0
Психас Петрос 2 0
Evgenios Kyriakou 2 0
Дезир Жонель 1 0
Барди Пьер 1 0
Шлогар Мартин 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Досис Николаос 1 0
Эсселинк Берт 1 0

Результаты матчей

Омония
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Олимпиакос Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Омония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

3
4
Омония
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Олимпиакос Никосия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
67%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2
Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0

Результаты матчей

Омония
Олимпиакос Никосия

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Омония
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
1
1.5
1
5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
5
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 1:0 11 8 1 2 22 - 8 25
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 10 4 4 2 9 - 9 16
6. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Омония 0:0 11 4 2 5 13 - 12 14
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 0:1 11 4 1 6 9 - 12 13
10. Кармиотисса 10 3 2 5 7 - 16 11
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 0:0 11 1 4 6 8 - 19 7
14. Акритас Хлоракас 10 1 1 8 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Омония 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Арис Лимассол 1:0 6 3 1 2 12 - 7 10
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 0:1 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 0:0 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 1:0 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 0:1 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
11. Омония 0:0 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Олимпиакос Никосия 0:0 5 0 1 4 3 - 12 1
14. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Кажу 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Шлогар Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Олимпиакос Никосия
1.50
5.40
8.50
Все Коэффициенты
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Олимпиакос Никосия
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