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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
Омония
4:0
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
21' Желтая карточка
Шлогар Мартин
26' Желтая карточка
Баркер Брэндон
30' Желтая карточка
Маркович Саша
1:0
31' Гол
Лойзу Лойзос
37' Желтая карточка
Evgenios Kyriakou
2:0
61' Гол
Хупер Гэри
67' Желтая карточка
Бруно V
67' Желтая карточка
Салли Эдгар
69' Желтая карточка
Какулис Андроникос
3:0
75' Гол
Матавж Тим
4:0
79' Гол
Какулис Андроникос
84' Желтая карточка
Барди Пьер
90'+3
Омония
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Омония
Олимпиакос Никосия

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

22 матча

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:2
К
5:1
К
1:3
ПД
2:0
К
1:0

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.7

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.58

Среднее время на гол

100
154

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.32
1.09

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
82

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.45
Хупер Гэри 2 0.18
Безус Роман 2 0.18
Какулис Андроникос 2 0.18
Матавж Тим 1 0.09
Ансарифард Карим 1 0.09
Папулис Фотис 1 0.09
Захариу Панайотис 1 0.09
Милетич Неманья 1 0.09
Лойзу Лойзос 1 0.09
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.27
Хендрикс Сэм 2 0.18
Дезир Жонель 1 0.09
Психас Петрос 1 0.09
Osman Koroma 1 0.09

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 5 1
Бруно V 3 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Кусулос Янис 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Мучтарис Стефанос 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Osman Koroma 3 0
Картащян Артур 2 0
Янну Томас 2 0
Психас Петрос 2 0
Барди Пьер 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Дезир Жонель 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Досис Николаос 1 0
Эсселинк Берт 1 0

Результаты матчей

Омония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Олимпиакос Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Омония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

3
4
Омония
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Олимпиакос Никосия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

3
15
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
67%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
2
22%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Пропущено

11
22
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
6
27%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
3
27%
3
14%
61-75
1
9%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2
Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0

Результаты матчей

Омония
Олимпиакос Никосия

Точный счет

4:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Омония
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
1
1.5
1
5
3
2
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
2
9
3
8
2.5
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 10 4 4 2 9 - 9 16
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
10. Кармиотисса 10 3 2 5 7 - 16 11
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
14. Акритас Хлоракас 10 1 1 8 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
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