Тур: 11.
4:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаШлогар Мартин
26' Желтая карточкаБаркер Брэндон
30' Желтая карточкаМаркович Саша
1:0
31' ГолЛойзу Лойзос
37' Желтая карточкаEvgenios Kyriakou
2:0
61' ГолХупер Гэри
67' Желтая карточкаБруно V
67' Желтая карточкаСалли Эдгар
69' Желтая карточкаКакулис Андроникос
3:0
75' ГолМатавж Тим
4:0
79' ГолКакулис Андроникос
84' Желтая карточкаБарди Пьер
90'+3
Ход матча
21'
26'
30'
31'
1:0
61'
2:0
65'
67'
67'
75'
3:0
79'
84'
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Омония
Олимпиакос Никосия
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
22 матча
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.7
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.9
0.58
Среднее время на гол
100
154
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.32
1.09
Тотал матчей
2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
82
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|5 (2)
|0.45
|Хупер Гэри
|2
|0.18
|Безус Роман
|2
|0.18
|Какулис Андроникос
|2
|0.18
|Матавж Тим
|1
|0.09
|Ансарифард Карим
|1
|0.09
|Папулис Фотис
|1
|0.09
|Захариу Панайотис
|1
|0.09
|Милетич Неманья
|1
|0.09
|Лойзу Лойзос
|1
|0.09
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.27
|Хендрикс Сэм
|2
|0.18
|Дезир Жонель
|1
|0.09
|Психас Петрос
|1
|0.09
|Osman Koroma
|1
|0.09
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|5
|1
|Бруно V
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Салли Эдгар
|3
|0
|Нани II
|3
|0
|Мучтарис Стефанос
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Osman Koroma
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Янну Томас
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Барди Пьер
|2
|0
|Шлогар Мартин
|2
|0
|Дезир Жонель
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Досис Николаос
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Результаты матчей
Омония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Олимпиакос Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Омония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
3
4
Омония
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Олимпиакос Никосия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
3
15
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
67%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
2
22%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Пропущено
11
22
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
6
27%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
3
27%
3
14%
61-75
1
9%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2
Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0
Результаты матчей
Омония
Олимпиакос Никосия
Точный счет
4:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Омония
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
41
15
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
56
29
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|6
|1
|3
|19 - 9
|19
|5.
|Аполлон
|10
|4
|4
|2
|9 - 9
|16
|6.
|Омония
|11
|5
|1
|5
|17 - 12
|16
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|8.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|10.
|Кармиотисса
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|11.
|Эносис
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Пафос
|Семедо Вилли
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5